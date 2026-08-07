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Resumen

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Memorias RAM LPDD55 de 16 GB de Samsung.
Memorias RAM LPDD55 de 16 GB de Samsung.
/ SAMSUNG
Por Agencia Europa Press

Tres de los principales fabricantes de memoria DRAM y HBM, Samsung, SK Hynix y Micron, ya han vendido toda su capacidad productiva para 2027, que estará dirigida a cubrir la demanda de la inteligencia artificial (IA) y los acuerdos a largo plazo con sus clientes.

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