Resumen

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Elon Musk y Sam Altman eran socios hace varios años, pero "conflictos internos" - según el dueño de Tesla - rompieron esa relación (Foto: AFP)
Elon Musk y Sam Altman eran socios hace varios años, pero "conflictos internos" - según el dueño de Tesla - rompieron esa relación (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Un tribunal en California inició el juicio entre Elon Musk y Sam Altman, en un caso que busca determinar si el magnate fue engañado sobre el rumbo de OpenAI, en medio de una disputa que pone en juego el modelo y el futuro de la compañía.

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