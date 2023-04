Mark Zuckerberg ha revelado a sus empleados que no tiene descartado seguir realizando recortes de personal en el futuro. El CEO de Meta así lo comunicó luego de que se hicieran realidad los despidos de cuatro mil trabajadores, los cuales ya habían sido reportados por medios norteamericanos.

“El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, les dijo a los empleados que no descartará futuros despidos y dijo que no espera que la compañía de redes sociales contrate tan rápido como lo hizo antes de los despidos que comenzaron a fines del año pasado”, reporta The Wall Street Journal.

El magnate ya había comunicado en 2022 que Meta se haría un gran recorte en los próximos meses. “Zuckerberg se dirigió a los empleados en una sesión virtual de preguntas y respuestas el jueves, un día después de que la empresa completara su última ronda de despidos. Zuckerberg les dijo a los empleados que unos 4.000 empleados, principalmente en las divisiones de tecnología de la empresa, se vieron afectados por los últimos recortes, según una grabación del ayuntamiento de empleados. Desde noviembre, la empresa matriz de Facebook ha dicho que despedirá a 21.000 empleados, o casi una cuarta parte de su fuerza laboral”, agrega el medio.

Zuckerberg asumió la culpa del primer recorte que se realizó en noviembre. El multimillonario aseguró que sus decisiones sobre el futuro de la compañía, de apostar por el desarrollo del metaverso, había dado como resultado un gasto excesivo y que era necesario minimizar los costos. Sin embargo, esto cambió cuando se conocieron los motivos para la segunda ronda de despidos.

En un memo hacia sus trabajadores, Zuckerberg señaló que la actual mayor inversión de Meta está en el desarrollo de la IA. “Creo que estamos trabajando en algunas de las tecnologías más transformadoras que haya visto nuestra industria. Nuestra mayor inversión individual es en el avance de la IA y su integración en cada uno de nuestros productos. Tenemos la infraestructura para hacer esto a una escala sin precedentes y creo que las experiencias que permitirá serán increíbles”, indicó.

Debido a que el metaverso es un proyecto a largo plazo, el cual está pensado para el 2030, todo parece indicar que Meta también ingresará a la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. La compañía no es la única realizando despidos en el sector tecnológico, pero tampoco es la excepción al invertir en la investigación de la IA.