Meta ha despedido a 11.000 trabajadores este miércoles 9 de noviembre. Mark Zuckerberg, el CEO de la compañía, ha asumido la culpa por aumentar la inversión en el proyecto del Metaverso, principalmente. ¿Por qué sigue apostando por esta tecnología, pese a los malos resultados actuales?

En octubre de 2021, Facebook Inc. cambió de nombre a Meta Inc., sorprendiendo al público. Esta transformación, no solo de nombre sino también de objetivo, se dio para remarcar que el futuro de la compañía de Zuckerberg era el impulso del Metaverso.

“Ahora estamos viendo nuestro negocio como dos segmentos diferentes. Uno para las aplicaciones sociales y otro para futuras plataformas, básicamente. Y la idea es que el trabajo de metaverso que estamos haciendo no se trate de ninguno de esos segmentos. No es que Reality Labs esté haciendo el trabajo de construir el metaverso. Cruza todo esto. El metaverso será tanto plataformas futuras como experiencias sociales”, señaló Zuckerberg en aquel momento, en entrevista con The Verge.

El objetivo, entonces, es claro: el Metaverso sería el futuro de internet. Sin embargo, el CEO de Meta también indicó que esto sería un proceso que duraría una década. Es decir, un año después aún estaría en los inicios del proyecto y actualmente lo más desarrollado es Horizon Worlds y los avatares en las redes sociales. Por ello, en 2022, esta tecnología aún se encuentra “en pañales”.

“Entiendo que mucha gente podría no estar de acuerdo con esta inversión, pero por lo que puedo decir, creo que esto será algo muy importante. La gente mirará hacia atrás dentro de una década y hablará sobre la importancia del trabajo que se está haciendo aquí”, dijo Zuckerberg cuando se discutían los resultados de Meta en el tercer trimestre de este año.

Esta proyección de diez años no solo incluye la construcción del Metaverso como tal, sino de una serie de apuestas y mejoras de la tecnología que pueden salir muy bien, como muy mal. Los claros ejemplos son las críticas a lo que se ha mostrado hasta el momento (especialmente en los gráficos), la caída de las acciones de la empresa en el mercado (20% en octubre) y el actual despido de 11 mil personas.

“Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba”, escribió Zuckerberg en la carta que envió a los trabajadores de Meta que acaban de ser despedidos.

Pese a lo que ocurre actualmente, es probable que el magnate siga impulsando el Metaverso como apuesta a futuro. El cambio de nombre, las inversiones y el sueño convertir internet en una segunda vida palpable para los usuarios es una carrera que recién empieza, y cuyo final puede ser muy satisfactorio o desastroso.