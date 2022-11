Meta ha cancelado dos proyectos tecnológicos, según medios norteamericanos. La compañía de Mark Zuckerberg despidió a casi la mitad de sus empleados días atrás y el multimillonario tuvo que asumir la culpa por apostar en el Metaverso, cuyos resultados finales se verán en una década.

“El director de tecnología, Andrew Bosworth, que dirige la división Reality Labs orientada al metaverso, dijo a los empleados que Meta terminaría su trabajo en los dispositivos de pantalla inteligente Portal y en sus relojes inteligentes”, reporta Reuters.

Sobre los primeros equipos, la empresa ya tenía pensado dejar de producirlos. “Meta había decidido a principios de este año dejar de comercializar los dispositivos Portal, conocidos por sus capacidades de videollamadas, para los consumidores y centrarse en cambio en las ventas comerciales, dijo Bosworth. A medida que la economía declinaba, los ejecutivos decidieron más recientemente hacer ‘cambios más grandes’, dijo”, agrega el medio.

El motivo fue económico, pues no vendió tanto como se esperaba. “Portal no había sido un generador importante de ingresos y suscitó preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios potenciales. Meta aún no había presentado ningún reloj inteligente”, añade.

Quienes desarrollaban el llamado ‘Meta Watch’ ahora se enfocarán en dispositivos del Metaverso. “Bosworth dijo que la unidad de reloj inteligente se centraría en cambio en gafas de realidad aumentada. Más de la mitad de la inversión total en Reality Labs se destinó a realidad aumentada, agregó”, concluye el portal.

Meta despidió hace unos días a 11.000 trabajadores, la cifra más grande en su historia. Mark Zuckerberg asumió la responsabilidad y señaló que se debe a la apuesta de la compañía por desarrollar el Metaverso, el cual consideran que es el futuro del internet. Estos despidos y cambios en las gigantes tecnológicas es una tendencia, pues está ocurriendo lo mismo en Twitter y Amazon, por ejemplo.