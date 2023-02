Según un informe, Meta está planeando despedir a más trabajadores en marzo. El gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg ya había depedido a más de 11 mil empleados a inicios de noviembre de 2022. Es decir, hace tan solo tres meses.

Meta ha retrasado la finalización de los presupuestos de varias divisiones internas, según el reporte de Financial Times. Esto incluye a los equipos que trabajan en el metaverso, la principal apuesta de la compañía. De acuerdo con los empleados, cuyos nombres no fueron revelados por el medio, no existe ninguna claridad sobre lo que se hará en 2023. Además, aseguraron que la nueva ola de despidos se realizará en marzo.

Según los entrevistados, los gerentes no está realizando una planeación adecuada debido a que no conocen el presupuesto con el que van a contar. Además, algunos empleados no están trabajando debido a esto. Incluso, las fuentes señalaron que las decisiones que se realizan se tardan hasta un mes en aprobarse, sin importar si las áreas son las de publicidad o metaverso, las más importantes de la compañía.

Es decir, prácticamente, Meta está pagando sueldos a personas que no están haciendo nada. Al no definir un presupuesto desde el año anterior, ninguna división cuenta con lo necesario para planear y hacer efectivo lo que tenían proyectado. Si bien Zuckerberg, quien se culpó por tener que despedir a tantas personas en noviembre, había señalado que la reducción de personal agilizaría el trabajo en la empresa, todo parece indicar que no ha sido el caso.

Meta ha apostado su futuro al desarrollo del metaverso, un proyecto que recién tendrá resultados palpables en los próximos diez años. La compañía ha invertido miles de millones de dólares en este mundo virtual, pero tras poco más de un año de trabajo, solo le ha traído pérdidas monetarias y críticas.

Además, el despido de 11.000 trabajadores, equivalente al 13% del total de la planilla, se basaba en que durante la pandemia se necesitó más empleados para cubrir las necesidades de la virtualidad. Al salir del confinamiento y volver a la “normalidad”, ya no se necesitaba a tanta fuerza productiva. Este argumento también es utilizado por otros gigantes tecnológicos en los últimos meses. Sin embargo, esta próxima ola de despidos parece ser producto un mal manejo dentro de la empresa.