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Resumen

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El reconocido director ejecutivo de Nvidia fue arrasado por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, una con una subordinada y otra con una mujer china sospechosa de espionaje. (Foto: AFP)
El reconocido director ejecutivo de Nvidia fue arrasado por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, una con una subordinada y otra con una mujer china sospechosa de espionaje. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Elon Musk y varias figuras de Silicon Valley están entre los más de 157.000 firmantes de una carta abierta que pide que Jensen Huang regrese al frente de Nvidia, al menos mientras se defiende de las acusaciones que llevaron a su caída el jueves.

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