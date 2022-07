Netflix anunció recientemente que se ha asociado con Microsoft para crear su nuevo plan con publicidad, el cual costará más barato que los actuales. Esta noticia sorprendió a los expertos, pues la primera opción del gigante del streaming era Google. ¿Qué ocurrió?

“Microsoft llegó armada con la unidad de tecnología publicitaria Xandr y una estructura global de ventas de anuncios. Con sus recientes movimientos en el sector de los videojuegos, también podría ayudar a Netflix a avanzar en sus ambiciones en este campo. Y a diferencia de Google con YouTube y Comcast con Peacock y Xumo, Microsoft no tiene un servicio de streaming que compita con Netflix por los anuncios de televisión”, indicó Business Insider.

Sin embargo, esa no fue la única razón. “Según una fuente cercana al proceso, la oferta de Google también fue ‘decepcionante’. Dados los recientes problemas de Netflix —sus acciones han perdido casi la mitad de su valor conforme ha ido perdiendo suscriptores—, necesitaba un socio que pudiera ayudarle a ganar dinero rápidamente. Quería cobrar tarifas elevadas por sus anuncios, en la línea de otros servicios de streaming premium como HBO Max”, afirmó el medio.

Lo que propuso Google no convenció al gigante del servico por streaming. “Para su propuesta, Google reunió un equipo que ‘se dirigió a la cúpula de la empresa’ e hizo una oferta agresiva sobre el riesgo que estaba dispuesto a asumir, pero no contentó a Netflix, que quería garantías de ingresos de ‘miles de millones’”, le indicó la fuente al portal web. “Recibimos la respuesta de Netflix de que nuestra cifra era decepcionante”, afirmó esa persona.

Google, por su parte, también temía que Netflix terminase queriendo internalizar la publicidad “Este acuerdo sólo tenía sentido para Google si ponía el esfuerzo y las configuraciones para salir al mercado si Netflix lo subcontrataba permanentemente”, señala la fuente´al medio.

Por estas razones, Netflix terminó asociándose con Microsoft para crear su nuevo plan barato con publicidad, cuyo precio aún no ha sido revelado. Este, según The New York Times, se lanzaría a finales de 2022.