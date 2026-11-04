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La compañía dirigida por Sam Altman cuenta actualmente con 1.200 millones de usuarios activos semanales en su servicio de ChatGPT
La compañía dirigida por Sam Altman cuenta actualmente con 1.200 millones de usuarios activos semanales en su servicio de ChatGPT
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha compartido el rápido crecimiento que está experimentando ChatGPT, cuyo volumen de consultas de búsqueda actual es equivalente al 20 % de consultas que se realizan a través de Google, lo que revela cómo cada vez más usuarios acuden al ‘chatbot’ para resolver sus búsquedas.

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