La verificación de identidad en internet suele implicar sacrificar privacidad. ¿Cómo comprobar que alguien es “una persona real” sin entregar datos sensibles? Esa es la pregunta que intenta resolver World, la red de identidad digital impulsada por Sam Altman (OpenAI) y Alex Blania, y que acaba de aterrizar en Latinoamérica de la mano de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) en Lima.

La universidad se convierte en la primera institución de la región en operar un nodo de Computación Multipartita Anónima (AMPC), una pieza de software que permite validar identidad sin guardar información personal. En otras palabras: un sistema que asegura que cada usuario tenga un World ID único sin exponer sus datos.

Un nodo AMPC funciona como una “caja negra matemática”: varias partes pueden combinar información y obtener un resultado común, pero nadie ve los datos de los demás. Esta tecnología es central en World.

Un paso clave en tiempos de IA y deepfakes

El anuncio llega en un momento en que la identidad digital es más vulnerable que nunca. El auge de la inteligencia artificial ha multiplicado los casos de fraudes, suplantación de identidad y creación de perfiles falsos. Con los nodos AMPC, la verificación se realiza de manera descentralizada y sin que ninguna entidad concentre información sensible, lo que reduce riesgos de filtraciones y abuso.

“Queremos que América Latina tenga un rol clave en la construcción de un futuro digital más privado y descentralizado”, dijo Martín Mazza, de Tools for Humanity, la compañía que impulsa la expansión de la red.

Del Silicon Valley a Lima

World ya trabaja con universidades de élite como la UC Berkeley en Estados Unidos, FAU en Alemania y KAIST en Corea del Sur. Con la UTEC, Perú se suma a esa lista y abre la puerta para que investigadores y estudiantes locales trabajen con una de las tecnologías más avanzadas en criptografía aplicada.

El acuerdo con World no se queda en lo técnico. La idea es que desde la incubadora de innovación de la universidad salgan mini apps y proyectos que prueben cómo esta infraestructura puede servir para resolver problemas reales en la región: desde aplicaciones seguras de autenticación hasta servicios digitales más inclusivos en salud, educación o servicios públicos.

Con este paso, Lima entra en el mapa global de la infraestructura de confianza digital, un terreno donde la privacidad ya no es un lujo, sino un requisito para la vida en línea. Para América Latina, representa además una oportunidad de posicionarse como creadora —y no solo consumidora— de tecnologías que definirán la próxima década.