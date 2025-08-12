Por qué el gobierno de EE.UU. se quedará con parte de los ingresos de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo

Inusual. Quid pro quo. Sin precedentes. Estas son algunas de las reacciones que se generaron después de que se conociera la noticia de que dos gigantes tecnológicos mundiales -Nvidia y AMD- le van a pagar al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por la venta de ciertos chips avanzados en China.

Observadores de la industria, exasesores gubernamentales, legisladores y expertos en comercio han expresado sus posturas frente al acuerdo.

La noticia llega apenas unos meses después de que la administración Trump hubiera prohibido la venta de estos chips a China, alegando motivos de seguridad nacional.

La prohibición se levantó a mediados de julio. Y ahora parece que el gobierno estadounidense va a ir un paso más allá: va a ser partícipe de los negocios de estas empresas estadounidenses con China.

Y los críticos argumentan que esto es a la vez confuso y preocupante.

¿Qué son estos chips y por qué son importantes?

Los chips son piezas clave en el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial.

Estos chips avanzados se utilizan principalmente para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en un momento en que los inversionistas están apostando a que la IA transforme la economía global.

El mes pasado, Nvidia, el principal fabricante de chips del mundo, se convirtió en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de US$4 billones.

Nvidia desarrolló el chip H20, y AMD el MI308, especialmente para el mercado chino.

Son menos potentes y, por lo tanto, más baratos que los chips estrella de ambas compañías.

Sin embargo, desarrollarlos era la única opción que les quedaba a las compañías para poder acceder al importante mercado chino después de que la administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden, prohibiera a las empresas estadounidenses exportar los chips más avanzados a China por motivos de seguridad nacional.

Bajo la administración Trump se prohibió incluso la venta de los chips menos potentes, fabricados para China.

Gracias al tamaño del mercado chino, reanudar las ventas al país asiático es una ventaja tanto para Nvidia como para AMD.

La inversión de China en IA se está expandiendo a tal velocidad que los analistas esperan que crezca a aproximadamente US$100.000 millones este año, un aumento de casi el 50% en comparación con el año pasado.

¿Qué tan inusual es el acuerdo con Nvidia y AMD?

Se espera que la inteligencia artificial cambie la economía global.

“Sin precedentes... No sé qué palabra usar, pero es malo”, dijo la experta comercial Deborah Elms.

Otros expertos afirman que ninguna empresa estadounidense había hecho algo parecido antes.

Pero Trump sí había hecho algo similar en junio cuando aprobó que la empresa japonesa Nippon Steel adquiriera la acerera estadounidense US Steel. En este acuerdo se incluyó la llamada “acción de oro”, una práctica poco común en la que el gobierno adquiere una participación en una empresa.

En este caso, la Casa Blanca no ha dicho cómo se implementará el acuerdo con Nvidia y AMD, ni adónde se destinará este dinero ni cómo se utilizará.

Y lo que es más importante, ¿qué mensaje transmite a otras empresas estadounidenses que consideran a China un mercado o proveedor clave, desde Apple y Tesla hasta los pequeños fabricantes de muebles y juguetes?

¿Se trata de un impuesto que las empresas tendrán que pagar ahora por hacer negocios con China?

El pago del 15% que acordaron Nvidia y AMD probablemente va a afectar sus resultados, incluso si obtienen ganancias sustanciales de las ventas a China.

Los fabricantes de chips planifican sus operaciones con años de antelación, lo que podría perjudicar la confianza de los inversionistas, que depende en gran medida de las proyecciones de ganancias e ingresos.

Pero este acuerdo podría formar parte de las negociaciones arancelarias en curso de Trump. La semana pasada, amenazó con imponer aranceles del 100% a los chips fabricados en el extranjero a menos que esas empresas invirtieran en EE.UU.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, incluso afirmó que las exportaciones de chips se estaban utilizando en las negociaciones con China a cambio del acceso a tierras raras.

¿Qué pasa con las preocupaciones de seguridad nacional?

Un robot humanoide muestra habilidades de clasificación durante la Conferencia Mundial de Robots (WRC) 2025 en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Beiren Yichuang el 10 de agosto de 2025 en Beijing, China.

Esa parte aún no está clara.

Un funcionario estadounidense le dijo a la agencia Reuters que la Casa Blanca no creía que la venta de chips H20 y sus equivalentes comprometieran la seguridad nacional, a pesar de que previamente se habían prohibido por estos motivos.

Algunos expertos en seguridad nacional y algunos legisladores llevan tiempo expresando su preocupación por que EE.UU. le venda chips de IA a China, afirmando que Pekín podría utilizarlos para obtener ventajas en IA, al igual que en aplicaciones militares.

Sin embargo, otros argumentan que restringir las ventas de chips a China no ayuda, ya que impulsa la innovación china y una mayor competencia. Más bien, buscan que China dependa de la tecnología estadounidense.

Este último argumento parece haber ganado, por ahora.

Esto bien podría ser el resultado de la intensa presión ejercida por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Se reunió con Trump en la Casa Blanca el miércoles pasado, y se cree que fue entonces cuando llegaron a este acuerdo.

Los esfuerzos de Huang también llevaron a que en abril se revocara la prohibición sobre las ventas de chips H2O a China.

¿Quién gana con este acuerdo?

Un robot humanoide en una tienda en la que se venden refrescos

El acuerdo representa una victoria para China, debido a su inmenso interés en obtener estos chips.

Los analistas afirman que empresas tecnológicas líderes, como ByteDance, Tencent y DeepSeek, compraron chips H2O antes de que EE.UU. les cortara el acceso en abril.

Y es una victoria para el gobierno estadounidense, ya que los analistas de Bernstein Research le dijeron a la BBC que podrían obtener hasta US $2.000 millones de la venta de chips a China.

Podría haber otra victoria para Washington si esto conduce a un acuerdo sobre tierras raras con Pekín, dado el monopolio chino sobre estos minerales críticos.

Sin embargo, los críticos del acuerdo se muestran alarmados por la imagen que da de la Casa Blanca.

Este “es un entorno estadounidense muy diferente al que hemos tenido en el pasado”, afirma Deborah Elms.

“Supongo que, siendo generosos, podríamos verlo como la flexibilidad que tiene Casa Blanca de Trump para responder a solicitudes”.

