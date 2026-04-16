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Resumen

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Snap prevé recortar más de 500 millones de dólares de sus costos anuales durante la segunda mitad de este año. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
Snap prevé recortar más de 500 millones de dólares de sus costos anuales durante la segunda mitad de este año. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
/ JOEL SAGET
Por Agencia AFP

La matriz de la red social Snapchat recortó 1.000 puestos de trabajo el miércoles alegando que la inteligencia artificial está aumentando la eficiencia en momentos en que intenta ser rentable.

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