"La tecnología es clave en el mundo del calzado y la indumentaria deportiva"

De acuerdo a la RAE, la palabra tecnología está relacionada al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Si bien muchas personas suelen relacionar la tecnología solo con computadoras o celulares, esta se puede aplicar en todos los sectores.

Es el caso del sector de las grandes marcas que producen calzado e indumentaria deportiva. Para conocer un poco más sobre cómo se aplica la tecnología en ellas conversamos con Aníbal Castro, gerente general de Puma para Chile y Perú, quien trajo a Lima a Usain Bolt.

- ¿Qué tan importante es la tecnología para las marcas dedicadas a la fabricación de calzado e indumentaria deportiva?



La tecnología es clave. Nosotros estamos desarrollando desde ropa que reacciona con el calor del cuerpo hasta prendas que parecen de algodón pero que no lo son, que no se mojan y que permiten evaporar la transpiración más rápido. Sin embargo, no solo usamos la tecnología para mejorar la performance de los atletas, también la usamos para preservar el planeta: el algodón de nuestros polos utiliza cada vez menos agua para poder sembrarse.



- ¿Cómo se aprueban las innovaciones tecnológicas en la industria?



Nosotros somos una marca transversal de distintas categorías. Todo lo que tenga relación con la alta competencia está testeado antes en atletas como Usain Bolt, Antoine Griezmann o Luis Suárez. Los atletas nos dicen lo que prefieren y lo que no. En el caso del fútbol, por ejemplo, los jugadores nos dicen que quieren sentir el balón. Un usuario común podría pedir que el zapato le dure más, pero los futbolistas quieren que sea casi un papel.

- ¿Cómo son los test que se realizan con la ayuda de los atletas profesionales?



Hay laboratorios de innovación en los que testeamos los productos variando la temperatura y las condiciones de humedad para ver la reacción de los distintos materiales. También los testeamos en el campo de juego.



- ¿Alguna de estas pruebas le ha llamado la atención más que otras?



Probablemente las pruebas realizadas con atletas como Usain Bolt. Los cuerpos de estos deportistas son tan diferentes a los de un humano normal, tienen tanta fuerza, que los productos tienen que resistir condiciones que nosotros los humanos normales nunca los vamos a exponer.



