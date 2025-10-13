Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

TikTok: "En el Perú venimos creciendo y trabajando de la mano con los negocios locales"
TikTok consolida su presencia en Perú. La plataforma, conocida por su influencia entre jóvenes y creadores de contenido, experimentó un crecimiento del 57 % en su negocio publicitario en el país durante el tercer trimestre de 2025. De acuerdo con Natalia Llanos Colchado, líder de negocios de TikTok Perú, este incremento refleja la madurez del ecosistema y una mayor adopción de herramientas digitales por parte de las marcas nacionales.

