TikTok: “En el Perú venimos creciendo y trabajando de la mano con los negocios locales”

Llanos lidera un equipo dedicado al mercado local, con el cual busca fortalecer la relación con los anunciantes y diversificar la oferta de soluciones de negocio. Entre sus lanzamientos recientes destacan TikTok Symphony, una plataforma de inteligencia artificial para crear videos, imágenes y avatares para marcas, y TikTok Search Ads, aún en modo beta —de prueba y destinado a un número limitado de usuarios—, que permitirá aprovechar el motor de búsqueda interno para campañas publicitarias.

Aunque el negocio publicitario de la aplicación de origen chino avanza con fuerza, Llanos reconoce que aún no existe un programa de monetización directo para creadores peruanos, a diferencia de otros países de la región. El foco actual de la plataforma está en trabajar con las marcas en campañas y estrategias creativas que busquen una conexión más orgánica con la comunidad.

El logo de TikTok en un smartphone en Nueva York. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg / Gabby Jones

—TikTok ha crecido rápidamente en América Latina, pero cada país tiene su propio contexto. ¿Qué diferencia al mercado peruano dentro de la estrategia regional de TikTok?

Siempre hay diferencias entre los mercados: el tipo de contenido, la cultura y las marcas con las que trabajamos. En Perú venimos creciendo y trabajando de la mano con los negocios locales. Contamos con un equipo completo de diez personas dedicadas a distintos sectores, cuyo objetivo es ofrecer recursos y soporte para que las marcas encuentren las eficiencias que buscan.

—La mayoría de grandes marcas en Perú ya están en TikTok. ¿Qué tan efectivamente están aprovechando las herramientas de la plataforma?

En el último trimestre, de julio a septiembre, registramos un crecimiento del 57 % en el negocio de TikTok for Business Perú, respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va del 2025, el crecimiento acumulado es de 52 %. Estos resultados reflejan cómo las marcas están utilizando nuestras herramientas, gracias al trabajo que se viene realizando con los diferentes recursos y lanzamientos de productos que hemos implementado en el país para que las marcas sigan encontrando resultados positivos en sus negocios.

—¿Podrías mencionar algunos de esos lanzamientos recientes?

Este año lanzamos TikTok Symphony, nuestra plataforma de contenidos impulsada por inteligencia artificial, que ayuda a las marcas a generar videos, imágenes o incluso avatares.Además, introdujimos en versión beta TikTok Search Ads, que permitirá realizar anuncios aprovechando el motor de búsqueda, una función cada vez más usada por los peruanos. Por ahora solo algunas marcas participan en la fase de prueba, pero pronto estará disponible para todos.

—¿Qué sectores o industrias están invirtiendo más en publicidad dentro de la plataforma?T

Te puedo contar qué está pasando en relación con los tipos de anuncios o campañas que están realizando. Mencionaba el 52 % de crecimiento acumulado en el año. Si hacemos un doble clic en qué están buscando las marcas con estas campañas dentro de TikTok, vemos más del 70 % de crecimiento en campañas de la parte baja del embudo o de desempeño, es decir, aquellas que buscan captación de clientes, conversión o ventas. Esto viene creciendo por encima de la media total del mercado, justamente porque las marcas interesadas en captar clientes potenciales están apostando por TikTok.

—¿Qué iniciativas existen para que los creadores de contenido peruanos puedan monetizar directamente dentro de la plataforma?

Por el momento no existe un programa de monetización local. Trabajamos muy cerca de los creadores en campañas para anunciantes, pero un esquema de pagos por visualizaciones o fondos de creadores aún no está disponible en Perú.

Un teléfono con un logo de TikTok en la pantalla.

—¿Y cómo facilitan la conexión entre marcas y creadores?

Nosotros no somos parte directa de ese proceso. Sin embargo, dentro del equipo tenemos un especialista en estrategia creativa que trabaja con agencias y marcas para garantizar que el contenido que se genera dentro de la plataforma sea lo más natural posible y realmente conecte con la comunidad.

—¿Qué tendencias de contenido están destacando actualmente en Perú?

Las tendencias cambian constantemente. Contamos con el Creative Center, una plataforma pública y gratuita donde cualquier persona puede consultar los hashtags más utilizados o visualizados, los videos más vistos y las canciones en tendencia. Este año destacan comunidades como #BookTok o #CleanTok, que muestran la diversidad de intereses dentro de la plataforma.

—¿Cómo imagina la evolución de TikTok en América Latina, especialmente en el Perú?

Nuestro objetivo es seguir trabajando con marcas y anunciantes, brindando recursos tanto a grandes empresas como a pymes. Queremos que todos puedan aprovechar las herramientas gratuitas disponibles. A nivel global se generan 1.100 videos por segundo en TikTok, lo que demuestra el enorme volumen de contenido y las oportunidades para conectar con la comunidad. La meta es seguir impulsando esa interacción y eficiencia para los negocios.