Final del Claro Guardians League | El campeón será coronado durante el MasGamers

El Claro Guardians League, el primer torneo de eSports que organiza El Comercio, coronará a su primer campeón nacional durante el MasGamers Festival 2019, el esperado evento del sector videojuegos que se realizará del 23 al 25 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey.

Como se sabe, el Claro Guardians League empezó en junio pasado y ha organizado cinco torneos puntuados entre los mejores equipos peruanos del videojuego League of Legends. (Si quieres inscribirte al Torneo #5, CLIC AQUÍ).

Final del Claro Guardians League

La final del Claro Guardians League se llevará a cabo el día 25 de agosto desde las 2 p.m. Es posible que se extienda hasta el cierre del MasGamers, según dijeron representantes de Liga de Videojuegos Profesional (LVP).



Hay más de US$ 8.000 en premios y el equipo que salga campeón representará a Perú en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, la mayor competencia del juego en nuestra región.



Las empresas Claro, Riot Games (creadores de League of Legends) y LVP también forman parte del certamen. Justamente, la Liga de Videojuegos Profesional será la encargada de elegir a los árbitros del encuentro.

Así se desarrolló el Claro Guardians League:

Competencia Desarrollo de las partidas Partidas con transmisiòn Fechas de inscripción Torneo #1 Del 1 al 7 de junio 6 y 7 de junio





Inscripciones abiertas hasta una hora antes del inicio de la competencia. Torneo #2 Del 15 al 21 de junio 20 y 21 de junio Torneo #3 Del 29 de junio al 5 de julio 4 y 5 de julio Torneo #4 Del 13 al 19 de julio 18 y 19 de julio Torneo #5 Del 27 de julio al 2 de agosto 1 y 2 de agosto Semifinales 8 y 9 de agosto Cuatro clasificados Final Presencial 25 de agosto (2 p.m.) en el MasGamers



Dos clasificados

Claro Guardians League - MasGamers Festival, una suma de esfuerzos

Para Jimmy Guevara, CEO de MasGamers, que la final del Claro Guardians League se realice en su evento "es una muestra de que con la suma de esfuerzos se pueden conseguir grandes cosas".



En cuanto a la presencia de grandes marcas como El Comercio en eSports, Guevara precisó que esto marcará un antes y un después en el sector.



"Me alegra mucho el crecimiento de los eSports y que ahora tengan estos socios tan importantes. Esto nos va a poner en un marco privilegiado que antes no teníamos", agregó.

Grandes marcas interesadas en los eSports

De acuerdo a representantes de El Comercio, grandes marcas están apostado a largo plazo para profesionalizar el ecosistema peruano de eSports.



En ese sentido, se anunció que Gillette y Old Spice de P&G. también se han sumado al Claro Guardians League.

DATO

El ​MasGamers Festival es el evento más importante del sector videojuegos en el Perú. Las entradas tienen un precio de entre S/.30 y S/.40, dependiendo del día que se quiera ir. Sin embargo, también hay algunos descuentos. Para más información, CLIC AQUÍ.

