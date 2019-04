Facebook trabaja en un asistente de voz para competir con Alexa de Amazon

Facebook Inc se encuentra desarrollando un asistente de voz que compita con los similares de Amazon.com Inc., Alexa, de Apple Inc., Siri, y de Alphabet Inc, Google Assistant.

"Estamos trabajando para desarrollar tecnologías de voz y asistentes de inteligencia artificial que puedan funcionar en toda nuestra familia de productos de AR/VR, incluidos Portal, Oculus y futuros productos", dijo un portavoz de Facebook a Reuters en una respuesta enviada por correo electrónico el miércoles.

Más temprano, CNBC informó sobre el desarrollo y dijo que el equipo detrás de la tecnología ha estado contactando a los proveedores en la cadena de suministro de asistentes de voz inteligentes.

Sin embargo, sigue sin estar claro cómo Facebook visualiza exactamente al usuario del asistente. Podría ser posiblemente empleado en los parlantes de las pantallas inteligentes Portal, los auriculares de Oculus u otros proyectos futuros, informó CNBC.

Según la firma de investigación eMarketer, se espera que Amazon Echo capture el 63.3% de los usuarios de altavoces inteligentes en 2019, mientras que Google Home representará el 31%.

Fuente: Reuters