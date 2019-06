Facebook expande servicio Watch por crecimiento de usuarios

Facebook manifestó este miércoles que los usuarios de su servicio de videos Watch se han duplicado desde diciembre y anunció más alianzas con organizaciones y cadenas internacionales en un intento por competir con YouTube de Alphabet Inc. (matriz de Google).

"Más de 720 millones de personas por mes y 140 millones de personas por día pasan al menos un minuto en Facebook Watch", dijo la compañía, al referirse a la expansión de su servicio publicitario Ad Breaks a Canadá y en nuevos idiomas.

La compañía lanzó a nivel global su servicio de videos el año pasado, un año después de su aparición en Estados Unidos, y hasta diciembre contaba con al menos 75 millones de personas que pasaban al menos un minuto en la plataforma cada día.

Facebook Inc aseguró que se asoció con las cadenas que transmiten programas populares como The Voice Germany, la versión alemana de Next Top Model, además de canales para ofrecer en Watch contenidos de eventos como la copa del mundo de críquet, que se juega actualmente.

Facebook expande servicio Watch por impresionante crecimiento de usuarios. (Foto: Facebook)

La empresa, que también está invirtiendo en sus propios contenidos originales para el servicio, está llevando su expansión a mercados dominados por YouTube a pesar del creciente escrutinio en relación a videos generados por usuarios que pueden servir a grupos radicalizados.

Fuente: Reuters