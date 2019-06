Facebook reactivó y modificó la función que expuso datos de millones de usuarios

A finales de setiembre del 2018, 90 millones de usuarios de la red social Facebook tuvieron que reiniciar su sesión intempestivamente. El ‘login’ fue impuesto por la compañía de Mark Zuckerberg con la finalidad de contrarrestar una falla de seguridad que dejó expuestos sus datos. De acuerdo con Facebook, los hackers solo tuvieron acceso a 50 millones de cuentas (*).

Facebook atribuyó la falla de seguridad a una vulnerabilidad generada durante la actualización de “Ver cómo”, una función que permitía a los usuarios ver su propio perfil, pero como lo vería cualquiera de sus amigos. Los hackers identificaron que con esta función quedaba expuesto un código –‘token’- que permite acceder a sesiones ajenas. Así comenzó el hackeo masivo.

Identificado el problema, Facebook dispuso la desactivación de “Ver cómo” hasta hoy. Usuarios de la red social reportan que dicha función ha reaparecido tanto en aplicaciones móviles (Android / iOS) como en la versión de escritorio, lo cual ha sido verificado en la misma plataforma. Nueve meses después, “Ver cómo” vuelve a ver la luz, pero con variaciones notables que la distancian de su versión original.

La pestaña que permite acceder a “Ver cómo” se mantiene en la página de inicio del perfil, pero ya no ofrece las características de antes. Solo muestra “cómo ven mi perfil otras personas de las que no soy amigo en Facebook”. Es decir que si un usuario de la red social quiere saber cómo ven su perfil cualquiera de sus contactos, ahora ya no puede hacerlo.

La función que generó la vulnerabilidad que derivó en el hackeo masivo fue modificada íntegramente.

(*) En octubre del 2018, Facebook aseguró que solo fueron 29 millones los usuarios afectados según el siguiente detalle:

- Los atacantes accedieron al nombre, número de teléfono y correo de 15 millones de personas.

- Además de dicha información, los hackers también tuvieron en sus manos el género, la ubicación, idioma, situación sentimental, religión, la fecha de nacimiento, los últimos 10 lugares en los que se registraron y las búsquedas más recientes de otros 14 millones de usuarios.