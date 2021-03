Con la presentación del impresionante cortometraje “La Entrega”, una historia de ficción llena de adrenalina y acción, Ford realizó el lanzamiento de sus nuevos tres vehículos de la división Performance, llenos de poder y versatilidad. Se trató de una presentación virtual realizada en simultáneo para Perú y Chile, que pudo ser apreciada en vivo a través del FanPage del diario El Comercio.

El evento contó con la conducción de la actriz Rossana Fernández-Maldonado y la presencia de Sebastián Trotta, gerente general de Ford Perú y Chile. En el cortometraje presentado, se pudo observar una serie de persecuciones abordo de las nuevas New Ford Ranger Raptor y All New Explorer ST. El maletín misterioso que debía ser entregado en un destino desconocido tenía información muy valiosa: todo sobre el legendario All New Mustang Mach 1.

La presentación de los nuevos tres nuevos vehículos de la división Ford Performance estuvo a cargo de la actriz Rossana Fernández-Maldonado y con la participación de Sebastián Trotta, gerente general de Ford para Perú y Chile.

Se trata de una SUV equipada con un motor Twin-Turbo EcoBoost 3.0L V6 de 400 caballos de fuerza y una transmisión automática de 10 Velocidades con SelectShift, que equilibra el confort y deportividad. Además, incorpora Co-Pilot 360 y Co-Pilot360 Plus, un paquete de tecnologías semiautónomas, que asiste a los conductores para elevar su experiencia de manejo.

Este vehículo cuenta con un motor Panther 2.0L Bi-Turbo y transmisión automática de 10 velocidades, así como un sistema de gestión de terrenos de última generación, con seis modos de manejo preestablecidos para superar cualquier desafío en el camino con solo presionar un botón.

Este legendario modelo cuenta con un motor V8 de 5.0 litros y transmisión automática SelectShift de 10 velocidades. Pero lo que sigue llamando mucho la atención es su diseño frontal único, que contribuye a un mejor desempeño cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias aerodinámicas de los sistemas de motor, transmisión y freno.

Todos los nuevos modelos de la división Ford Performance incorporan el sistema de conectividad Sync 3 con pantalla multitáctil compatible con Android Auto y Apple Car Play, brindando un control rápido e intuitivo de todas las funciones con capacidades similares a la de un celular o Tablet, con posibilidad de arrastrar y hacer zoom, también cuenta con comandos de voz.