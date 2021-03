El primer trimestre del año se cierra con un lanzamiento por todo lo alto. A través de una presentación virtual -que se realizará en la FanPage del diario El Comercio- el reconocido fabricante Ford presentará en nuestro país tres nuevos modelos que conjugan lo último en diseño, tecnología y potencia.

Se trata del lanzamiento de Ford Performance, una familia de autos y camionetas deportivas de alto desempeño, que buscan elevar a otro nivel la experiencia de la conducción. Los modelos que se presentarán son New Ranger Raptor, All New Explorer ST y el Mustang Mach 1, que vuelve después de 17 años.

La New Ranger Raptor es la versión más extrema de la línea Ranger que por fin está disponible en el país. Como lo saben los fanáticos de este modelo, se trata de una pick-up de gran desempeño, superlativa comodidad y con la capacidad de transmitir sensaciones extremas al piloto y los ocupantes, convirtiéndose en una constante invitación a la aventura.

Por su parte, la All New Ford Explorer ST es una poderosa y vanguardista SUV, con un diseño deportivo único y con toda la tecnología de asistencia de conducción que caracteriza a la marca.

Finalmente, conoceremos más detalles sobre el retorno mundial de Mustang Mach 1, una versión limitada que estará disponible en nuestro país, del vehículo favorito de muchos gracias a su estilo moderno, audaz y veloz.

Así que, si quieres conocer más detalles de estos tres modelos que están llegando al Perú deberás conectarte a la fanpage de El Comercio, el jueves 25 de marzo, desde minutos antes de las 8:00 p.m., dejando tus preguntas sobre los modelos.

