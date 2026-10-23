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Resumen

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La tecnológica de la manzana presentó el iPod original el 23 de octubre de 2001 bajo el lema de '1.000 canciones en tu bolsillo'. (Foto: Chris Collins)
La tecnológica de la manzana presentó el iPod original el 23 de octubre de 2001 bajo el lema de '1.000 canciones en tu bolsillo'. (Foto: Chris Collins)
/ Apple
Por Agencia Europa Press

Apple está de cumpleaños con el iPod original, un dispositivo que, aunque ya descatalogado, continúa siendo icónico para la marca tras cumplir 25 años este viernes, poniendo sobre la mesa su papel para revolucionar el sector de la música e impulsar a Apple hacia la compañía que es hoy en día.

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