ANÁLISIS | Evaluamos la cámara EnVizion 360 Cam de Huawei [VIDEOS]

Huawei tiene en el mercado una cámara 360° para crear fotos y videos de manera sencilla y con cualquier dispositivo Android



Cada vez la oferta de cámaras para grabar videos y tomar fotos en 360° es más amplia. Con el paso de los años estos dispositivos especializados han ido mejorando su calidad y aumentando sus precios. En ese escenario aparece la EnVizion 360 Panoramic VR Cam (o solo EnVizion 360 Cam) de Huawei, un dispositivo que promete llevarle a más usuarios las posibilidades de crear contenido para plataformas de realidad virtual de manera más sencilla.



He tenido la oportunidad de probar en los últimos años algunas cámaras especializadas en crear 360 y los resultados fueron buenos. Sin embargo, aunque se trataba de equipos muy portátiles siempre se requería tener algún cuidado adicional para los lentes o algunos accesorios. Pude probar la EnVizion 360 Cam de Huawei. Para los ansiosos les puedo decir que es un dispositivo muy práctico, que cumple de manera justa lo que ofrece. No obstante al ser un equipo especializado, es sumamente simple por lo que el resultado final no siempre es de buena calidad.

ESPECIFICACIONES

La EnVizion 360 Cam de Huawei tiene las siguientes características:



Número de lentes: dos

Campo de visión: 185°

Tipo de zoom: Foco

Apertura focal: f2.1

Cámaras: cada una de 13 megapíxeles

Cobertura panorámica: 360 x360

Resolución máxima en fotos: 5376 x 2688

Especificaciones del video panorámico: 1920 x 960 a 30 fps / 1280 x 640 a 30 fps

ISO: 100-1.600

Velocidad del disparador: Modo manual entre 1/6.400 segundos y 30 segundos; 1/6.400 segundos y 1/8 de segundo en otros modos.

Rango de temperatura de operación: 0-40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C y -60 °C

Rango de humedad para operación: 90%

Retraso de la previsualización: 500 ms

Peso: 30 gramos.

Dimensiones: 3,7 cm.

USB OTG (on the go): suministro de poder a través de Mobile OTG

USB: Tipo C 2.0

Sistema operativo compatible: Android 6.0 en adelante.

Reproducción de videos y fotos panorámicas: soporta los modos perspectiva, ojo de pez, asteroide y bola de cristal. Suporta modos giroscopio, realidad virtual (VR) y visualización drag-to-view.

Formato de almacenamiento de fotos: compatible con JPEG DCF2.0; resolución de archivos GIF 600 x 300.

Formato de almacenamiento de video: MP4 (MPEG-4 AVC/ H.264, audio AAC)

Marca de agua y nombre del producto: Soporta fotos y video.

Social Sharing: Facebook, YouTube, etc.



¿Cuál es la gracia de la EnVizion 360 Cam de Huawei? Que es un accesorio pequeñito, que lo conectas a tu smartphone y que te permite en unos segundos hacer fotos y videos en 360°. Pero no solo eso, sino que permite además editar y compartir sin mucha complicación esos contenidos.

DISEÑO

La EnVizion 360 Cam de Huawei cabe en la palma de la mano. Tiene forma cuadrada, de poco más de 3 cm de largo por poco más de 3 cm de ancho. Las cámaras están a cada lado del aparatito, que viene con un cromado de tono gris, con una pequeña inscripción de la marca hacia arriba y el conector USB tipo C en la parte inferior.

La portabilidad es otra de las ventajas de la EnVizion 360 Cam de Huawei. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

Si hay algo que tiene la EnVizion 360 Cam de Huawei es que es super sencilla de usar. Solo se requiere que el smartphone que se use utilice como mínimo Android 6 o una versión superior, y que tenga conector USB tipo C. Además, debes descargar la aplicación Cámara 360 Huawei. De esa manera, al momento en que conectes la cámara la app se iniciará de manera automática.

Tras levantar, la app de la EnVizion 360 Cam de Huawei te pedirá que gires el dispositivo de manera que la cámara quede en la parte superior. El menú de opciones es simple de identificar. Tienes tres opciones: una para tomar fotos, otra para videos y otra para hacer transmisiones en vivo. Abajo hay un espacio para revisar las fotos y videos captados, al centro un gran botón que sirve como disparador (que cambia a amarillo para fotos y a rojo para videos), una varita mágica que te permite controlar la exposición, el balance de blancos y aplicar –si lo deseas- algún filtro; y finalmente una tuerca que te permite acceder a la configuración de la app (y cambiar la ubicación de almacenamiento, las resoluciones, etc.).

Al acceder al espacio para revisar las imágenes podrás ver lo grabado en la memoria del teléfono, en la memoria externa y las ediciones ya hechas. Se puede elegir un video y aparecerán cuatro opciones de edición: visualización (ojo de pez, perspectiva, esfera o miniplaneta); la herramienta de recorte (para capturar algún cuadro del video); la herramienta de edición que te permite crear un GIF o un video); y la opción de punto de vista (que permite ver en diapositivas, con el giroscopio activo o en modo VR).

En el caso de la edición de fotos, la única diferencia será que se puede animar la foto en forma de GIF o hacer una foto panorámica expandida. Las ediciones (de fotos o videos) hechas con la app de la EnVizion 360 Cam de Huawei se pueden compartir a Facebook, WhatsApp, Twitter, Google Photos e Instagram.

Como ya lo mencioné, la app de la EnVizion 360 Cam de Huawei permite hacer transmisiones en vivo hacia Facebook (páginas de perfiles, no hacia FanPages) y hacia canales de YouTube. Solo hay que asegurarse de que esté seleccionada la opción de grabación larga (es decir de 5 minutos, porque de lo contrario cada clip será solo de 10 segundos) y que la app esté vinculada con alguna de las plataformas a través de la que se hará la transmisión.



A continuación te dejo una transmisión en vivo que hice hacia mi canal de YouTube con la cámara 360. La calidad de la imagen no es tan buena (asumo que también es debido a mi conexión a Internet), pero la calidad del audio es remarcable.

Ya pasando a lo que se obtiene con la EnVizion 360 Cam de Huawei, se ofrecen resultados mixtos. En cuanto a las fotos, el producto es bueno, sobre todo bajo luz natural. Quizás el único problema sea que al crear un GIF para animar esa foto se pierde algo de calidad. La posibilidad de elegir cuál de las dos cámaras servirá para la toma de inicio o, también, si es que solo se usará alguna de ellas para captar las imágenes es importante.



Puedes ver aquí UNA GALERÍA DE FOTOS Y VIDEOS captadas con esa cámara

Más pruebas de fotos en 360 editadas con la app desde el #MotoZ3Play pic.twitter.com/pQkCNky604 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 18 de noviembre de 2018

En los videos es donde nos quedamos “al debe”. En líneas generales, se trabajan bien. La zona en donde las imágenes generadas por cada cámara se “cosen” algunas veces queda imperceptible y en otras se hace más evidente (aunque reconozco que también es cuestión de saber cómo posicionar la cámara para evitar ese problema). Pero los líos vienen con la falta de iluminación. La EnVizion 360 Cam de Huawei sufre con poca luz y si bien trata de hacer su mejor trabajo, el ruido en las imágenes de noche es demasiado evidente.



A continuación, te dejo un video de mi visita al BAP Carrasco, antes de que parta a la Antártida, que grabé con esta cámara y que te permitirá tener una experiencia más inmersiva:

CONCLUSIÓN

Considero que la EnVizion 360 Cam de Huawei es un accesorio dirigido para quienes busquen captar imágenes fijas o en movimiento fuera de lo común, sobre todo para fines de entretenimiento, sin necesidad de buscar un dispositivo especializado que sea muy caro.

Creo que sus principales virtudes son la portabilidad, que solo necesite conectarse para empezar a usar la cámara y que la aplicación cuente con una opción de editor muy sencilla. Si la cámara fuera capaz de captar mejores imágenes (sobre todo en movimiento) en poca luz, sería sin dudas un accesorio imprescindible.