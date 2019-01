ANÁLISIS | Evaluamos el COVR C1203 de DLink para mejorar el WiFi [VIDEOS]

Así como tú, yo también sigo teniendo problemas para que la señal de Internet inalámbrico (WiFi) llegue sin problemas a todos los rincones de mi casa. No me dejarás mentir: siempre hay una habitación o alguna zona muy particular en la que no hay señal. ¿Qué hacer?



He probado varias alternativas: desde cambiar al módem de casa –a sugerencia de la empresa que me da el servicio de Internet-, pasando por repetidores de señal, hasta los accesorios que llevan la señal del WiFi por la red eléctrica de una habitación a otra. Esta última opción es la que sigo usando y con la que me ha ido bien. Pero tiene un gran problema: se crea una nueva red dentro del WiFi de tu casa, con una identificación (usuario y contraseña) particular. ¿Qué hay con eso?

Que si te mueves hasta una zona que no tenga buena cobertura (pero en la que sí llega la señal de la nueva red), vas a tener cambiar manualmente a la nueva red si quieres engancharte con la que brinda mejor señal. Problemas del WiFi.

-Una nueva tecnología: WiFi Mesh-

Así es como llegamos a la opción que nos trae el COVR C1203 de DLink, que cuenta con la tecnología WiFi Mesh. ¿En qué consiste? Se trata de una red compuesta por una estación base y otros puntos de acceso que se comunican entre ellos. Hasta ahí parece que no hay mucha novedad. La gracia es que entre todas conforman una única red Wi Fi con un mismo nombre y una misma contraseña. ¿Qué más? Entonces, cuando te vas moviendo por tu casa, el dispositivo que estés usando (smartphone, tableta, laptop) se irá colgando del aparato (o la base) que mayor señal tenga, sin necesitar estar ingresando a cada rato el usuario y contraseña.

Pues bien, lo que probé esta semana fue el COVR C1203, un pack de tres dispositivos de D-Link, para mejorar la señal de WiFi y la experiencia fue muy buena. Pero primero vayamos a ver el tema de la configuración.

Estas son las características de cada una de las unidades del COVR C1203 de D-Link que evalué esta semana:



Dimensiones: 108,9 mm x 117 mm x 51 mm

Peso: 249 gramos.

Ingreso de energía: 100 V a 240 V/AC, 60/60 Hz.

Consumo de energía: 3,4 W.

Temperatura: En operación de 0° a 40° | En almacenamiento -20° a 70°

Humedad: En operación de 10% a 90% sin condensar | En almacenamiento de 5% a 90% sin condensar.

Interfaces: IEEE 802.11 ac/n/g/a wireless WAN; dos puertos LAN Gigabit LAN ports

Tipo de antena: tres internas.

Tasa de señal de datos: 2,4 GHz hasta 300 Mbps, y 5 GHz hasta los 800 Mbps. Ethernet a 10/100/1000 Mbps.

Estándares: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac Wave II, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a.

Funciones avanzadas: Covr Wi-Fi, autoconfiguración, roaming inalámbrico, dirección de banda inalámbrica, MU-MIMO, botón WPS, configuración vía web.



¿Cuáles son los puntos a favor del COVR C1203 de D-Link? Primero –y fundamental- es que su configuración es sumamente sencilla. Puedes hacerla desde tu computadora o desde tu celular. Solo es cuestión de seguir los pasos que se van indicando y tendrás mejor señal de WiFi.

Además, viene con una aplicación especial que permite gestionar todos los aspectos de la nueva conexión: te permite ver la cantidad de repetidoras que están funcionando dentro de la red, cuántos dispositivos están conectados, te permite establecer horarios de conexión, etc.

Otro de sus beneficios está relacionado con esto de la tecnología WiFi Mesh: la facilidad de no tener que ir eligiendo la señal más potente mientras nos movemos por la casa e irnos colgando a ella, ingresando usuario y contraseña nueva cada dos pasos. Obvio que es básico que las estaciones estén bien ubicadas para que el enmallado de la señal sea buena. Lo bueno es que los mismos equipitos usan sus luces LED para avisarte si están en una buena ubicación y bien conectados.

Otra cosa: como el COVR C1203 de D-Link emplea banda dual (de 2,4 GHz y de 5 GHz) aprovecha mejor la conexión de la casa y ofrece hasta mejor potencia. Sin dudas, una doble ganancia.

¿Y cuáles son los puntos en contra? Desde mi punto de vista, que si tu casa es pequeña (tipo un departamento) solo necesitarías el pack de un repetidor y, por el momento, en el Perú solo se vende el pack de una base y dos repetidores. Este último funciona muy bien para llevar la señal de WiFi en casas de dos pisos.

En resumen, me parece que el COVR C1203 de D-Link ofrece, gracias a la tecnología WiFi Mesh, la solución a la mala señal inalámbrica de la que muchos sufrimos en casa.