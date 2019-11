A finales del verano de este año pude probar la primera versión del Watch GT de Huawei, que había sido lanzado en octubre del año pasado, junto con el Mate 20 Pro. Hace algunas semanas junto con el lanzamiento de la serie Mate 30 se presentó el Watch GT 2. Las complicaciones relacionadas con la distribución del nuevo smartphone de última generación han acelerado la llegada de los otros dispositivos, como esta nueva versión de reloj inteligente: el Watch GT 2. Su diseño más refinado, su batería de larga duración y su especialización para el registro de la actividad física son sus principales atractivos. ¿Pero vale la pena hacer la renovación? Lo veremos en esta reseña.

ESPECIFICACIONES

Primero les debo aclarar que tuve la oportunidad de probar la versión de 46 mm. Hay otra versión de 42 mm que es la sport. Así que las especificaciones que compartiré serán sobre el modelo señalado.

Modelo: Watch GT 2 46 mm Dimensiones: 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | Rango de cobertura de la muñeca 14 ~ 21 cm. Peso: 41 gramos (sin correa). Caja de reloj: Acero Inoxidable Gris Titanio y base de plástico. Correa: Metal Gris Titanio Titanium y de Fluoroelastómero Negro. Pantalla: 1.39 pulgadas AMOLED 454 x 454 HD GPS: Sí Bluetooth: Sí. BT5.1,BLE / BR / EDR Sensores: Acelerómetro,giroscopio, sensor geomagnético, sensor óptico de ritmo cardíaco, sensor de luz ambiental, sensor de presión del aire, sensor capacitivo. Batería: 14 días para uso típico. Voltaje de cargador: 5V Requerimientos de corriente: 0.5A / 1A / 1.5A / 2ª Puerto de carga: Magnética. Compatibilidad: Android 4.4 en adelante y iOS 9.0 en adelante. Resistencia al agua: 5 ATM. Soporta vertidos de agua y natación superficial por tiempo limitado.

DISEÑO

Como ya habíamos visto en la primera versión, Huawei ya tiene bien aprendida el factor de forma que debe presentar en esta categoría de dispositivos, es decir, que un reloj inteligente tenga -sobre todo- aspecto de un reloj tradicional. Eso se mantiene en el Watch GT 2, que no es demasiado grande ni demasiado voluminoso.

El diseño del Watch GT2 lo hace muy similar al de cualquier otro reloj tradicional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al estilo de las marcas más conocidas, tiene bordes grandes y el cristal plano. El bisel del reloj es del tipo GMT (que permite en relojes regulares hasta calcular tres husos horarios diferentes). Sin embargo, se requiere una aguja especial para hacer los cálculos, pero las máscaras disponibles en el Watch GT 2 no las tienen. Entonces, más que un elemento adicional de utilidad es decorativo (y para darle un aire más tradicional, creo yo).

Este smartwatch de Huawei cuenta con dos botones físicos sobre el borde derecho y debajo, justo entre ellos, dos ranuras que funcionan como el altavoz del Watch GT 2. En la parte trasera se ubican los dos pines para recargar la batería del equipo y los sensores para la captura de datos del ritmo cardíaco.

El Watch GT 2 de Huawei repite en la parte trasera del reloj los sensores para medir el ritmo cardíaco y los pines para carga magnética. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Watch GT 2 que probé vino con la correa de metal, color gris titanio, y una correa de fluoroelastómero negro. En la caja se incluye una herramienta que permite retirar algunos eslabones de la correa de metal para ajustarla a la muñeca del usuario (claro, siempre siguiendo las indicaciones de la guía que viene incluida). Ojo, una vez más el reemplazo de las correas es muy sencillo. El reloj de Huawei viene con un mecanismo de pequeñas palancas que permiten reemplazar las correas.

DESEMPEÑO

Escribo estas líneas tras tener el Watch GT 2 de Huawei por casi 15 días a prueba. ¿Con qué me quedo? Con un reloj inteligente bonito, que parece un reloj tradicional, que es liviano, con gran autonomía y que se puede convertir en un acompañante ideal sobre todo para quienes buscan tener los datos más precisos posibles sobre su actividad física.

El #WatchGT2 de Huawei se enlaza a través de la app Salud (Huawei Health). Al poco tiempo llegó la primera actualización del firmware para el reloj inteligente. pic.twitter.com/bQC1Sqzfm7 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 30, 2019

La pantalla es grande, pero me parece que mantiene el aspecto y dimensiones que la mayoría de relojes ofrecen en los últimos años. Sin bien la función de ajuste de brillo automático va bien, se suele demorar en adaptarse sobre todo cuando hay un cambio brusco de iluminación. Un par de veces me he quedado con poca visión en exteriores y he tenido que hacer el ajuste de manera manual.

En cuanto a desempeño de color y gráficos, el dispositivo va bien. Los ángulos de visión son bastantes buenos también.

El Watch GT2 de Huawei se centra en ser el asistente perfecto para actividades físicas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Como sucede con varios relojes inteligentes, aquí la navegación solo tiene dos formas posibles: haciendo swipe (arrastrando el dedo) sobre la pantalla de derecha a izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Si vas de izquierda a derecha, podrás acceder rápidamente a algunos datos que el Watch GT2 ya va registrando: tu ritmo cardíaco, tu nivel de estrés, el estado del tiempo, el reproductor de música (hablaremos de él más adelante) y tres arcos de colores que visualmente te dan una idea del progreso de tus actividades (pasos, minutos de actividad y veces que te has levantado del asiento) durante el día.

Si haces un swipe de abajo hacia arriba, podrás acceder a las notificaciones que tengas activas. Aquí hay algunas cosas que –espero- quizás se puedan mejorar para la próxima versión del reloj. Por un lado que solo nos permite acceder al detalle (o al texto completo) de algunos mensajes (Facebook Messenger, Twitter, SMS), actualizaciones y menciones en Facebook, Instagram y Twitter. Con WhatsApp hay un problema: al organizarse en chats, cuando recibes al mismo tiempo mensajes en varias conversaciones o grupos, el Watch GT2 solo te avisa cuántos mensajes estás recibiendo en cada conversación. Ahí ya no hay opción de tocar para ver el detalle.

Este reloj no permite realizar ninguna otra acción adicional con los mensajes, como responderlos. Ahora, no voy a criticar necesariamente esta situación pues en otros smartwatches que intentaron dar la posibilidad de respuesta mediante un teclado terminaron siendo una tortura pues en una pantalla tan pequeña como esta, tener un teclado táctil y usarlo de manera coherente es una tortura. Esta es una tarea pendiente para todos los fabricantes.

Finalmente, si haces un swipe hacia abajo podrás tener acceso rápido a algunas funciones: no molestar, pantalla activa (o lo que algunos llaman el Always-on, pero que en realidad no puede superar los 30 minutos)m buscarf teléfono, alarma y ajustes, así como conocer el estado de la conexión Bluetooth, el estado de la batería, y la fecha.

En las primeras horas del martes 29/10 empecé a usar el #WatchGT2 de Huawei y tenía 62% de batería. Ya son las primera horas del lunes 4/11 y le resta 5%. Creo que la promesa de más de 10 días de autonomía se cumple sin problemas. pic.twitter.com/2ZqMQxboxr — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 4, 2019

El Watch GT2 tiene dos botones físicos sobre el lado derecho. El superior es “el que manda”. Además de despertar al reloj, sirve para acceder a las funciones que ya vienen preinstaladas en el aparato y para regresar al menú anterior. Este es el listado de funciones que registra el dispositivo:

Entrenamiento Registro de entrenamiento Estado del entrenamiento Frecuencia cardíaca Registros de actividad Sueño Estrés Ejercicios de respiración Música Contactos Registro de llamadas Barómetro Brújula Clima Mensajes Cronómetro Alarma Linterna (se ilumina toda la cara frontal del reloj) Buscar mi teléfono Ajustes

Como verás, hay bastantes funciones dedicadas al monitoreo de la actividad física. Solamente en Entrenamiento puedes acceder a 13 rutinas preestablecidas, correr al aire libre, correr en cinta, caminar al aire libre, caminar en interiores, andar en bici, usar bicicleta fija, natación en piscina, natación en mar abierto, escalada, senderismo, triatlón, entrenador elíptico, remo y otro tipo de ejercicios. Aquí no más te das cuenta que puedes meterte a la piscina o al mar con el Watch GT2, pero por su certificación solo permite salpicaduras o inmersión superficial (como cuando uno practica natación). No puedes hacer submarinismo ni someterlo a mucha presión. Todo se empata con la aplicación Salud de Huawei. Pero solo con esa, lo cual puede ser negativo para muchos que prefieren empatar sus datos con otras aplicaciones como Google Fit, por ejemplo.

El Watch GT2 que tuve a prueba era el modelo de acero inoxidable gris titanio y con base de plástico. La correa es de metal gris titanio y otra de fluoroelastómero negro. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Quienes me conocen sabrán que para ejercicios no he usado este reloj, pero sí lo empleé bastante como monitor del sueño, del ritmo cardíaco y de niveles de estrés, además del conteo de pasos diarios. Con respecto al sueño, hace un cálculo interesante del tiempo y la calidad del sueño por la noche. En este caso tuve que cambiarle la correa de metal por la de fluoroelastómero. La experiencia fue muy buena: ninguna incomodidad por parte del cuerpo del reloj (que en realidad es delgado y no pesa mucho) y por la correa (que si bien es cómoda, se necesita afirmarla bien en la zona del registro del pulso para que haga la medición, porque si no la data no se registrará). Eso sí: este sistema no registra sesiones de sueño menores a las 2 horas y media. Así que los insomnes deberán buscar otra alternativa.

Una de las cosas que más me llama la atención de los nuevos smartwatches y bandas es el monitoreo del sueño. Duermo poco y mal. La data ayuda a hacerse una idea. Tras un inicio con tropiezos con el #WatchGT2 de Huawei los registros se hacen ya sin problemas. pic.twitter.com/QpizIR2tZn — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 2, 2019

El botón inferior sirve por defecto para ingresar a cualquiera de las funciones seleccionadas en el menú, pero también hay la opción de configurarlo como un acceso directo a alguna función en particular.

Uno de los puntos que el Watch GT2 de Huawei tiene por mejorar es el del software. Puedes cambiar de carátulas (fondos) del reloj a través de la aplicación. Si bien hay bastantes para elegir, no puedes descargar otras que no estén en esa app. De otro lado, no puedes instalar aplicaciones en el reloj. Con lo que te viene el dispositivo, es con lo que te quedas. Tienes una conexión con las apps que usas a través de las notificaciones (que ya mencionamos que tampoco funcionan de manera muy eficiente), pero no las tienes instaladas en el reloj.

¿Una mejora importante con respecto a la versión que vimos a inicios de año? Que esta vez el Watch GT 2 sí incluye una función para controlar el audio/música. Puedes reproducir la que tengas instalada en el mismo reloj (tiene 4GB de almacenamiento) o usarla para reproducir lo que tengas en Spotify. Pero una vez más, es como lo que comentaba con las notificaciones: no es que tengas Spotify instalado, solo estás usando la interfaz del reloj para reproducir, detener, adelantar o retroceder lo que quieras escuchar. Se agradece la mejora, pero también queda un tramo grande por perfeccionar.

El Watch GT 2 tiene dos altavoces que permiten contestar llamadas desde la propia muñeca. Seguramente a muchos les parecerá poco práctico, incómodo y hasta que nos quita privacidad si se usa esta función en la calle, pero seguramente esa punto de vista cambiará radicalmente si estás en casa o en la oficina o en un lugar más privado y busques contestar la llamada sin necesidad de desplazarte hasta donde hayas dejado el teléfono.

Este reloj inteligente se conecta al smartphone vía Bluletooth. También permite enlazarse con audífonos inalámbricos.

BATERÍA

Este es el gran diferencial que tiene el Watch GT 2, incluso desde su primera versión. Huawei promete dos semanas (14 días) de autonomía. Como compartí a través de mis redes sociales, saqué el reloj de la caja con 60% de batería y recién llegó a cero seis días después. Ojo, que tenía muchas notificaciones activas, la alarma configurada, comunicación constante con el smartphone, contestado de llamadas y más. Considero que con un uso fuerte, este smartwatch debería ofrecer por lo menos 10 días de autonomía sin ningún problema.

Me olvidé de contarles. El #WatchGT2 se quedó sin batería. En menos de un par de horas ya estaba cargado de nuevo al 100%. pic.twitter.com/obHJ8iffnL — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 5, 2019

¿Cómo se carga? Al igual que la versión anterior, cuenta con una base magnética sobre la que se tiene que colocar el Watch GT 2 y a la que se le conecta un cable USB C-USB A para recibir la alimentación de electricidad. Dependiendo de las necesidades del usuario, esto se puede ver como un beneficio o un perjuicio. Quienes vengan de otros relojes en donde el cable de carga no solo es de tecnología propietaria sino que además se trata de un cable muy largo que está unido a la superficie de carga, sentirán que esta alternativa es mucho más portátil. Quienes ya hayan usado la propuesta de Huawei, quizás habrían preferido dotarle de carga inalámbrica al reloj. En poco más de una hora logré cargar de 0% a 100% el dispositivo.

CONCLUSIÓN

Me parece que –tal como fue sucediendo con los diferentes modelos de smartphones que Huawei fue lanzando a lo largo del tiempo- con este Watch GT2 la empresa china está empezando a moldear lo que quiere que sea su reloj inteligente dentro del mercado mundial. Su clara orientación hacia el registro de las actividades físicas, la posibilidad de intercambiar correas por algunas más deportivas, y ciertas capacidades específicas (como la resistencia a sumergirlo de manera superficial o su nueva capacidad de controlar la música) invitan al usuario a que no se quite casi nunca el dispositivo.

El Watch GT2 sigue el estilo de otros productos de alta gama de Huawei, que además de sus propias especificaciones viene con un empaque muy elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La falta de flexibilidad para una mayor personalización (que se hace evidente en la imposibilidad de instalar más aplicaciones), quizás pueda ser un freno para quien ya se estaba animando a ir por este reloj inteligente. Pero debemos reconocer que esto tenga que ver justamente con cómo gestiona la energía el dispositivo. Quizás con más apertura para la instalación de apps, la autonomía del Watch GT 2 se pueda ver más perjudicada.

Para mí el Watch GT 2 de Huawei es un reloj inteligente que se ha convertido en una muy buena opción para quien está buscando un dispositivo que sea un buen asistente de actividad física, pero con un muy buen diseño y unan autonomía sobresaliente. Si bien pudiera parecer que en cuanto a software queda medio en debe, lo positivo es que tiene bastante techo por alcanzar, pero hoy es capaz de ofrecer un desempeño muy bueno.