Después de bastante tiempo me toca revisar nuevamente un televisor. Pero esta vez es particular: se trata de un equipo de Sony 4K que, además, pude probar junto a una moderna barra de sonido. Después de haber tenido la oportunidad de analizar pantallas con resolución 8K, con sistemas operativos distintos pero que cada vez son más conocidos por los usuarios y con diferentes tecnologías con los que los fabricantes buscan ofrecer una mejor calidad de imagen.

En este caso evalué el TV 4K OLED A8G de 65 pulgadas y la barra de sonido HT-X8500. ¿El veredicto? Se trata de una opción muy interesante para ambientes comunes (como la sala), con un tamaño que se ha convertido en el nuevo “adecuado”, y con especificaciones que lo hacen eficientes para lo que se necesita en el hogar. Pero ojo, no todo es color de rosa. Aunque ya hablaremos de esto más adelante.

Aunque parezca demasiado grande, una pantalla de 65 pulgadas puede ser muy bien aprovechada en una sala.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pero primero vamos a repasar cuáles son las características técnicas básicas del televisor de Sony:

Modelo XBR-65A8G 2019 Pantalla OLED 65 pulgadas (163,9 cm) Resolución 2840 x 2160 píxeles Sistema operativo Android Almacenamiento interno 16 GB Características del video HDR10, HLG, Dolby Vision, 4K HDR Processor X1 Extreme, 4K X-Reality Pro, Motionflow XR

DISEÑO

¿Todos los televisores tienen diseños diferentes? Sí. En el caso de este TV 4K OLED A8G de 65” de Sony la pantalla se apoya sobre un parante o ‘stand’, de metal, que se ve delgado pero que es lo suficientemente firme para sostener a este aparato.

A diferencia de otras marcas, el TV 4K OLED A8G de Sony tiene el panel (que es muy delgado, poco más de 1cm de ancho) con una parte más ancha (de casi 5cm) detrás que es la que se encarga de todo, de la generación de las imágenes, de la conectividad, etc. En la parte posterior –en esta zona más ancha, donde están las conexiones- el diseño es elegante y minimalista, y cuenta con espacios para esconder de la vista los cables. Hacia el lado derecho están las entradas HDMI, de antena y cable, y otras fuentes.

Si bien la pantalla de este TV OLED 4K de Sony funciona con un aditamento en la parte posterior del vehículo, se puede confirmar que solo tiene poco más de 20 años.

Del diseño del panel principal no puedo decir mucho: tiene bordes mínimos, esquinas redondeadas. En suma, una pinta muy atractiva.

Como mencioné líneas arriba, aunque para algunos pueda sonar que un televisor de 65 pulgadas en sumamente grande, la realidad es que la mayoría de marcas tienen a los paneles de 45” como su tamaño de inicio (dimensiones menores son cada vez más rarezas) y que paneles como el que ofrece este modelo de Sony se adaptan bastante bien a espacios del hogar como salas. ¿Lo pondría en un dormitorio? A título personal, me parece que ahí sí podría quedar muy grande. Todo es cuestión de analizar cada caso.

El peso del TV 4K OLED A8G de 65” fluctúa entre los 20 y 22 kilos (incluyendo o no el soporte). Si se piensa poner en una mesa, hay que cerciorarse de que sea una superficie sea amplia y resistente. Ah, y si decides usar un rack no te preocupes, pues un grupo de conexiones se encuentran justo detrás de uno de los bordes de la pantalla.

La parte posterior del TV OLED 4K de Sony tiene un diseño minimalista, que tiene ordenados los cables y conexiones.

DESEMPEÑO

Esto es básicamente para lo que hemos venido. Para empezar, se trata de un equipo que nos va a proporcionar imágenes de gran calidad debido a que se trata de un panel con tecnología OLED. Esta, básicamente, lo que permite es que el color negro se muestre de la mejor manera posible. Esto, a su vez, asegura que los rangos de contraste sean mayores. Y esto asegura que la calidad de imagen sea sobresaliente.

Pero este televisor de Sony agrega bastantes otras características que permiten que esa experiencia de calidad se extienda lo más posible, trabajando diferentes calidades de fuentes de las imágenes. El equipo es compatible con HDR10, HLG, y Dolby Vision (que mejora la calidad sobre todo si es que la fuente fue concebida en esos formatos).

Otros elementos (el HDR Processor X1 Extreme para imágenes en 4K; la tecnología Triluminos; el Motionflow XR; entre otros) son los que se encargarán de una mejora en la nitidez, de que las imágenes puedan ser procesadas en tiempo real, o que se muestren mejor los colores. Lo que tienes que saber es lo siguiente: esta TV tiene un montón de tecnología dentro para brindarte una muy buena experiencia de visualización de imágenes. ¿Lo cumple? Claro que sí.

La configuración inicial del equipo es sencilla al inicio, aunque en algunos momentos las opciones disponibles en el menú para continuar se me hicieron algo confusas. Yo sé que este problema no es exclusividad de una marca. Lamentablemente, hoy los televisores vienen con demasiadas funciones y los menús se hacen cada vez más extensos. Y aunque algunos fabricantes tratan de que la experiencia de la configuración (o de los ajustes posteriores) sea lo más intuitiva posible, no siempre se logra.

Sony ha apostado al uso de Android como sistema operativo de sus nuevos televisores inteligentes.

El TV 4K OLED A8G de 65” utiliza Android como sistema operativo. Si eres usuario de algún smartphone que lo use, notarás que se te hace algo familiar (sin llegar a ser igual). La navegación entre funciones y opciones es sencilla y no tiene problemas. Un punto a favor es que si usas un teléfono inteligente con Android, compartir contenido con el televisor será una tarea muy sencilla gracias a la función Chromecast que tiene incorporada. Otro punto a favor: luego de loguearte, puedes acceder a la Play Store, a Play Movies y Play Music sin complicaciones. Y, claro, el control de voz está a cargo de Google Assistant. Y, como suele suceder, sus resultados son bastante favorables.

Gracias a su integración con Android, el TV OLED 4K de Sony puede recibir ordenes de voz por intermedio de Google Assistant.

Cuando estuve probando este televisor, lo coloqué en el espacio que normalmente uso cuando recibo estos aparatos para evaluación. Exactamente el mismo. Sin embargo, con el TV 4K OLED A8G de 65” tuve un poco de problema para la sintonización de canales digitales de alta definición (viene con el sintonizador digital incorporado) así como para conectarme con el Wi Fi de mi casa. Con televisores de otras marcas estas tareas fueron un poco más sencillas.

Este punto no es 100% a favor ni en contra. Tengo sentimientos encontrados. El control remoto del TV 4K OLED A8G de 65” es alargado, tiene botones de acceso directo a Netflix y a Google Play. Pero mantiene el estilo de los controles que ofrece desde hace ya bastantes años, llenos de botones que pueden llegar a confundir al usuario (o, en todo caso, que demore un poquito más realizar una acción).

Si bien incluye dos accesos directos a funciones populares, el control mantiene el estilo de siempre de Sony y se excede en la cantidad de botones.

¿Oye pero de qué me va a servir un televisor 4K si no consumo contenido en 4K? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, la comenté al inicio de este revisado, se refiere a que ya no debemos sorprendernos por dimensiones como esta. Una TV de 65” puede aprovecharse muy bien en ambientes comunes de la casa. Y la segunda, que el 4K se está convirtiendo en una resolución cada vez más disponible en los televisores. Entonces, el contenido que normalmente consumes se va a mejorar gracias al escalado que pone en práctica. Obviamente, mientras mejor sea la fuente de la imagen, mejores serán los resultados. Más bien, si estás pensando comprar una tele que tenga 4K, quizás sea momento de que consideres contratar el plan de contenido en 4K de Netflix.

CONCLUSIÓN

El TV 4K OLED A8G de 65” de Sony es un muy buen equipo, que permite disfrutar del entretenimiento en casa, sobre todo cuando la fuente de la imagen es buena debido a que su alta tasa de contraste permite apreciar los colores de una manera poco común. La integración con Android es un punto a favor, aunque el proceso de configuración inicial se puede complicar un poco. Se trata de una alternativa a considerar, sobre todo para quienes son aficionados a esta marca japonesa de larga data.

¡¡¡BONUS!!!

SOUNDBAR HT-X8500 DE SONY

La experiencia del TV 4K OLED A8G de 65” la complementé con una barra de sonido, que desde hace unos cuantos años se han puesto de moda. Aunque algunos puedan considerar que con los altavoces del televisor basta, en realidad esta soundbar se convierte en un elemento importante en el objetivo de ofrecer una experiencia más inmersiva.

La barra de sonido de Sony tiene un diseño muy elegante que no desentona con el estilo de cualquier habitación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ahora vayamos con las características técnicas básicas de la barra de sonido de Sony.

Modelo HT-X8500 Dimensiones 890 mm x 64 mm x 96 mm. Peso 3,1 kilos. Amplificador Digital. Tres canales. Modo de sonido Sonido automático, Cinema, Música, Juegos, Noticias, Deportes, Estándar. Efectos de sonido Modo nocturno, Modo voz. Estructura del parlante 2.1 canales (subwoofer integrado).

DESEMPEÑO

Se trata de una barra que cuenta con cuatro altavoces incorporados, cada uno de 10 w. Es compatible con diferentes funciones y formatos para enriquecer el audio como Sonido Dolby, DTS Digital Surround, ClearAudio+, Acoustic Surface Audio, etc. ¿Es suficiente para reemplazar un sistema tradicional de home theater? Sí. Aunque la barra HT-X8500 es un sistema de audio de 2.1 (dos parlantes y un woofer), puede simular un sistema 7.1 y cuando lo estás usando se siente el efecto envolvente o que llega de todas partes.

Esta barra de sonido tiene solo 2.1 canales, pero imita un sistema 7.1. Es un gran complemento al TV OLED 4K de Sony.

Este soundbar tiene unos controles simples en la parte superior, acompañados por unos indicadores LED.

Aunque viene con su propio control remoto (alargado pero pequeñito) y está lleno de botones, en esta oportunidad su uso es más sencillo. La mayoría de botones permiten seleccionar el tipo de audio que necesitamos según lo que estemos haciendo. Pero también se puede manejar con el control del televisor.

El control del Soundbar es pequeño y alargado, pero tiene la cantidad adecuada de botones para elegir entre sus diversas funciones.

CONCLUSIÓN

¿Te debes comprar la soundbar HT-X8500 de Sony? Hay que ser sinceros: no es imprescindible. Sin embargo, si lo que estás buscando es incrementar tu experiencia de entretenimiento en casa, se trata de un complemento que llega a hacerse necesario. Lo mejor de todo es que se conecta y se configura sin problemas, y además tiene un diseño que no desentona (más bien combina con la TV de 65”).