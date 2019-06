ANÁLISIS | G-Shock Rangeman GPR-B1000, un reloj para trabajo pesado [VIDEO]

Hoy cuando se piensa en relojes mentalmente uno se hace dos ideas: un reloj completamente tradicional y un reloj inteligente. Pero también están las marcas de siempre que le han dado un que “smart” a sus relojes. Dentro de este grupo, pude tener unos días el impresionante G-Shock Rangeman GPR-B1000 de Casio. Ojo: lo de “impresionante” no es un adjetivo gratuito, pues es un reloj muy grande, con muchas funciones, que permite conectividad, pero que no es para todos los usuarios.



La corona del G-Shock Rangeman GPR-B1000 es muy llamativa. También funciona para seleccionar entre las opciones de los menús y botón. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Desde el primer momento notarás que no es un reloj regular: es sumamente grande. La caja tiene un diseño especial, en un lado está el reloj y en otro lado los accesorios y documentación sobre el aparato. Cuando retires el aparato de su estuche seguirán las sorpresas: tiene un grosor que sobrepasa los 20 mm y tiene unos 60 mm de diámetro, así como una correa ancha reforzada con fibra de carbono y hebilla de metal. Pesa 142 gramos. Sin dudas no es para cualquier muñeca, no es para cualquier usuario. ¿Qué se te puede venir a la cabeza? “Este es un reloj para disfrutar al aire libre”. Y así es. Lo veremos en breve.

-UN RELOJ ESPECIAL-

¿Qué hace especial al reloj G-Shock Rangeman GPR-B1000? Además de su llamativo empaque y diseño, el reloj cuenta con una serie de funciones que te sorprenderás: tiene GPS, brújula, barómetro y altímetro. Además, se conecta al smartphone con una app gracias al Bluetooth y cuenta con carga solar para alimentar a alguna de estas funciones. Si pensabas salir a correr con el Rangeman para registrar tu ruta lo desperdiciarás.

Primero, porque no es para nada funcional si lo usas para el running (está hecho para salir a caminar, a trepar, a realizar trabajo fuerte, exigente). Segundo, que en lugar de contar los pasos, puedes programarlo para que mediante una conexión directa con los satélites del GPS puedas saber tu dirección exacta, te puedas guiar sobre cómo llegar a un destino determinado, entre otras labores. No es un reloj de los que están de moda.

Por el corto tiempo que lo tuve y la multiplicidad de situaciones muy particulares en las que se le puede sacar provecho, te voy a ennumerar las cosas que puede hacer el Rangeman de G-Shock. Se trata de un reloj al que no puedes reemplazarle la pila. Incluye un cargador con cable micro USB que se conecta a la electricidad, pero también unas celdas fotovoltaicas que permiten recargarlo con la luz solar, cuando te encuentres en el campo sin acceso a la electricidad.

Y si te lo preguntabas, el G-Shock Rangeman GPR-B1000 promete ser resistente al barro, hasta 200 metros de profundidad en el agua y funcionar sin problemas hasta los -20 grados Celsius. La cara interna es de cerámica de 2,3 mm de grosor y la cara frontal es de zafiro, lo que le da una capa de protección adicional. No hay que olvidar que al ser de la familia G-Shock se da por descontado su resistencia a los golpes. Este reloj no se va a romper.

El recubrimiento del G-Shock Rangeman GPR-B1000 pone en evidencia que se trata de un reloj para trabajo extremo. Su correa tiene fibra de carbón. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte principal del reloj se ubican varios sensores, pero también una serie de botones que permiten acceder a los diferentes menús y funciones que permite este aparato. La pantalla no es táctil. Como principal herramienta está la corona (perilla principal) que permite navegar entre las opciones disponibles en el reloj. Luego, alrededor del marco hay una serie de botones que permite acceso directo a diferentes funciones.