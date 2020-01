Hay que poner la presentación de este dispositivo en contexto: si bien se presentó oficialmente junto con otros tantos gadgets en la segunda mitad del 2019, la TalkBand B5 se lanzó en el 2018 pero formalmente está en el país desde hace algunos meses atrás.

¿De qué se trata? La TalkBand B5 de Huawei es una pulsera inteligente que almacena los datos del usuario. Hasta ahí, nada nuevo. La novedad, es que el dispositivo se puede convertir en un handsfree Bluetooth, de esos que se pusieron de moda hace unos años, y que te permiten ir haciendo otras cosas sin necesidad de emplear las manos para comunicarte. Mi experiencia con el equipo fue muy buena.

Pero antes de continuar, vamos a repasar cuáles son las características más importantes de la TalkBand B5 de Huawei.

MODELO TalkBand B5 DIMENSIONES Incluyendo la base, excluyendo la pulsera: 58.2 mm x 23.3 mm x 12.9 mm Manoslibres: 44.1 mm x 20 mm x 11.9 mm PESO Menos de 40 gramos. Manoslibres, unos 14,3 gramos PANTALLA AMOLED 1,13 " resolución 300 x 160. Pantalla táctil de vidrio 2.5D de arco completo BATERÍA 108 mAh. Duración en llamadas unas 6 horas; con el Huawei TruSleep inactivo unos 3,5 días de autonomía. Con el Huawei TruSleep activo, unos 3 días. RESISTENCIA Al agua y al polvo IP57 (hasta un metro de profundidad por media hora). Ojo, la versión de la pulsera de cuero no es resistente al agua. RAM 512 KB ALMACENAMIENTO 16 MB flash (externa) y 1 MB flash (interna). BLUETOOTH Frecuencia de 2.4 GHz. PUERTO EXTERNO Puerto de carga Micro-USB REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Android 4.4 en adelante e IOS 9.0 en adelante.

DISEÑO

La impresión que me dejó, desde el arranque esta TalkBand B5, es que me hace acordar a los relojes-pulsera convencionales, sobre todo me trae a la memoria algunos que solía ver entre finales de los ochenta e inicio de los noventa: relojes que rompían con el tradicional diseño redondo por uno alargado.

La TalkBand B5 de Huawei tiene un diseño que recuerda mucho a los relojes pulsera de diseño elegante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La característica principal entonces era la correíta de cuero y los detalles en metal de la caja y las hebillas. Pues todo eso vi en la TalkBand B5, por lo menos en la versión que probé, que fue la Business Edition.

En su diseño tiene un par de botones clave: un botón sobre el lado derecho central del reloj, que es el que permite encender y apagar el reloj, así como activar algunas funciones. Luego, hay dos botones cerca de la unión del cuerpo del reloj con la correa. Estos permitirán expulsar la pastilla central y así darle un segundo uso: un headset Bluetooth.

Así es. La pastilla esconde detrás una punta de goma que permite colocarlo en el oído y usarla como uno de esos dispositivos manos libres que se pusieron muy de moda a inicios de este milenio.

En la parte posterior de la TalkBand B5 se perciben los sensores encargados de registrar el ritmo cardíaco, tal como sucede en otras pulseras inteligentes de Huawei. Ah, retirar las correas para intercambiarlas es muy sencillo. Además, viene con un par de juegos adicionales de almohadillas de silicona de otros tamaños, para acomodarse a los distintos tamaños de oídos.

DESMEPEÑO

En su modo de pulsera o reloj inteligente, al TalkBand B5 puede realizar varias cosas que ya son imprescindibles en dispositivos de este tipo: hace una contabilidad de los pasos dados durante el día, detalle de la actividad física realizada, calorías quemadas, tiempo de actividad y de inactividad. Si el usuario mantiene pulsada la pantalla se puede cambiar la carátula. Lo único malo es que solo hay cinco opciones disponibles para cambiar.

Tal como pasa con otros dispositivos similares de Huawei, esta TalkBand B5 también realiza el monitoreo del sueño a través de la app el Huawei TruSleep. ¿Se puede dormir con esta pulsera? Sí, no es incómoda. Pero dormir con un dispositivo con correas de cuero puede acelerar el deterioro del material.

La TalkBand B5 tiene un Modo Entrenamiento, con varias opciones de actividades preajustadas. Se pueden modificar objetivos de distancias, quema de calorías o tiempo. También se puede elegir si se va a correr al aire libre, caminar en cinta, ir en bicicleta al aire libre, entrenamiento, etc. En total, son seis actividades disponibles para monitorizar. Eso sí, todo esto funciona en combinación con la app Huawei Salud.

La TalkBand B5 se convierte en un headset Bluetooth, para hacer y contestar llamadas, incluso para escuchar música. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué más se puede hacer? Hay una función para, mediante una alerta sonora, se pueda encontrar dónde está el teléfono. Se puede acceder directamente a los contactos del teléfono y realizar llamadas desde la TalkBand B5. La calidad del sistema de manos libres para las llamadas es muy buena. Cuenta con un micrófono dual que permite cancelar el ruido y hace que la voz del usuario se escuche bastante bien. Incluso es compatible con servicios de audio HD.

La pulsera de Huawei, la TalkBand B5, se carga utilizando un cable micro USB. Hay que retirar la pastilla de la pulsera. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En cuanto a la autonomía, esta TalkBand B5 de Huawei ofrece –utilizándola con brillo alto, las notificaciones activadas, entre otras funciones- unos dos días y medio de batería. Para cargarla, se debe retirar la pastilla de la pulsera y conectarle un cable microUSB. En 1 hora con 40 minutos aproximadamente permite cargarla por completo.

CONCLUSIÓN

La TalkBand B5 de Huawei es una pulsera inteligente muy interesante, que permite llevar la contabilidad de las actividades físicas que realiza durante el día el usuario. Su segundo uso, el de handsfree Bluetooth, puede ser importante para las personas a las que sus labores las obliguen a estar constantemente en comunicación, pero con las manos siempre en otras ocupaciones.

La TalkBand B5 muestra las notificaciones en su pantalla rectangular de 1,13 pulgadas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Hay que considerar, además, que tiene un número limitado de carátulas y de actividades disponibles para monitorear, así como una autonomía que no dista mucho de otros relojes inteligentes pero sí de otras pulseras para el registro de actividades físicas. Es un aparato muy interesante, pero para quienes tengan requerimientos muy específicos.