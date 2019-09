ANÁLISIS | Evaluamos la IdeaPad C340, una laptop convertible de Lenovo [FOTOS]

Después de un buen tiempo en El Comercio volvemos a tener una laptop para evaluación. Esta vez, se trata de un equipo de la línea IdeaPad de Lenovo. Se trata del modelo C340 que se lanzó en el Mobile World Congress 2019 de Barcelona. ¿Su particularidad? Ser una máquina portátil que promete buen desempeño en un segmento que cada vez es más buscado por los usuarios.



¿El resumen? La laptop IdeaPad C340 de Lenovo es lo suficientemente liviana para llevarla a todos lados; puede adoptar diversas posiciones que ajustan a las necesidades específicas de cada usuario. Sin embargo, también hay que aceptar que cada vez existen nuevos dispositivos más pequeños que tienen casi el mismo desempeño de este tipo de computadoras.

ESPECIFICACIONES



Pero antes de continuar con esta reseña, pasamos a detallar cuáles son las características de la laptop IdeaPad c340 de Lenovo.



Color: Onyx Black.

Procesador: AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHz.

RAM: 8GB DDR4 2400MHz.

Almacenamiento sólido: 256GB M.2 2280 NVME.

Gráficos: AMD Radeon Vega 8 (Integrado).

Pantalla: 14" HD touch (220 nits).

Puerto de red: No.

Wi Fi: 1X1 AC.

Audio: Entrada Jack 3,5 mm.

Bluetooth: Sí.

HDMI: Sí.

Micrófono integrado: Sí.

Cámara web: HD 720p.

Lector de huella: No.

Parlantes: 2 x 2W con Dolby Audio.

Entradas USB: 2 x 3.1, 1 x USB 3.1 Tipo C.

Adaptador: 65W WM 2PIN.

Dimensiones: 328 mm x 229 mm x 17,9 mm.

Peso: 1,65 kilos.

Batería: cuatro células, 45 WH Interna.

Sistema operativo: Windows 10 Home.

TAMAÑO Y POSICIONES

Una de las particularidades de la IdeaPad C340 de Lenovo es que ofrece la posibilidad de doblarla en 360 grados. Con esto, el equipo se puede volver una tableta, adoptando algunas características particulares para este tipo de aparatos. Por ejemplo, aplicaciones como Netflix reconocerán a este aparato como una tableta y permitirán habilitar la opción para descargar contenido y consumirlo sin necesidad de conexión a Internet. Esto no sucede con otro tipo de laptops.

Una de las particulares de la IdeaPad C340 de Lenovo es poder colocarla según las necesidades del usuario. Una de estas maneras es el "modo carpa". (Foto: Bruno Ortiz B.)

Además de convertirla en tableta, esta IdeaPad C340 de Lenovo puede adoptar otras posiciones como carpa, “L”, entre otras. Aunque para algunos pueda parecer una característica sin importancia, en realidad termina siendo útil para los diferentes momentos en los que se podrá usar el equipo.

El modo L es otra de las posiciones posibles en la IdeaPAd C340 de Lenovo. Se trata de un modo cómodo cuando el usuario está de viaje. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Es posible que por el tamaño del equipo (pantalla de 14 pulgadas) y su peso (más de un kilo y medio) algunos puedan considerar que pese a su flexibilidad, esta laptop sea complicada de manipular. Es obvio que con dimensiones menores la maniobrabilidad sería mejor.

CONECTIVIDAD Y DISEÑO

Cuando toca elegir una laptop uno de los aspectos a considerar siempre es el de la conectividad. En el caso de la IdeaPad C340 se incluyen dos puertos USB tipo A 3.1 y un lector de tarjetas SD, sobre el lado derecho. En la izquierda está la entrada de electricidad; un puerto HDMI; una entrada USB tipo C 3.1 y un conector Jack de 3,5 mm para auriculares con micrófono incluido.

La IdeaPad C340 de Lenovo tiene conexiones dos USB 3.1 y lector de tarjetas SD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La IdeaPad C340 de Lenovo, aunque está hecho principalmente de material sintético, tiene un aspecto de “trotamundos”. No es un diseño muy elegante, pero sí es atractivo, con un aire juvenil. Las bisagras son un tanto llamativas y los marcos son ligeramente grandes. Hay un aspecto que para mí es un punto en contra: no tiene retroiluminación en el teclado.

La IdeaPad C340 de Lenovo también tiene entrada HDMI y una entrada USB tipo C, así como conector jack 3,5 mm. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

¿Qué se puede buscar en una laptop hoy en día? Varias cosas muy puntuales: que sirvan para consumir contenido multimedia, para videojuegos, para creación de contenido (sobre todo en Word), etc. ¿Y cómo respondió la IdeaPad C340 de Lenovo? Se portó muy bien.

Sin necesidad de tener materiales muy premium, la IdeaPad C340 de Lenovo muestra un diseño interesante y que invita a llevarlo a todos lados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la reproducción de contenido multimedia, esta laptop se desempeñó sin problemas tanto en la conexión a Internet como en la labor de streaming. Lo único que no me gustó mucho es que la pantalla en algún momento acusó quedarse sin el brillo necesario. Tampoco me gustó que su ángulo de visión es muy limitado. Es necesario estar correctamente ubicado frente a la pantalla para disfrutarla al máximo.

En videojuegos, pasé de probar desde algunos juegos muy simples hasta algunos más complejos (aunque no tanto). Mi hijo me animó a ver si corría Fortnite y funcionó sin problemas, sin presentar cuadros congelados, o reacciones tardías entre las órdenes en el teclado y lo que se ve en la pantalla.

Como era de esperarse, en la generación de contenidos (con software de ofimática) la IdeaPad C340 funciona sin problemas. Aquí –pese al problema de la falta de retroiluminación- el teclado me pareció muy cómodo. La ubicación de las teclas era la correcta y no se requería hacer demasiada presión. No se trata de un teclado ruidoso.

El teclado de la IdeaPad C340 de Lenovo no es retroiluminado. Pero es muy cómodo y no es ruidoso. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Con respecto a la autonomía, Lenovo asegura que la IdeaPad C340 puede aguantar hasta ocho horas. En las pruebas que realicé se acercaba mucho a ese límite, pero hay que reconocer que todo depende de las condiciones de uso. Es decir, si exiges al máximo la máquina, con contenido de alta demanda gráfica, con el brillo al máximo, haciendo streaming, con el audio alto y sin ninguna función de ahorro de energía activada, la autonomía decaerá rápidamente.



