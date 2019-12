Ya lo he mencionado en otras oportunidades, pero las condiciones muy particulares de este 2019 han hecho que Huawei varíe un poco su estrategia en los diversos mercados en donde está presente. Si bien todos los años presenta una gran cantidad de dispositivos y accesorios –además de los smartphones- estos no solían llegar con tanta velocidad ni altisonancia a mercados como el peruano. Este año ha sido distinto. Ya hemos revisado los FreeBuds 3 y ahora llegó el turno de los FreeLace.

Los FreeLace de Huawei son unos audífonos inalámbricos –no pueden ser considerados True Wireless- que tienen como particularidad contar con un cable de un material plástico muy moldeable que no solo tiene en cada punta uno de los audífonos, sino que estos permiten convertir al dispositivo en una especie de lazo alrededor del cuello para mayor comodidad.

LOS DETALLES TÉCNICOS

Pero antes de continuar, aquí te voy a dejar las características técnicas de estos nuevos FreeLace de Huawei.

NOMBRE DEL MODELO HUAWEI FREELACE TIEMPO DE CARGA Cuatro horas de reproducción con cinco minutos de carga. PESO 27 gramos BATERÍA 120 mAh MATERIAL Cable con memoria, apliques de metal y silicona líquida. DIMENSIONES Tamaño del cable 788 mm; largo total 837 mm. CONTROLADOR Dinámico de ⌀9.2 mm BLUETOOTH Compatibilidad con la versión 5.0 HORAS DE REPRODUCCIÓN 18 horas en una sola carga ASISTENTE DE VOZ Sí CONEXIÓN Tecnología para cargar y emparejar vía USB C RESISTENCIA AL AGUA IPX5 CIERRE MAGNÉTICO Sí BOTONES Multifunción, encendido y apagado, y control de volumen EN LA CAJA Audífonos, cable de carga USB C, manuales, puntas de goma con seis opciones de tamaño.

UN DISEÑO MUY PARTICULAR

Los FreeLace de Huawei proponen el diseño de audífonos que, pese a conectarse con otros dispositivos de manera inalámbrica, están unidos por un cable que se coloca sobre el cuello para mayor comodidad. El fabricante habla de un cable con memoria o ‘memory cable’ para hacer referencia al material que utiliza: silicona líquida. Esto hace que al colocar el cable del dispositivo este se amoldará a la forma de la nuca y llevarlo será más cómodo. Sin embargo, en mi experiencia personal a veces el cable no regresa a su forma original y nos puede complicar un poco la experiencia.

Siguen llegando cosas para probar. Ahora son los #FreeLace de Huawei. Se prometen 18 horas de autonomía. pic.twitter.com/lvvW0sRTxP — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) November 22, 2019

Otra particularidad es que la parte trasera de cada audífono está magnetizada, de manera que al acercarlos estos se atraerán cerrando los FreeLace de Huawei como si fueran un lazo alrededor del cuello. Pero ojo: cuando los audífonos están unidos se apagan. Se reactivan inmediatamente luego de ser separados.

Una de las particularidades de los FreeLace es que los audífonos quedan unidos y de esa manera simulan un lazo alrededor del cuello del usuario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre cada extremo del cable, cerca de las puntas encontraremos una especie de pastillas de metal. La del lado izquierdo solo cumple para completar el diseño. La del lado derecho contiene los botones de multifunción, encendido y apagado, y control de volumen. Pero no solo eso, sino que esa pastilla se puede desconectar del resto del dispositivo y nos permitirá cargar el dispositivo (lo cual detallaré más adelante).

En la pastilla de metal de los FreeLace se encuentran los controles del equipo. El botón de la foto sirve para el encendido y apagado del dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BUENOS PARA ENTRETENIMIENTO

Uno de los principales problemas que he detectado en muchos audífonos es que no siempre se mantiene la calidad del audio cuando se emparejan con distintos dispositivos. Es decir, pasa que puedes conectarlo con un smartphone y ofrecerte una buena calidad, pero cuando lo emparejas con otro equipo la calidad no es la misma.

El diseño y la funcionalidad de los FreeLace de Huawei deja en claro que son audífonos hechos para gente que está en constante movimiento o que realiza bastante actividad física. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En este caso, los FreeLace de Huawei sorprenden desde el arranque: si bien se emparejan rápidamente con dispositivos de la marca china, no hay problema cuando se unen a equipos de otras marcas. Pero no solo eso, sino que los niveles de volumen que ofrece son muy buenos y constantes. Para que te hagas una idea, estos audífonos tienen un funcionamiento bueno, mostrando correctos niveles de graves y agudos. Sin ser un experto, a mí me parecieron que iban bastante bien.

¿Qué tal va en la reproducción de diverso contenido? Aquí sí pude percibir un desempeño mixto. Si bien en la reproducción de música y en la reproducción de videos (ambos, sobre todo en streaming) la calidad del audio es muy buena y la latencia es casi inexistente; la situación cambia cuando los usamos con videojuegos. Ahí si se siente el retraso entre lo que estamos viendo y el tiempo que se demora en que se escuche. Esa latencia está cercana a un segundo.

A continuación, te voy a mencionar algunos aspectos que debes tener en cuenta y que hacen que la experiencia de usar los FreeLace de Huawei sea mucho mejor. El primero tiene que ver con el emparejamiento. El dispositivo se empareja sin mucha dificultad con cualquier dispositivo compatible con Bluetooth. Como es lógico, no solo será más fácil sino que tendrás algunas otras funciones disponibles si se empareja con un smartphone Huawei. Incluso hay una forma adicional: tras desconectar una de las puntas de los audífonos, el conector USB tipo C podemos colocarlo en la entrada de un celular Huawei que cuente con la capa de personalización EMUI 9.1. Esto permitirá un emparejamiento más rápido y además una mejor configuración de los audífonos.

Uno de los extremos de los FreeLace se puede retirar y dejar expuesto el conector USB tipo C que se necesita para recargar el dispositivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ah, otro tema muy interesante es que en la caja se incluyen seis pares de puntas de goma para los audífonos, en tres tamaños distintos. Esto completará la sensación de comodidad, que es la principal propuesta de los FreeLace de Huawei.

Los audífonos de los FreeLace cuentan con unas puntas de goma para brindar el efecto de cancelación de ruido. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A simple vista (y al primer contacto con las manos) nos damos cuenta que el material predominante de los FreeLace de Huawei es la silicona líquida, lo que da la impresión de ser resistentes al agua. Y en parte, sí lo son. Cuenta con certificación IPX5, siendo así resistente a la lluvia y al sudor, pero no son sumergibles. Ojo con esto.

GRAN AUTONOMÍA

Una de las promesas del fabricante es que los FreeLace tienen 18 horas de autonomía. ¿Cumple? Sí, se acerca bastante. Todo va a depender del tiempo de uso continuo al que sometas al dispositivo, así como al nivel constante de volumen en que lo estés usando. Sin embargo, si los vas a usar en los momentos en que te ejercites, cuando te estés movilizando en el transporte público o en algún tiempo muerto, sentirás que te acompañan una buena cantidad de tiempo.

Los FreeLace vienen con un cable adaptador que permite conectarlos a una entrada USB -A (de las regulares), que sirven también para conectarlo a un adaptador para tomacorrientes. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En comparación con otro tipo de audífonos –por ejemplo, los True Wireless- los FreeLace no tienen un estuche que permita recargarlos cuando sea necesario. Sin embargo, su conector USB tipo C permite no solo conectarlo a la corriente (gracias a un adaptador que viene incluido en la caja), sino que también permite conectarlo al smartphone para recargarlo. Solo cinco minutos de carga aseguran un promedio de cuatro horas más de autonomía.

CONCLUSIÓN

La situación para los aficionados a los audífonos ha cambiado bastante. Hoy hay una gran variedad de productos de este segmento que se ajustan a las necesidades cada vez más específicas de los usuarios. En este caso particular, los FreeLace de Huawei están pensados para quienes están en constante actividad, ya sea yendo de un lugar para otro o, inclusive, realizando diferentes actividades físicas. Su resistencia a la lluvia y al sudor, le dan un plus interesante.

El diseño de los FreeLace de Huawei permite llevarlo sobre el cuello con mucha comodidad y casi sin notarlos. Ofrece buena calidad de audio –aunque sufre al usarse con videojuegos- y se empareja de manera sencilla. Cuenta con una tecnología de carga rápida que permite tener cuatro horas más de autonomía con solo cinco minutos de conectarlo físicamente con el smartphone. Sin dudas, una gran alternativa.