Apple ha recibido una demanda debido a que el Apple Watch no mediría correctamente el oxígeno en la sangre en las personas con piel oscura. Pese a que la compañía asegura que esta función está diseñada solo para fines generales de bienestar, el demandante indica que esta problema es solo otra situación más de discriminación.

“Una nueva demanda colectiva afirma que el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch no está preparado para tener en cuenta los tonos de piel más oscuros, lo que solo exacerba los sesgos observados de la tecnología de detección de sangre que habitualmente no ha logrado medir con precisión los niveles de oxígeno en sangre para las personas negras y morenas”, reporta Gizmodo.

Apple tiene un tiempo establecido para dar una respuesta. “La demanda se presentó el 24 de diciembre en un tribunal federal de Manhattan en nombre de Alex Morales, un residente de Nueva York que compró un Apple Watch entre 2020 y 2021, según documentos judiciales. Apple tiene 21 días para responder a una citación inicial”, agrega.

La tecnología de medición con luces, sea en dispositivos de Apple o no, ya tenía estos problemas. “Los oxímetros de pulso existen desde la década de 1970 y utilizan la luz para registrar la saturación de oxígeno. Probablemente reconocerás los oxímetros de pulso de la yema del dedo que parecen una abrazadera de papel unida al extremo de un dedo. Los teléfonos y relojes inteligentes también utilizan oxímetros basados en luz, los cuales son más simples. Pero incluso desde sus inicios, el sesgo inherente que muestran los oxímetros de pulso en tonos de piel más oscuros se ha convertido en un problema destacado en la comunidad médica”, añade el medio.

Sin embargo, la empresa de la manzana indica que han tenido en cuenta el incovieniente para las pieles oscuras. “La función de oxígeno en sangre ‘revolucionaria’ ha sido un elemento básico en los relojes Apple desde la Serie 6. La compañía afirma que compensa las ‘variaciones naturales en la piel’ con sus cuatro grupos de luces LED en la parte posterior del reloj. La página de la aplicación Blood Oxygen de Apple menciona que las mediciones ‘no están destinadas para uso médico y solo están diseñadas para fines generales de bienestar y acondicionamiento físico’”, señala.

Por ello, Apple no estaría informando a los usuarios que esta función no trabaja correctamente ante pieles oscuras. “Aunque la demanda no dice explícitamente que Morales u otros usuarios utilizan Apple Watch para medir datos médicos precisos, en cambio propone que Apple no ha ‘reconocido las fallas de la oximetría de pulso en general con respecto a las personas de color’. La demanda menciona que los investigadores han ‘confirmado la importancia clínica del sesgo racial de la oximetría de pulso utilizando registros de pacientes tomados durante y antes de la pandemia’”, concluye.