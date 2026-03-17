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Resumen

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NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16/03/2026.- Fotografía difundida este lunes por Apple que muestra a una persona usando los auriculares AirPods Max 2. La compañía de la manzana mordida señala en un comunicado que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, lanzados en 2020 y que con la función de "Traducción en Vivo" los usuarios pueden comunicarse en diferentes idiomas, función que ya está disponible en varios modelos de Apple. EFE/ Apple /
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16/03/2026.- Fotografía difundida este lunes por Apple que muestra a una persona usando los auriculares AirPods Max 2. La compañía de la manzana mordida señala en un comunicado que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, lanzados en 2020 y que con la función de "Traducción en Vivo" los usuarios pueden comunicarse en diferentes idiomas, función que ya está disponible en varios modelos de Apple. EFE/ Apple /
Por Agencia EFE

Apple anunció este lunes sus auriculares AirPods Max 2, que incorporan el chip H2 para duplicar la potencia de su tecnología de cancelación de ruido y añaden funciones de inteligencia artificial como la traducción en tiempo real.

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