Apple anunció este lunes sus auriculares AirPods Max 2, que incorporan el chip H2 para duplicar la potencia de su tecnología de cancelación de ruido y añaden funciones de inteligencia artificial como la traducción en tiempo real.

Los nuevos auriculares estarán disponibles para reserva a partir del 25 de marzo con un precio de 549 dólares, llegando a las tiendas a principios del próximo mes en cinco nuevos colores: medianoche, blanco estrella, naranja, morado y azul.

La compañía de la manzana mordida señala en un comunicado que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, lanzados en 2020 y que con la función de “Traducción en Vivo” los usuarios pueden comunicarse en diferentes idiomas, función que ya está disponible en varios modelos de Apple.

AME4496. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16/03/2026.- Fotografía difundida este lunes por Apple que muestra los auriculares AirPods Max 2. La compañía de la manzana mordida señala en un comunicado que los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz en comparación con los AirPods Max originales, lanzados en 2020 y que con la función de "Traducción en Vivo" los usuarios pueden comunicarse en diferentes idiomas, función que ya está disponible en varios modelos de Apple. EFE/ / Apple

El modo de transparencia, que te permite escuchar lo que ocurre a tu alrededor mientras llevas puestos los auriculares, también suena “más natural” en los AirPods Max 2, según Apple.

Asimismo, incluyen una función de control remoto de la cámara que te permite pulsar la corona digital de los auriculares para tomar una foto en el iPhone o iPad o iniciar una grabación.