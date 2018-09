Apple presentó al mundo su nuevo dispositivo, el Apple Watch Series 4, un reloj inteligente capaz de realizar un electrocardiograma en 30 segundos. Este gadget es compatible solamente con los iPhone. Situación diferente al del Galaxy Watch de Samsung, el cual puede funcionar con cualquier celular, incluso con los de la empresa de Cupertino.

Si usted es usuario de un iPhone y considera comprar un Galaxy Watch, lo primero que debe tener en cuenta es su diseño. El reloj de la firma surcoreana es redondo y tiene un bisel giratorio que permite seleccionar aplicaciones, mientras que el Apple Watch Series 4 continúa siendo cuadrado.



---Tamaño---



El reloj de la firma de la manzana es ligeramente diferente a los anteriores porque ha cambiado su estructura presentando una pantalla más grande con menos biseles, permitiendo así, ver más contenido. Su tamaño pasó de 38mm a 40mm y de 42mm a 44mm, respectivamente. Por su parte, el Galaxy Watch es de 42mm y de 46 mm, eso quiere decir que se sentirá más grandes en la muñeca.

---Sincronización con el iPhone---



La sincronización del Apple Watch Series 4 con un iPhone es sencilla, solo basta ingresar a aplicación de Apple Watch dentro del iPhone para enlazarlo.

Pero si se quiere vincular un Galaxy Watch con el iPhone, primero se debe descargar una aplicación llamada Samsung Galaxy Watch, en ella se deberá elegir el dispositivo que se quiere configurar y después de eso se obtendrán las funciones del reloj.

---Diferencias---



Además de la diferencia en el diseño de cada reloj, el Apple Watch Series 4 posee un sensor de frecuencia cardiaca eléctrico, permitiendo realizar un electrocardiograma. Sin embargo, esta función solo llegará a Estados Unidos por ahora, eso quiere decir que si el usuario vive en otro país no podrá utilizar esta característica.

---Similitudes---



Ambos relojes tienen una resistencia al agua de hasta 50 metros, diversos programas para hacer ejercicio, medición de la frecuencia cardíaca, pagos móviles y tener conectividad celular.

---Precios---

Samsung Galaxy Watch

Versión GPS 42 mm: US$ 329

Versión GPS 46 mm: US$ 349

Versión LTE 42 mm: US$ 379

Versión LTE 46 mm: US$ 399

Apple Watch Series 4

Versión GPS 40 mm: US$329

Versión GPS 44 mm: US$429

Versión LTE 40 mm: US$499

Versión LTE 44 mm: US$529



---Especificaciones técnicas---