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Resumen

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Diversas empresas han apostado por este tipo de laptop que exige ciertas condiciones para trabajar exclusivamente con Gemini. (Foto: ACER)
Diversas empresas han apostado por este tipo de laptop que exige ciertas condiciones para trabajar exclusivamente con Gemini. (Foto: ACER)
Por Agencia Europa Press

Google ha abierto en la reserva de los primeros dispositivos GoogleBook, ordenadores portátiles diseñados específicamente para la inteligencia artificial de Gemini cuyo precio parte de los 899 dólares.

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