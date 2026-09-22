Google ha abierto en la reserva de los primeros dispositivos GoogleBook, ordenadores portátiles diseñados específicamente para la inteligencia artificial de Gemini cuyo precio parte de los 899 dólares.

Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo son las primeras marcas que han confirmado su salto a la nueva categoría de ordenador portátil con inteligencia artificial, GoogleBook, que aúna lo mejor de Android y de ChromeOS y ha sido creado para el sistema Gemini Intelligence, para ofrecer una experiencia de usuario más personal.

Cuatro meses después de que Google anunciara GoogleBook, la compañía tecnológica ha abierto la reserva en un conjunto limitado de mercados, y se pondrá a la venta el 4 de octubre en Estados Unidos y un día después, en Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y Alemania.

La reserva también ha permitido conocer más detalles sobre estos nuevos ordenadores portátiles, que ofrecen hasta 5TB de almacenamiento en la nube --mediante suscripción-- para acceder a funciones avanzadas de Gemin en aplicaciones como Gmail, Drive y Docs.

La intención es que los GoogleBook lleguen al mercado en una variedad de formatos y construcciones ‘premium’, con magnesio y fibra de carbono, pero todos los equipos deben contar con unas características mínimas: estar impulsados por un procesador Intel Core Ultra o Snapdragon X Elite y ofrecer al menos 16GB de RAM y 256GB de capacidad interna.

Los ordenadores deben también ofrecer una autonomía mínima de 14 horas y contar con una pantalla que alcance una resolución de 2,6k.

A nivel de diseño, los GoogleBook se distinguen por una franja brillante que llevan en la carcasa, con los colores corporativos de la firma tecnológica, llamada ‘Glowbar’, que sirve también para conocer el nivel de batería y el estado de la carga. También cuentan con la ‘G key’, una tecla con la G de Google que actúa como acceso rápido a la búsqueda inteligente.

A nivel de seguridad, estos equipos admiten el desbloqueo mediante reconocimiento facial o con huella dactilar y cuentan con protección integradas, como el chip Titan C, que los protegen de ‘malware’ y acciones maliciosas que buscan el robo de datos sensibles y personales.

Google también ha destacado ‘Magic Pointer’, que transforma la experiencia del cursor para que convertirla ‘en una nueva forma de interactuar con la IA a partir de elementos en la pantalla, y Rambler’, que limpia las notas de voz de elementos como vacilaciones y palabras entrecortadas para que el mensaje quede claro.

Al formar parte del ecosistema de Android, este nuevo ordenador puede sincronizarse con las aplicaciones del teléfono para acceder a ellas sin necesidad de usar este otro dispositivo. Además, la función ‘Quick Access’ se incorporan los archivos del teléfono en el navegador de manera nativa para que estén a mano y puedan utilizarse cuando se necesiten.