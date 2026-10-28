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Resumen

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Foto 9: Los modelos Floor One i5 Stretch y Stretch S6 de Tineco permiten aspirar y lavar pisos duros en una sola pasada.
Foto 9: Los modelos Floor One i5 Stretch y Stretch S6 de Tineco permiten aspirar y lavar pisos duros en una sola pasada.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Aquello de que llegamos a una edad en la que nos emociona más pasar una tarde ordenando la casa que una alocada noche de parranda es cierto. Sentarse en el sofá y disfrutar de una película sabiendo que el piso está limpio y reluciente tiene su encanto. Es trabajoso, sí. Pero la limpieza no tiene que ser un calvario. Hoy, gracias a la tecnología tenemos productos que facilitan enormemente las tareas del hogar: las aspiradoras, por ejemplo.

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