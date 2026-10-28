Aquello de que llegamos a una edad en la que nos emociona más pasar una tarde ordenando la casa que una alocada noche de parranda es cierto. Sentarse en el sofá y disfrutar de una película sabiendo que el piso está limpio y reluciente tiene su encanto. Es trabajoso, sí. Pero la limpieza no tiene que ser un calvario. Hoy, gracias a la tecnología tenemos productos que facilitan enormemente las tareas del hogar: las aspiradoras, por ejemplo.

Las hay de todo tipo: clásicas, inteligentes e incluso robots autónomos que hacen todo el trabajo de aspirado y autolimpieza por ti. La elección entre uno y otro modelo dependerá de cuáles sean nuestras necesidades. No es lo mismo vivir en una casa de dos pisos que en un departamento; vivir solo, con pareja o roomies, o tener varias mascotas.

Estas últimas semanas probé los modelos Floor One Stretch de Tineco. La marca china ya lleva algún tiempo en la región y en Perú ha ingresado con fuerza al rubro de aspiradoras.

Probé los modelos Floor One i5 Stretch y Floor One Stretch S6, ambas aspiradoras inteligentes, siendo la última de estas la más avanzada. A continuación, te cuento cómo me fue.

La Floor One Stretch S6 incorpora una pantalla que muestra el nivel de batería y el modo de limpieza.

Lo que busco

Vivo en una casa de dos pisos junto a tres gatas. Por tanto, en mi búsqueda de la aspiradora ideal, la capacidad de succión, su simpleza a la hora de manejarla y la facilidad de limpieza postaspirado son sumamente importantes. ¿Cumplen los modelos de Tineco con ello?

Veamos el primer punto, la fuerza de succión. En el caso de la Stretch S6 hablamos de 21.000 pascales de presión de succión. ¿En qué se traduce esa cifra a la hora de usarla? Recoge polvo, cabellos, pelos de mascotas, migas y líquidos derramados. A diferencia de modelos convencionales, no está diseñada para recoger objetos sólidos pequeños como monedas o canicas.

Cabe resaltar que el dispositivo aspira en húmedo siempre, por lo que cumple también la función de lavado –es dos en uno–. Después de usarlo, si bien el piso queda mojado, en unos pocos minutos se seca.

El equipo está compuesto por una plataforma base donde van el rodillo y el tanque de agua limpia, y un mango para guiarlo y sujetarlo, el cual además aloja el depósito de agua sucia. En realidad, más que un único depósito, estamos ante un sistema de separación de agua sucia de tres cámaras, lo que ayuda a mantener la suciedad alejada del motor.

Uno de sus mayores atractivos es que puede reclinarse hasta 180 grados, de tal manera que permite limpiar zonas menos accesibles, por ejemplo, debajo de la cama sin la necesidad de moverla o debajo de los muebles. En dicha posición, su altura es de 13 cm, con lo cual tampoco podrá ingresar en recovecos menores a ese espacio.

Si bien la aspiradora pesa aproximadamente 4,5 kg, a la hora de maniobrarla no representa dificultad, gracias a que se desliza por el suelo casi de manera autónoma. Es decir, por supuesto que nosotros mismos tendremos que guiarla, pero el equipo siempre tiene un ligero impulso que lo lleva hacia adelante.

Limpieza en una sola pasada

Una de las cosas que más me gustó a la hora de usar el equipo es que no necesito repetir el aspirado una y otra vez por el mismo espacio. Basta una sola pasada para que el suelo quede verdaderamente limpio y lavado. Si hay alguna suciedad bien pegada al piso —me pasó que encontré un vómito de gato seco y escondido bajo el sofá—, basta con pasarla unas cuantas veces y la suciedad desaparece. Con esto, la tarea de aspirar la casa se hace un poco más corta que si utilizáramos una aspiradora convencional. Además, hay que tener en cuenta que equipos inteligentes como estos cuentan con una batería con un tiempo limitado de duración, por lo que el tiempo es un factor crucial.

Y ya que tocamos el punto de la batería, la Floor One Stretch S6 ofrece una autonomía aproximada de 40 minutos, lo que equivale, en promedio, a limpiar el piso de una casa de entre 200 y 250 metros cuadrados –depende del modo de limpieza que se utilice–. En mi experiencia, una carga me sirvió para limpiar una sala comedor amplia, dos baños, una cocina, dos cuartos y un hall. En cuanto al tiempo de carga, la batería llega al 100 % en aproximadamente 4 a 5 horas. De acuerdo con la marca, la vida útil promedio de las baterías es de 900 ciclos de carga, equivalente a entre 6 y 9 años, con un promedio de limpieza de 2 a 3 veces por semana.

La pantalla de la Stretch S6 permite consultar el estado de la batería y visualizar información sobre la limpieza. / Christian Mestanza Arquiñigo

El modelo no está pensado para limpiar escaleras, aunque sí puede hacerlo; sin embargo, dependerá del tamaño de los peldaños, entre otros factores. En mi caso, hice la prueba y lo conseguí, pero no resultó nada cómodo. La plataforma de limpieza, donde va el rodillo, no está hecha para mantenerse erguida cuando se levanta, así que estar moviéndola de un escalón a otro es un problema. Además, el agua —recordemos que el equipo funciona con agua— se chorrea. Al menos en este punto, un modelo tradicional le saca ventaja.

La ventaja de un modelo que funcione con agua en lugar de aspirar en seco es que no se daña el equipo al aspirar líquidos que hayan caído al piso. Café, gaseosa, tierra húmeda o helado pueden ser absorbidos por la máquina sin ningún problema. Y, a diferencia de un trapeador, que arrastra la misma agua sucia por toda la casa, la Floor One Stretch S6 cuenta con un sistema de flujo continuo que inyecta agua limpia al rodillo, una rasqueta interna que exprime el agua sucia y el polvo atrapado del rodillo, así como un motor que succiona de inmediato esos residuos hacia el tanque de agua sucia, lo que garantiza que el rodillo esté en continua limpieza. Con la compra viene, asimismo, una solución líquida de limpieza para combinarla con el agua limpia, pero —si bien es recomendable— no es obligatorio usarla.

Otro factor a considerar es que cuando se usa una escoba, el polvo se levanta y se esparce por los muebles y el aire. Incluso con una aspiradora en seco convencional, si los filtros no son perfectos, parte del micropolvo y los alérgenos vuelven a ser expulsados por el escape del motor. Con el producto de Tineco, el polvo entra en contacto inmediato con el agua, se humedece y queda atrapado en el tanque de agua sucia. No hay polvo volando por la casa mientras se limpia.

Fácil de manejar

La plataforma de limpieza cuenta con un rodillo que permite aspirar y lavar el piso simultáneamente.

¿Y qué tan fácil es usarla? La Stretch S6 es muy intuitiva. Cuenta con una pantalla que permite visualizar el porcentaje de carga, el modo de limpieza, entre algunas funciones más. En la parte superior del mango, en la zona que sirve para sujetarlo con la mano, se alojan dos botones: uno para encender el equipo y el otro para cambiar algunos ajustes, como el idioma o el volumen del asistente de voz. Un poco más arriba aún está el botón de autolimpieza.

Con respecto a los modos de limpieza, contamos con tres: Auto, Max y Succión. En el primero, el sensor iLoop detecta la cantidad de suciedad en el suelo en tiempo real y regula de forma automática la potencia de succión y el flujo de agua. Si el aro de la pantalla cambia de azul a rojo, significa que hay mucha suciedad y la máquina aumenta el rendimiento. El segundo modo sirve para aplicar de forma continua la máxima potencia de succión y un flujo elevado de agua limpia. Está pensado específicamente para eliminar manchas pegajosas, grasa de la cocina o suciedad pesada e incrustada en el suelo; por tanto, consume más agua y energía. Finalmente, el último modo suspende la inyección de agua a presión y se recomienda para aspirar derrames de líquidos, a fin de no agregar más líquido al piso y maximizar la cantidad de líquido que se pueda aspirar al estanque de agua sucia, aunque no sirve para alfombras.

El mango de la aspiradora cuenta con controles de fácil acceso para manejar el dispositivo.

Los botones ubicados en el mango permiten encender el equipo y controlar sus funciones.

El mantenimiento

En casa poseo dos aspiradoras, una convencional de succión en seco y un robot inteligente. Con ninguna de las dos tengo la necesidad de limpiarlas luego de usarlas. Si bien en el primer caso se debe cambiar la bolsa donde se almacena el polvo cada vez que se llena, esto ocurre cada varios meses; en el segundo caso, en cambio, el dispositivo cuenta con una función de autolimpieza después de cada uso. No obstante, igual que en el caso anterior, cada cierto tiempo hay que cambiar la bolsa donde se almacena el polvo y hacer un mantenimiento manual.

Por el contrario, la Stretch S6 necesita limpiarse luego de cada uso. Evidentemente, no es una tragedia ni una tarea especialmente difícil. Tomando en cuenta que cuenta con doble función de aspirado y lavado, el pequeño sacrificio vale la pena. Así, luego de utilizarla, hay que vaciar el depósito de agua sucia, en el que se acumulan además el polvo y otras partículas. Además, habrá que lavarlo. El rodillo, en cambio, se limpia solo: basta con presionar el botón de autolimpieza —que mencionamos líneas arriba— para que se lave y seque solo, aunque la recomendación es dejarlo secar al aire libre antes del siguiente uso, de tal manera que no se abombe ni acumule olores.

El depósito de agua sucia puede retirarse fácilmente para su vaciado y limpieza después de cada uso.

El sistema de separación de agua sucia ayuda a mantener los residuos alejados del motor.

El equipo incorpora un filtro desmontable que requiere mantenimiento periódico

Floor One i5 Stretch: una alternativa más sencilla

La Floor One i5 Stretch comparte buena parte de las características de su hermana mayor, la Stretch S6. También permite aspirar y lavar el piso simultáneamente, cuenta con un diseño reclinable de 180 grados para limpiar debajo de los muebles y dispone de un sistema de autolimpieza del rodillo.

La principal diferencia está en que la i5 Stretch apuesta por una experiencia más sencilla, mientras que la S6 incorpora funciones inteligentes adicionales, como el sensor iLoop, que ajusta automáticamente la limpieza según la suciedad detectada.

En términos generales, ambas cumplen una función similar: facilitar la limpieza cotidiana de pisos duros. Por ello, la elección entre una y otra dependerá principalmente de cuánto valore el usuario las funciones adicionales de la S6 y de la diferencia de precio entre ambos modelos.

Valoración del producto

¿Vale la pena adquirir las aspiradoras de Tineco? Hablamos de dispositivos de S/ 1.499 y S/ 2.399, así que la decisión de adquirirlos siempre vendrá acompañada de otros factores como las condiciones y necesidades personales. El tipo de vivienda, el estilo de vida que llevemos y, por supuesto, nuestro presupuesto son elementos claves para elegir entre un diseño más convencional o estos. A mi criterio, lo mejor de ambos modelos es su capacidad lavar el suelo –más allá de solo aspirar–, así como la potencia de succión que permite, con una sola pasada, prácticamente sacar toda la suciedad del suelo. El factor de limpieza postuso, es algo que podría echarnos para atrás, pero no es nada realmente grave. La limitación de circunscribirse a la autonomía de una batería podría ser otro factor, pero es una característica que ya casi se ha vuelto un estándar en el mercado.