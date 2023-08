El mercado de las laptops ultraportátiles es competitivo y siempre veremos nuevos modelos cada vez más delgados y más livianos. No obstante, en ocasiones, una laptop más delgada significa sacrificar otros aspectos importantes como el rendimiento o el número de puertos de conexión. Este año, ASUS estrenó la Zenbook S 13 OLED, que afirma ser la laptop OLED ultraportátil más delgada del mundo. ¿Qué tan buena es la performance de esta máquina ultraliviana?

Para que los usuarios que necesitan movilizarse bastante con su equipo, los fabricantes apuestan por tener un línea de modelos ultraportátiles. Esa es la intención de la nueva ASUS Zenbook S 13 OLED, la cual pesa menos de un kilo (sin batería) y su grosor no pasa de los dos centímetros. Con un procesador Intel Core i9 de 13ra generación y una resolución 2880x1800, la Zenbook S 13 OLED destaca por su pantalla capaz de soportar contenidos en HD e incluso algunos juegos de alto calibre. Sin embargo, por ser tan delgada, sí se ven afectadas tanto la cantidad de puertos como la facilidad de expansión de memoria.

Antes de pasar a la revisión de la laptop, echemos un vistazo a sus especificaciones.

Especificaciones ASUS Zenbook S 13 OLED (2023) Pantalla 13,3”(16:10), 60 Hz Resolución OLED 2880 x 1800 Procesador Intel Core i9-13980HX 13ra generación Intel Core i7-1355U Tarjeta de video Intel Iris Xe Graphics Memoria RAM 16GB LPDDR5 (no expandible) Almacenamiento 1TB (no expandible) Conectividad -WiFi 6E (802.11ax)

-Bluetooth 5.3 Audio -Tecnología Smart Amp

-Altavoz incorporado

-Matriz de micrófono incorporada

-Compatibilidad de reconocimiento de voz de Cortana Cámara 720P HD Batería 63WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion Fuente de poder Tipo C; adaptador 65 W CA; Salida: 20 V CC, 3,25A, 65 W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal Dimensiones (AxPxA) 29,62 x 21,63 x 1,09 – 1,18 cm Peso -0,80 kg (sin batería) -1 kg (con batería) Puertos -1x USB 3.2 Tipo A Gen 2

-2x Thunderbolt 4 compatible con pantalla/Power Delivery

-1x HDMI 2.1 TDMS

-1x 3.5mm Combo Audio Jack Precio S/. 6.499 (precio sugerido)

Incluye una sleeve (estuche)

Diseño

Uno de los puntos fuertes de esta laptop es su diseño. A primera vista, la Zenbook S 13 OLED tiene un elegante diseño que dibuja el ícono de ASUS por toda la parte superior sobre el color gris oscuro. Pero eso no es todo, pues la tapa está fabricada de aluminio con acabado de cerámica de plasma. La ventaja de este material es que el rastro de huellas dactilares es bastante reducido y además la textura es matificada y fría al tacto.

Ahora, en cuanto a la ultraportabilidad, misión más importante de la máquina, la Zenbook S 13 OLED cumple en ser bastante liviana y delgada. Como ya se ha mencionado, pesa menos de un kilo (0,8 kg) sin batería y, con su batería, alcanza el kilo; por lo que la puedes cargar con una mano sin problemas. Con laptops así de ligeras, una preocupación suele ser que sean frágiles, pero este no es el caso, pues la Zenbook S 13 es resistente al manipularla.

Diseño de la tapa de la ASUS Zenbook S 13 OLED (2023). / Diana Velásquez Vargas

La pantalla de la laptop es de 13,3″ y sus dimensiones son de 29,62 x 21,63 x 1,09 a 1,18 cm. En otras palabras, su grosor no pasa de los dos centímetros y puede caber con facilidad en la mayoría de mochilas o carteras para laptop de tamaño estándar. Asimismo, en Perú, ASUS ofrece esta laptop acompañada de un estuche para protegerla al movilizarla.

El teclado es de tipo chiclet y se ilumina para trabajar en la oscuridad. Otro aspecto de esta máquina es que su bisagra puede abrirse hasta los 180°, en caso el usuario lo necesite.

La laptop es, en efecto, ultraliviana y ultradelgada. / Diana Velásquez Vargas

Ahora bien, el punto en contra en el diseño de la Zenbook S 13 recae, justamente, en lo que tiene que sacrificar en el nombre de la ultradelgadez. Que solo cuente con un puerto USB Tipo A es incómodo para el usuario que puede necesitar por lo menos dos conexiones de este tipo para trabajar estando en movimiento.

Por supuesto, la laptop cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 que se pueden conectar a un HUB y así tener más puertos disponibles. Sin embargo, si la idea es una máquina ultraportátil, lo ideal sería no tener que cargar con más accesorios y ahorrar espacio y peso. Además, uno de estos puertos Thunderbolt estará ocupado por el cargador de la laptop. Finalmente, no cuenta con entrada de tarjeta SD, un sacrificio importante para editores de video y fotografía.

Pantalla

El siguiente punto fuerte de la Zenbook S 13 es su pantalla OLED de 13,3″. En sus últimos lanzamientos, ASUS ha estado impulsando más modelos con tecnología OLED y esta laptop no fue la excepción. Como era de esperarse de una resolución 2880x1800, los colores y gráficos están al nivel de un pequeño televisor, por lo que disfrutar de películas y series en alta definición no es un problema para esta laptop.

Puesta a prueba, la pantalla casi no refleja la luz natural ni la de los focos encendidos en la habitación. La pantalla OLED 2.8K permite visualizar nítidamente las fotografías y videos que uno tenga, siendo una ventaja para creadores de contenido.

/ Diana Velásquez Vargas

La tasa de refresco es de 60Hz y la máquina no presentó retrasos al momento de ver contenidos Full HD; incluso es capaz de soportar algunos videojuegos de alto calibre. Dicho esto, ¿el rendimiento de la Zenbook S 13 está al nivel de su pantalla?





Rendimiento

La Zenbook S 13 OLED cuenta con un procesador Intel Core i9 de 13ra generación y una tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics. También tiene una memoria RAM de 16GB LPDDR5 y un almacenamiento de 1TB, aunque ambos no son expandibles.

La pusimos a prueba con programas de diseño y edición de foto y video como Adobe Illustrator, Photoshop y Premiere, puesto que una laptop ultraportátil OLED debería ser conveniente para fotógrafos que siempre en movimiento, por ejemplo. La laptop no presentó problemas para los programas, aunque sí se calentó un poco al usar Premiere al mismo tiempo que el navegador de Internet.

La ASUS Zenbook S 13 OLED con su cargador y estuche original. / Diana Velásquez Vargas

Cabe mencionar que la máquina tiene el programa My ASUS, el cual permite configurar el trabajo de los ventiladores cuando la laptop se está calentando. No es ruidosa incluso en el mayor de los modos de ventilación, pero eso también significa que no la enfría por completo. En cualquier caso, no llega a calentarse mucho pese a estar en constante trabajo.

De hecho, aunque la Zenbook S 13 no es una laptop gamer, sí es capaz de soportar juegos relativamente demandantes. En ella probamos Hi-Fi Rush y Genshin Impact, dos títulos conocidos por sus animaciones y detallados gráficos. La tasa de refresco fue suficiente y la pantalla OLED permitió a los juegos lucirse. Eso sí, no está hecha para juegos AAA, pero su rendimiento no se queda atrás para los gamers casuales.

La batería de 63Whrs, por su parte, sorprendió positivamente. Sin estar conectada, puede durar todo un día de trabajo, teniendo en cuenta que le intentamos tomar el tiempo, pero realmente no se consumía rápido. Esto suma a su motivación de ser ultraportable.

Conclusión

La Zenbook S 13 OLED (2023) tiene varios puntos a su favor, siendo estos la pantalla OLED apta para el entretenimiento en alta definición y su liviandad y portabilidad. Además, su rendimiento no se queda atrás, pues soporta programas esenciales de diseño y edición e incluso videojuegos no tan demandantes.

Si bien la laptop sacrifica el tener más puertos de conexión en nombre de la ultraportabilidad, se puede compensar con su resistente y elegante diseño y su duración de la batería. Esta máquina puede ser aprovechada por usuarios en constante movimiento que necesiten transportar su equipo sin tener que preocuparse en si cabrá en su mochila o cartera. Por ejemplo, es útil para estudiantes, quienes trabajan en remoto o creadores de contenido.

La Zenbook S 13 OLED está disponible a un precio sugerido de S/. 6.499 y, en Perú, incluye un estuche original para transportarla.