Pero antes de dar nuestras impresiones, aquí te damos todas las especificaciones del dispositivo:

Modelo ASUS Zenbook S 16 OLED Pantalla Pantalla táctil de 16 pulgadas (2880 x 1800) 120Hz OLED. CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 GPU AMD Radeon 890M RAM 32GB LPDDR5X 7500 Almacenamiento 1TB SSD Cámara web 1080p FHD Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Puertos 1x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB 4.0 Gen 3, 1x HDMI 2.1, lector de tarjeta SD, conector de audio de 3.5 mm Peso 1.5 kg. Dimensiones 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm Batería 78Wh Precio S/.7899 (actualmente S/.7499 en oferta)

Diseño

Odio las hipérboles, pero no exagero al decir que la Asus Zenbook S16 es la laptop estéticamente más agradable que he visto en años. La parte superior del chasis está hecho de un material llamado ‘Ceraluminum’, qué a pesar de un nombre que parece sacado de los cómics de Marvel y DC, se refiere a una aleación entre un material cerámico y aluminio.

Los detalles detrás de su creación sobrepasan mis capacidades, pero Asus asegura que este compuesto permite mantener la resistencia de la máquina a una fracción del peso de otros materiales, lo que les permite diseñar una computadora portátil de un poco menos de 1.3 centímetros de grosor y con un peso de solo 1.5 kilogramos, a pesar de tener un tamaño de 35.36 x 24.30 cm. Ahora, felizmente nunca tuve que probar la durabilidad del ‘Ceraluminu’, pero al menos puedo resaltar que por el lado táctil es muy agradable, sintiéndose con una textura parecida a la de vasija u otro producto de la alfarería de alta calidad. Si a esto se le suma los patrones geométricos que decoran la tapa del aparato, tenemos indudablemente un dispositivo con apariencia impactante.

La parte superior del chasis de la Asus Zenbook S 16 está construida de un material denominado ‘Ceraluminum’, una aleación entre un material cerámico y aluminio. / Juan Luis Del Campo

Abriendo la laptop nos encontramos con materiales más mundanos, y es que fuera de la tapa, el resto del chasis está hecho de un más mundano aluminio. El teclado es amplio y ergonómico, con una buena sensación al presionar las teclas que hace que el tipeo sea una actividad placentera. Asimismo, como todas las nuevas laptops enfocadas a la inteligencia artificial, cuenta con un botón exclusivo para Copilot, el asistente IA de Windows.

También tengo que remarcar en el ‘touchpad’, que resalta por su gran tamaño - 40% más grande que lo común -, lo cuál facilita el desplazamiento del cursor. Adicionalmente, los diseñadores del Zenbook han programado varias funcionalidades que se activan al tocar los extremos del panel táctil como brillo (abajo), volumen (izquierda) y reproducción de video (arriba).

Por último, a pesar de su delgadez, la laptop está bien dotada de puertos, contando con un puerto USB Tipo A, dos USB Tipo C - uno de los cuales es utilizado como su fuente de poder -, un puerto HDMI, un conector de audio de 3.5 mm y un lector de tarjetas SD.

La Asus Zenbook S16 OLED es una de las laptops más delgadas del mercado, midiendo un poco menos de 1.3 cm de alto. / Juan Luis Del Campo

Imagen y sonido

Y hablando de apariencia e imagen, la Asus Zenbook S16 cuenta con una pantalla OLED de 16 pulgadas que viene con una resolución de 2880×1800 - el llamado 3K - y una tasa de refresco de 120Hz. Más que apropiada para las tareas diarias y las responsabilidades laborales, es también excelente para ver películas, series y hasta jugar videojuegos, mostrando colores vívidos y negros profundos. Adicionalmente, la pantalla también es táctil para aquellos que prefieren utilizar ese tipo de interfaz, aunque en mi opinión es un crimen dejar huellas dactilares en las superficies de este tipo de aparatos, más aún si son tan bonitos.

Si le puedo encontrar alguna falla es que a pesar de que supuestamente tiene un brillo máximo de 400 nits, la encontré un todavía un poco oscura cuando la máquina era expuesta directamente a la luz del Sol. aunque es un obstáculo que pocos monitores pueden lidiar con facilidad.

Continuando con su potencial como dispositivo multimedia, la Asus Zenbook S16 tiene un sorprendentemente sólido equipo de sonido considerando su delgadez, contando con seis altavoces certificados con Dolby Atmos.

El teclado de la Asus Zenbook S16 es ergonómico y agradable al tacto. / Juan Luis Del Campo

Batería

La Asus Zenbook S16 cuenta con una batería de 78Wh, la cual en nuestras pruebas a lo largo de varios días da entre 9 y 12 horas de autonomía dependiendo la intensidad del trabajo realizado.

Rendimiento

Quizás la más importante característica de la laptop es su uso del procesador Ryzen AI 9 HX 370, uno de los primeros fabricados por el gigante tecnológico AMD en su línea Ryzen AI 300, que está dirigida a computadoras portátiles con inteligencia artificial. Este procesador tiene 12 núcleos de CPU, 24 subprocesos y una velocidad de hasta 5.1 GHz. En resumen, es un procesador poderoso comparable al M3 del MacBook Air, permitiendo realizar múltiples procesos como navegar por internet, utilizar procesadores de palabras, y hacer videollamadas sin que en ningún momento se desacelere la máquina.

La Asus Zenbook S16 es sorprendentemente competente también para jugar videojuegos gracias al Radeon 890M, una pequeña pero relativamente poderosa tarjeta gráfica integrada que según los expertos de Geekbench tiene un desempeño similar al Nvidia GTX 1070, una GPU especializada de hace un par de generaciones.

Probamos dos juegos con resultados relativamente satisfactorios y el Zenbook S16 pudo correr “The Elder Scrolls: Skyrim”, un juego del 2011, a aproximadamente 30 fps en las opciones gráficas más altas. Mientras tanto, un título más reciente como “Helldivers 2″(2024) logró correr a 30 fps en modalidad gráfica balanceada, la cual busca mantener la fluidez con algo de la calidad gráfica, aunque los cuadros por segundo bajaron hasta 20 fps en los momentos de mayor acción.

La prueba de videojuegos también hizo evidente algo que sí hay que notar de esta iteración de las Zenbook, y es que en momentos de mayor carga para el CPU este puede llegar a temperaturas incómodamente altas, con el programa de diagnóstico MyAsus llegando a mostrar hasta 77ºC mientras probaba “Helldivers 2″, un calor alto aunque todavía dentro de los parámetros de muchos de los procesadores. El problema es que debido a la delgadez del equipo, este calor también se siente en el chasis - particularmente en la parte inferior central de la laptop -, lo que podría llevar a situaciones incómodas si es que uno pone el dispositivo en su regazo. Una búsqueda en internet señala que una actualización del BIOS de la computadora puede solucionar este problema, pero no pudimos probar esta solución antes de que nuestro tiempo con el mismo llegara a su fin.

Inteligencia artificial

Y ahora llegamos al meollo del asunto, la inteligencia artificial. Por el lado de la Asus Zenbook S16, el NPU del AMD Ryzen AI 9 HX 370 cuenta con 50 TOPS o ‘Tera Operations Per Second’, una unidad que cuantifica el rendimiento de un sistema de computación IA, lo que supera la oferta de su competencia más directa de 45 TOPS en los procesadores Snapdragon X Elite de Qualcomm, lo que implica una mayor velocidad para todas las funciones basadas en inteligencia artificial.

Desafortunadamente, como nos fue el caso con la Acer Swift Go 14, no encontramos muchas funciones que utilicen esta tecnología en el que probamos la computadora, algo que pasó en parte porque como lo anunció Microsoft a inicios de septiembre, muchas las funciones de Copilot+ no llegarán a equipos con procesadores AMD o Intel hasta el mes de noviembre.

Esto significó que a pesar de actualizar la máquina a sus últimas versiones disponibles, funciones como Windows Studios Effects - que permite modificar las imágenes de tu webcam a tiempo real- no estaban habilitadas al momento en qué probamos la máquina, aunque otras opciones como la de Subtítulos en vivo sí funcionaban bastante bien.

Para explorar un poco más la funcionalidad IA de la Zenbook buscamos algunos de los programas que se publicitaban en la página promocional del equipo. Es así que pudimos utilizar Amuse 2.0, un programa para crear imágenes con inteligencia artificial enfocado a procesadores AMD, que nos permitió hacer una serie de cuatro imágenes de calidad de un “monstruo de bolsillo en forma de un ratón amarillo eléctrico en el espacio” en un tiempo relativamente corto de 28.5 segundos sin necesitar una conexión a internet.

El programa Amuse 2.0 permite generar imágenes por inteligencia artificial. En este caso el comando fue "Pikachu en el espacio". / Juan Luis Del Campo

También funcionó bastante bien el Asus AiSense, una función de la cámara web que reconoce si el usuario aparta la vista del monitor para realizar funciones como atenuar el brillo como medida de privacidad y para ahorrar energía.

Otros programas fueron menos exitosos, como StoryCube, descrito como un centro multimedia para organizar y encontrar tus fotos y videos. En mi experiencia esta aplicación simplemente no abrió pese a mis repetidos intentos, por lo que no pude probarla en el tiempo que tuve disponible la laptop.

Conclusión

La Asus Zenbook S16 es una de las laptops que más he disfrutado probar gracias a sus cualidades estéticas, su excelente pantalla OLED y su capacidad para poder correr juegos recientes de manera competente. Fuera del problema de temperatura, para el cual supuestamente ya se ha realizado una solución, mi principal objeción es su elevado precio de S/.7.899 (o S/.7499 en oferta), equivalente a un producto como una MacBook Air de 15 pulgadas. Pero aquellos que puedan pagar este precio premium tendrán una obra de arte que deleitará sus sentidos. Ciertamente yo disfruté mi tiempo con ella.