Dio el gran paso. La marca Adidas incluyó en su catálogo de productos, unos audífonos capaces de cargarse con luz solar. Esta tecnología ha sido elaborada pensando en los deportistas, por lo que ciertas partes del audífono diadema pueden ser lavadas.

El modelo RPT- 02 SOL cuenta con la tecnología Powerfoyle, que se encarga de recoger la luz de interiores y exteriores. El panel solar está ubicado en la parte externa del audífono, de forma que pueden recargarse mientras el usuario camina o corre en la calle.

El equipo cuenta con hasta 80 horas de almacenamiento, por lo que cuando no será necesario preocuparse por la batería cuando no esté expuesto a la luz. De todas forma, tiene un puerto USB- C que puede cargarlos completamente en 2 horas.

Además de ser resistentes al sudor y salpicaduras, las almohadillas y la parte inferior de la diadema se pueden desarmar para poder lavarlas.

Por otro lado, los audífonos están hechos con un 87% de plásticos reciclados, lo que ayuda a reducir el impacto medioambiental.