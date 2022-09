La naturaleza nos ha probado que un sismo puede darse cuando menos lo esperamos. Muchas veces no sabemos muy bien que llevar con nosotros y, al ser repentino, no tenemos al alcance de nuestras manos lo esencial. Para que esto no vuelva a suceder, te dejamos una lista de cinco gadgets que debes tener sí o sí cerca tuyo en estos casos.

Bridgefy

De acuerdo con el medio El Universal, esta aplicación creada por mexicanos es similar a Telegram o WhatsApp, con la excepción de que funciona sin internet o conexión a datos.

En su lugar, se apoya en el Bluetooth del dispositivo para crear redes de comunicación, “permitiendo habilitar las comunicaciones directas de dispositivo a dispositivo, estando estas limitadas por un rango de unos 100 metros, lo que permite crear redes de hasta 40 metros”. Está disponible tanto para usuarios Android como para iOS.

Radio

Por muy repetitivo que parezca, una radio a pilas siempre será una recomendación segura. Si eres de las personas que busca algo más moderno, puedes optar por las radios inteligentes que existen en el mercado. Muchas de ellas cuentan con WiFi, reloj, alarmas y control inalámbrico de aplicaciones. Además de una batería de litio recargable que es capaz de mantener la radio encendida por 10 horas.

Linterna

Una linterna también es clave para estos momentos de tensión. Las clásicas, que funcionan a pilas, pueden durar 8 horas. Sin embargo, otra opción es contar con una linterna recargable, que además de brindar una potente luminosidad, también consume poca energía.

Batería recargable

Una Power Bank no solo es práctica de llevar a todos lados, también ofrece la función de lámpara. También permite la carga de hasta dos equipos al mismo tiempo. Están disponibles en diversos precios y capacidades.

Google Drive

El almacén virtual Google Drive te permite guardar documentos, cartas, recibos y facturas con solo un click. Es una herramienta de mucha ayuda si deseas tener a la mano todos tus documentos personales, en caso no puedas llevarlos de forma física durante un sismo.