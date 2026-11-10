Sony ha anunciado los nuevos auriculares MDR-3R, una versión moderna del modelo original que acompañó al primer Walkman, que mantiene el diseño y el cable, aunque añade conexión mediante USB-C.

Sony busca replicar la filosofía de escuchar la música con total libertad y en cualquier lugar que materializó en 1979 con el Walkman y los auriculares MDR-3, con un nuevo modelo que pone en valor el cable frente a la necesidad de cargar y emparejar este tipo de dispositivos.

Los nuevos MDR-3R conservan el diseño original de tipo diadema en plateado, aunque permiten cierta personalización con las almohadillas azules y naranjas que incluyen, e incorporan características modernas de usabilidad, como conectividad mediante USB-C, un micrófono integrado para llamadas y un mando a distancia en el cable, como informa Sony en un comunicado.

La compañía tecnológica ha desarrollado los nuevos MDR-3R con los mismos transductores de 23 mm que los MDR-3 para reproducir una calidad de sonido cercana a la original, si bien ha introducido algunas mejoras para que el sonido sea natural y equilibrado.

Los auriculares estarán disponible a partir de noviembre con un precio de 59 euros. Además, cuentan con una edición especial inspirada en la serie ‘Stranger Things’, que tiene un precio de 69 euros.