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Resumen

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Auriculares MDR-3R con almohadillas en azul y naranja. (Foto: europapress)
Auriculares MDR-3R con almohadillas en azul y naranja. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Sony ha anunciado los nuevos auriculares MDR-3R, una versión moderna del modelo original que acompañó al primer Walkman, que mantiene el diseño y el cable, aunque añade conexión mediante USB-C.

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