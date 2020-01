Las cámaras de acción siguen siendo muy populares, pero ya no solo entre quienes se dedican a los deportes de aventura, sino por el usuario regular que busca una manera de grabación fuera de lo común. Además, hay varias opciones que ofrecen diferentes características y diferentes precios. En esta competencia está Sony, que compite con su RX0 II. Esta es la segunda versión de esta cámara compacta. No puedo hacer la comparativa con la primera versión, porque nunca la probé. Pero sí te voy a contar todo lo que encontré y la experiencia que tuve al tener por varios días esta cámara. ¿Spoiler? La RX0 II está muy buena.

Pero antes de continuar con la reseña, acompáñame a revisar las especificaciones técnicas de la RX0 II de Sony:

MODELO DSC-RX0M2 DIMENSIONES 59 mm x 40.5 mm x 35 mm PESO 132 gramos TIPO DE SENSOR Sensor CMOS Exmor RS tipo 1.0 (13,2 x 8,8 mm), relación de aspecto 3:2 PÍXELES 15,3 megapíxeles LENTE ZEISS Tessar T*, 6 elementos en 6 grupos. APERTURA FOCAL f4.0 DISTANCIA FOCAL f=7,9mm ÁNGULO DE VISIÓN 84 grados (24 mm) RANGO DE ENFOQUE Desde 20 cm a infinito. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA (FOTO): 15 m aprox. 2x / 7,7 M aprox. 2,8x / 3,98 M aprox. 4x / VGA aprox 13x. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA (VIDEO) 15 M aprox. 4x / 7,7 M aprox. 5,6x / 3,8 M aprox. 8x / VGA aprox. 13x ZOOM DIGITAL Aprox 4X. TIPO DE PANTALLA 3,8 cm (tipo 1.5) (4:3) / 230.400 puntos / Clear Photo / LCD TFT inclinable en 180 grados GRABACIÓN DE VIDEO 4K CÁMARA LENTE Súper cámara lenta de hasta 960 fps/1.000 fps RESISTENTE AL AGUA Sí. Estándar IPX8 RESISTENTE A LOS GOLPES Sí. Hasta 200 kgf/2.000 N SENSIBILIDAD ISO (FOTOGRAFÍA) (ÍNDICE DE EXPOSICIÓN RECOMENDADO) Automático (ISO 125-12800, con selección de límite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000

/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (se puede ampliar a ISO 80/100), reducción de ruido multisecuencia: automático (ISO 200-25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600.

DISEÑO

Estaba buscando el nombre de la forma, pues no es exactamente un cubo. Es una especie de ortoedro, pequeño, que cabe perfectamente en la palma de la mano. No es una exageración. Obviamente, cabe también con comodidad en un bolso o hasta en el bolsillo del pantalón.

Aunque pesa un poco más de 130 gramos es (y se ve) un aparato robusto. Es resistente al agua y soporta sumergirse de manera continua en el agua hasta 1 metro o más de profundidad. Resiste caídas de hasta dos metros de altura (eso dice el fabricante). En sus cuatro lados tiene unos surcos que le ofrecen cierta rugosidad, que ayuda a que pueda sujetarse sin problemas.

En el lado superior tiene dos botones: uno para el encendido y otro que sirve como disparador en el modo cámara y para iniciar o detener la grabación de video. En el lado derecho se puede encontrar la ranura para la batería de la cámara. Este compartimiento tiene un borde de goma que asegura que esa recámara se mantenga seca cuando se sumerge en el agua.

En el lado trasero hay otra ranura, al lado de la pantalla abatible (de la que les contaré en breve). Ahí veremos varios conectores. Hay una entrada mini HDMI, un conector micro USB (que sirve para conectarlo a la electricidad como para conectarlo con una empuñadura) y trae un conector para un micrófono externo. Además hay una ranura para insertar una tarjeta microSD.

Una de las particularidades de la cámara RX0 II de Sony es que su visor puede abatirse, de manera que el usuario puede verse mientras se graba a sí mismo.

Mientras que en la parte frontal solo tenemos un vidrio protector detrás del cual está el lente de la cámara, en la parte trasera hay una pantalla abatible. Este es uno de sus puntos a favor, pues permite colocarlo en diversos ángulos para facilitar su uso desde diversas posiciones. Pero lo más importante: si eres creador de contenidos o vlogger, la pantalla se puede abatir de manera que se puede queda colocada sobre el lente y así se podrá mirar a la cámara y, al mismo tiempo, comprobar si está encuadrado.

Al lado de la pantalla hay unos botones más pequeños (arriba, abajo, menú, seleccionar, izquierda y derecha) que sirven para navegar entre la gran cantidad de menús y ajustes que tiene el dispositivo. En el lado de abajo hay una rosca universal que permite asegurarlo a una empuñadura (accesorio oficial de Sony), ponerlo en un trípode o hasta en un selfie stick.

La empuñadura (que se convierte en un minitrípode) es uno de los accesorios oficiales de Sony para la RX0 II. Tiene una zapata extra para colocarle, por ejemplo, un micrófono externo.

Esta empuñadura a la que me refiero se ofrece como pack junto con la cámara en otros países (aquí, por lo menos según la información de la web de Sony), pero en el mercado local no está. Este accesorio permite tomar de una manera más ergonómica la cámara, y gracias a la conexión vía un cable, se puede controlar el zoom, el disparador de fotos y el botón para la grabación de videos. Pero eso no es todo, pues cuenta con una zapata adicional que permite colocar un micrófono externo, una luz adicional o cualquier otro accesorio. Además, la empuñadura se puede convertir en un pequeño trípode.

DESEMPEÑO

La RX0 II promete grabaciones en 4K a 30 cuadros por segundo (fps). Además, ofrece estabilización electrónica de imagen. Como ya vimos, la pantalla abatible permite que quien se está grabando pueda monitorizarse al mismo tiempo. Cuenta con un sensor de 1 pulgada que ofrece 15,3 megapíxeles y un lente Zeiss con apertura focal de f4.0 de 24 mm. Su gran angular permite que se capture la mayor cantidad de información para mostrar mejores calidades en foto y video.

Esta cámara de Sony es muy versátil, pues se puede usar en muchas ocasiones. Excelente para blogs, para youtubers, para creadores de contenido, para videos de viajes. Tiene un modo de cámara superlenta de hasta 1.000 fps, pero llegar hasta ella y usarla correctamente es un poco complicado.

Pero vamos a lo que importa: ¿qué tal es la calidad de las fotografías y de los videos? Muy buena. El plus que tiene es que cuenta con la infinidad de opciones que le dan esos menús interminables en su interior. Eso le brinda al usuario muchas posibilidades para sacarle el máximo provecho al gran lente que tiene.

Pero también uno de los principales problemas de la RX0 II de Sony tiene que ver con el menú de la cámara. Su menú es muy similar (si es que no es el mismo) que podemos encontrar en cualquiera de sus otras cámaras (sobre todo las compactas como las CyberShot). Es decir, tenemos una gran cantidad de opciones (desde filtros, estilos creativos y configuraciones), pero llegar a ellas es complicado, por la organización sumado al tamaño de la pantalla y de los botones de navegación. Quizás, simplificar los menús y las funciones sean la solución.

En el caso del video, en lo particular me hubiera gustado una mejor estabilización. No digo que con la que cuenta no sea buena, pero esta suele ser una característica muy importante en otras cámaras de acción. Sin embargo, los resultados son bastante buenos.

Otro punto en contra es que la ranura de la tarjeta de la micro SD no impide que la puedas colocar al revés. Recién te darás cuenta al encender la RX0 II y que te salga el mensaje de que no se puede leer la memoria.

CONCLUSIÓN

La RX0 II de Sony es una muy buena cámara que, por sus diferentes características, ahora puede atender las necesidades no solo de quienes practican deportes de aventura, sino de un público más amplio: creadores de contenidos, youtubers, vloggers o hasta gente que solo quiere tener un buen video con una cámara muy portátil. Eso sí, como suele pasar con los productos de la marca, el precio es un poco más alto que el promedio.