Ya es una tendencia: cualquier fabricante que se precie de estar a la vanguardia debe tener, por lo menos, un modelo de auriculares inalámbrico. En los últimos días tuve la oportunidad de probar los nuevos auriculares WF-1000XM3 de Sony. La principal particularidad de este equipo es que cuenta con un sistema de cancelación de sonido activa, dentro de la categoría True Wireless.

¿Y qué es True Wireless? Así es como se le llaman a los auriculares que son completamente inalámbricos. Es decir, se eliminan de manera definitiva los cables, basándose en la conectividad Bluetooth, pero ofreciendo alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo WF-1000XM3 Peso 8,5 gramos por dos. Tipo de audífonos: Cerrados, dinámicos Unidad de diafragma: 6 mm, tipo cúpula (bobina de audio CCAW). Sistema magnético: Neodimio. Respuesta de frecuencia (comunicación Bluetooth): 20 Hz - 20 000 Hz Resistencia al agua: No. NFC: Sí, en el estuche. Autonomía: Seis horas con cancelación de sonido activa / Ocho horas con cancelación de sonido desactivada. Tiempo de carga: 1,5 horas aproximadamente. Método de carga: vía USB Tipo-C en el estuche. Tiempo de espera: Nueve horas con cancelación de sonido activa / Quince horas con cancelación de sonido desactivada. Bluetooth: versión 5.0. Alcance de Bluetooth: Aproximadamente 10 metros.

DISEÑO

Aquí hay que tener en claro que el diseño de los WF-1000XM3 tiene dos partes: el estuche y los auriculares en sí. El estuche es achatado y amplio. El modelo que probé era de color dorado con negro. Sinceramente, le da bastante portabilidad a los auriculares, pero es indudable que llevarlos dentro del bolsillo del pantalón es complicado. Es para llevarlos en el bolsillo del saco, en el bolso o en la mochila.

En cuanto a los auriculares en sí, se nota el estilo Sony en ellos. Más allá de la marca impresa en la parte externa, tiene ese aire elegante que suele darle la japonesa a sus dispositivos. Cada auricular cuenta con micrófonos, sensores de proximidad y pines de carga distribuidos a través del diseño ergonómico.

El estuche de carga del WF-1000XM3 de Sony es ancho y achatado. Si bien le da portabilidad, no permite llevarlo con comodidad en un bolsillo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque más adelante les detallaré el tema de la cancelación de sonido activa, la inclusión de almohadillas intercambiables (en dos materiales diferentes: hule y una especie de silicona, y en tamaños distintos) permite complementar esa cancelación. Se agradece la inclusión de estas opciones, pues cada conducto auditivo es distinto… incluso en una misma persona.

DESEMPEÑO

Aunque pueda sonar una exageración, estos audífonos WF-1000XM3 de Sony tienen un gran desempeño. La japonesa ha puesto en evidencia una de las características que la hizo conocida mundialmente: la calidad de su audio. El control del audio es bueno y no distorsiona al elevar el volumen al máximo. ¿Y qué hay con la cancelación de sonido?

La cancelación de sonido activo de estos WF-1000XM3 de Sony funciona de la siguiente manera: los micrófonos de los auriculares detectan el sonido del ambiente y generan de manera inteligente una onda contraria, que intenta neutralizar ese ruido externo. Para ello, cada auricular cuenta con un procesador QN1e y la tecnología Dual Noise Sensor. Aquí es donde entran en juego las almohadillas que “sellan” la entrada y salida del audio al oído.

El WF-1000XM3 de Sony viene con varias almohadillas intercambiables, en distintos tamaños, para asegurar el sello del audio en el canal auditivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ahora, ojo, la cancelación funciona sin problemas frente a sonidos constantes (como un motor de avión, por ejemplo). Este sistema de cancelación tiene un comportamiento menos eficiente cuando el usuario está en movimiento. Incluso, la aplicación que ayuda a controlar esta cancelación detecta sin problemas cuando el usuario está detenido, sentado, o en movimiento. Pero la calidad de la cancelación varía.

Otra cosa que hay que tener en claro: pese a su portabilidad, los WF-1000XM3 de Sony no están diseñado para hacer deportes. No tienen certificación IP (no soportan ni el sudor). Son auriculares para usar mientras se transita por la ciudad, para cancelar el ruido del ambiente. Solo eso.

La propia aplicación para manejar los WF-1000XM3 de Sony te indica cómo usar las almohadillas y cómo colocar los audífonos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte externa de cada auricular, los WF-1000XM3 cuentan con un panel táctil para el control, a través de gestos. Se puede configurar el izquierdo para controlar el modo ambiente (dejar pasar la voz del exterior) o cambiar los perfiles del sonido. Con el auricular derecho se puede reproducir, detener, avanzar o retroceder las canciones. Para ello se emplean una, dos o tres pulsaciones. Otra cosa interesante: se pueden configurar para utilizarse directamente con Google Assistant.

A través de la aplicación de Sony se puede revisar la cantidad de carga de los auriculares, más no la batería que le resta al estuche. También permite controlar de manera manual el control de sonido activo, decidiendo la cantidad de cancelación según las preferencias.

BATERÍA

En uso continuo, los WF-1000XM3 ofrecen una autonomía superior a las cinco horas continuas. Pero el estuche puede cargar hasta tres veces, de manera completa, ambos auriculares. De manera continuada, con el estuche ofrece cerca a las 20 horas de autonomía.

La aplicación del WF-1000XM3 te permite no solo emparejar los audífonos con el smartphone, sino controlar el sistema de sonido adaptativo y conocer el estado de la carga de los audífonos.

Los audífonos y el estuche se cargan a través de un conector USB tipo-C. Los audífonos se recargan por completo en una hora y media; en 10 minutos se puede tener más de 80% de carga gracias a la tecnología Quick Charge. Para conseguir la carga completa del estuche y los auriculares se requieren unas tres horas y media.

CONCLUSIÓN

Los WF-1000XM3 de Sony son auriculares de muy buena factura; su desempeño es muy bueno y ofrece una calidad destacable. La cancelación activa de sonido funciona bastante bien. Los auriculares son cómodos y tienen una autonomía dentro de lo esperado.

El principal punto en contra que encuentro en los WF-1000XM3 es que el estuche de carga no se puede llevar en cualquier lugar, así como algunas limitaciones que se detectan en los gestos de control y su falta de resistencia al sudor. Sin dudas, es una alternativa muy buena, sobre todo si se cuenta con el precio en el que se encuentra en nuestro país.