Facebook lanza Portal TV, un nuevo televisor para 'streaming' y videoconferencias

Facebook presentó el miércoles 18 de setiembre un nuevo televisor llamado Portal TV pensado especialmente para llevar a cabo videoconferencias y para consumir contenidos en "streaming", ya sean películas, series o videojuegos.



El televisor forma parte de la línea Portal de altavoces y otros dispositivos inteligentes de la compañía de Menlo Park (California, Estados Unidos), que lleva tiempo queriéndose abrir un hueco en el mundo del hardware, especialmente en el campo de los hogares inteligentes.



¿Cómo funciona Portal TV de Facebook

Portal TV viene equipado con una cámara y micrófonos y, a diferencia de los televisores convencionales, pone casi tanto énfasis en la captación de imágenes como en su emisión, ya que reserva un papel fundamental a las videollamadas y otras interacciones de esta naturaleza.



Los usuarios pueden usar la cámara para hacer llamadas de video por WhatsApp o Messenger (ambas propiedad de Facebook) y para ver series o películas "conjuntamente" con personas que no estén en la misma sala, es decir, compartiendo su imagen y sonido de manera que puedan comunicarse durante la emisión.



En cuanto al "streaming", Portal TV permite visualizar contenidos de Amazon Prime Video, Facebook Watch, Showtime y Starz.



Dispositivos de TV lanzados por Facebook. (Foto: cortesía)

¿En qué países está disponible Portal TV y cuál es su precio?

El nuevo dispositivo de Facebook ya puede reservarse por internet a un precio de 149 dólares en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, Italia y Francia. Las primeras entregas se darán el 5 de noviembre.



¿Cómo se maneja la privacidad en el Portal TV?

Facebook se encuentra inmersa en una gran crisis de reputación a causa de la multitud de escándalos relativos a la gestión de la privacidad de los datos de los usuarios que la han salpicado en los últimos años, lo que ha menguado la confianza de los clientes y presumiblemente ha sido una losa para el arranque en el mercado de sus productos de hardware.



Por ello, la empresa que dirige Mark Zuckerberg ha tratado de ser especialmente cuidadosa en este campo con Portal TV, que lleva incorporada una "tapa" para cerrar la cámara cuando esta no se usa, y también permite desactivar los micrófonos.

¿Cómo ha evolucionado la línea Portal de Facebook?

Facebook no detalló cuántos dispositivos Portal han sido vendidos desde que fueron presentados, a fines del año pasado. Sin embargo, la aprobación ha sido lo suficientemente sólida como para inspirar modelos de segunda generación.



Las ventas de altavoces inteligentes en Estados Unidos casi se duplicaron a 57,5 millones, con Amazon representando aproximadamente el 48% del mercado y Google casi el 39%, según International Data Corp.



Los dispositivos inteligentes Amazon Echo y Google Nest utilizan sus respectivos software de asistencia digital para sus altavoces y pantallas en el hogar con inteligencia controlada por voz.



"Sabemos que la categoría de dispositivos inteligentes es compacta y competitiva; y esos dispositivos son geniales", dijo Andrew "Boz" Bosworth, vicepresidente de realidad virtual y aumentada de Facebook.



"Pero Portal es el único dispositivo que te conectará con las personas que te importan; y diría que cualquier dispositivo inteligente que no haga eso no es tan inteligente".



Llamadas de Whatsapp y otras características

Las pantallas inteligentes de Amazon Echo Show y Google Nest pueden ser utilizadas para hacer llamadas de video, pero Portal está vinculado a conexiones en Facebook, Messenger y WhatsApp, que está cifrado de extremo a extremo.



La aplicación de mensajería de Facebook y la red social en sí misma son utilizadas por más de 1.000 millones de personas al mes.



"No se trata de que el mundo necesite otro Echo Show o que el mundo necesite otro Google Nest Hub, este es un producto que tiene un propósito muy específico", dijo Werner Goertz, analista de Tecnología Personal e Innovación de Gartner. "Es la interacción de persona a persona", agregó.



Conscientes de que los usuarios de Internet se han vuelto muy cautelosos con su privacidad en Facebook, las funciones integradas en Portal incluyen interruptores físicos para apagar cámaras y micrófonos.



Se pueden deslizar cubiertas sobre las lentes de la cámara y los datos de ésta y de los micrófonos son procesadas en dispositivos en lugar de centros de datos en la nube.



El sistema de Facebook sabe qué partes se están conectando en las video-llamadas, pero no escucha lo que se dice, dijeron ejecutivos de Facebook.



Por su parte, las características de Portal TV incluyen el uso de la realidad aumentada para divertidos cambios de imagen y juegos como el clásico "Battleship". También la capacidad de ver programas de Amazon Prime con amigos o familiares lejanos.



(Con información de EFE y AFP)

Síguenos en Twitter: