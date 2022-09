La música y efectos sonoros no solo son complementos que acompañan al contenido que consumimos. Muchas personas procuran tener la mejor experiencia auditiva a la hora de ver películas, jugar videojuegos, escuchar música o también al hacer llamadas o videoconferencias. Es por eso que la elección de audífonos es una tarea que no se pude tomar a la ligera, tarea que –claro está– se encuentra en relación a la calidad y precio.

En esta ocasión vamos a analizar los audífonos FreeBuds SE de Huawei, que me llegaron para ser probados como anillo al dedo, justo cuando estaba buscando reemplazar los míos y previo al concierto que dio Coldplay en Lima, por lo que fue un momento idóneo para testearlos.

Los FreeBuds SE son auriculares TWS (inalámbricos) sencillos, pero bastante funcionales. De una estética minimalista, estos dispositivos destacan por ser los más económicos de su clase en el repertorio de opciones que ofrece la compañía asiática. En la página de Huawei se venden a S/ 179.00.

A continuación, te dejamos un cuadro detallado con sus características principales.

Emparejamiento rápido en EMUI 10+ Resistencia IPX4 Batería Auricular: 37 mAh (6 horas de música)

Estuche: 410 mAh (24 horas de música) Otros Controles táctiles

Cancelación de ruido en llamadas Dimensiones y peso Auricular: 20,6 x 20 x 38,1 mm y 5.1 g

Estuche: 70 x 35,5 x 27,5 mm y 35,6 g Precio S/ 179

Diseño y experiencia

En cuanto a la experiencia, cabe resaltar que, al ser una alternativa más económica, no posee atributos que un equipo de alta gama sí tiene, por ejemplo, carece de cancelación de sonido activa de ruido (ANC, por sus siglas en inglés), lo que quiere decir que no aísla de la bulla del exterior. A pesar de ello, sí tiene una aceptable calidad de sonido, con énfasis en los graves más que en los agudos. Disfrutar del setlist que hice de la banda inglesa con estos earbuds fue agradable, sobre todo cuando estaba en casa. En la calle, la experiencia no es mala, solamente que al no aislarnos del ruido la calidad del sonido se pierde un poco.

Por el lado del diseño, los FreeBuds SE son bastante prácticos. La caja de carga es minimalista y tiene forma de píldora. Además, ni es muy grande ni muy pequeña: cuenta con el tamaño justo para poder llevarla en al bolsillo sin que llame la atención, además es bastante liviana.





Los auriculares, por su parte, son ligeros (de 5 gramos cada uno), alargados y vienen con tres almohadillas de silicona diferentes tamaños (las que llevan puesta y dos de reemplazo). Ambos dispositivos poseen un micrófono integrado, lo que ayuda a mejorar la calidad del audio en las llamadas.

Autonomía y atributos

Cada auricular lleva una batería de 37 mAh mientras que la caja de carga incluye unos 410 mAh extra. Con estos atributos, una carga completa permite hasta seis horas de autonomía, las cuales se convertirán en hasta 24 horas con la ayuda de su estuche. Aproximadamente, dos horas es el tiempo que lleva completar la carga de estos dispositivos del 0 al 100 %.

Los FreeBuds SE se pueden controlar mediante gestos. Gracias a la función ‘doble tap’ es posible pausar y retomar el audio con solo dos toques en los auriculares. Y si retiramos el dispositivo de la oreja, la música para automáticamente. Esto es efectivo si es que alguien está hablándonos. Desde la app ‘AI Life’ podemos elegir qué utilidad darles a los dos toques, por ejemplo, reproducir o detener el audio, pasar a la siguiente canción o la anterior, activar el asistente de voz o, en su defecto, desactivar el control de gestos.

Y aunque, como mencionamos antes, estos audífonos no poseen cancelación activa del ruido, sí tienen cancelación ambiental del ruido durante las llamadas. ¿Qué tal funciona? Logra que las llamadas tengan un audio más claro y sin ruido de fondos, sin embargo, tampoco hay que esperar una cancelación excelente si estamos por una avenida con demasiada contaminación sonora.

Conclusión

Para ser los earbuds más básicos de Huawei cumplen muy bien con su tarea, tanto en el audio como con el micrófono. Si sumamos a esto su autonomía y la posibilidad de controlar el dispositivo por gestos, el resultado general es positivo

No obstante, si lo que se quiere es tener una experiencia más inmersiva, con cancelación de ruido y un audio más potente, habría que mirar otras opciones de gama más alta.