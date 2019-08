ANÁLISIS | Evaluamos la Mi Smart Band 4 de Xiaomi [FOTOS Y VIDEOS]

Probamos la cuarta versión del monitor de actividad de Xiaomi, la Mi Smart Band 4, que tiene como gran novedad su pantalla AMOLED a color y otras nuevas características



Desde que abrió su primera tienda en Lima, la china Xiaomi dejó en claro que uno de sus objetivos era tratar de poner en manos de los consumidores peruanos la mayor cantidad de su extenso catálogo en los más cortos plazos. Y así es como smartphones como el Mi 9T o pulseras monitoras de actividad física como la Mi Smart Band 4 están disponibles desde muy poco tiempo después de sus lanzamientos en otros mercados.

En este caso he tenido la oportunidad de probar por varias semanas la Mi Smart Band 4. Había probado antes la Mi Band 3 y me había dejado una buena impresión, aunque la sensación de que pese a tener bastante para mejorar se había preferido dejar todo ahí. Y es entonces cuando pude probar esta cuarta versión y, en resumen, se trata de una gran alternativa para quienes están preocupados por llevar un control más estricto de sus actividades, pero de una forma muy cómoda y que no genere muchos problemas.

Antes de continuar, repasemos primero cuáles son las características técnicas de la Mi Smart Band 4 de Xiaomi.



Peso: 22,1 gramos

Pantalla: Táctil capacitiva, AMOLED de 0,95”, resolución 120 x240 RGB, profundidad de color de 24 bits y un brillo máximo de 400 nits.

Protección de pantalla: Vidrio templado 2.5D con revestimiento antihuellas.

Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM

Controles: Botón de un solo toque.

Correa: Poliuretano termoplástico, ajustable de 155 mm a 216 mm, ancho de 18 mm.

Memoria RAM: 512 kb

Almacenamiento: 16 MB

Sensores: Acelerómetro de tres ejes, giroscopio de tres ejes, sensor de frecuencia cardíaca, sensor de proximidad capacitivo.

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE

Batería: 135 mAh. Cargador propietario de dos pines. Dos horas para la carga completa.

Requisitos mínimos: Android 4.4 o iOS 9.0 en adelante.

LO BUENO

Sin dudas es su pantalla AMOLED. La Mi Smart Band 4 de Xiaomi gana bastante personalidad al dotar de color su pantalla. A primera vista este gadget es muy similar a la Mi Band 3, pero la pantalla colorida hace que este modelo se distinga. Ofrece una buena calidad de brillo, buena visibilidad bajo la luz directa del Sol.

Una de las características de la Mi Smart Band 4 es su compatibilidad con las pulseras de la MiBand3. Su nueva pantalla a color luce muy bien y es eficiente bajo la luz solar. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Al igual que el modelo anterior, la correa de poliuretano de la Mi Smart Band 4 de Xiaomi es cómoda, brinda buena sujeción y no hay la sensación de que el aparato se vaya a caer o vaya a salir volando tras algún movimiento brusco. Lo uso mientras duermo para hacer el monitoreo de mi sueño y no resulta para nada incómodo. Además, en la parte posterior cuenta con unos sensores que permiten realizar un monitoreo de la frecuencia cardíaca más preciso.

Los sensores posteriores de la Mi Smart Band 4 de Xiaomi permiten un constante monitoreo del ritmo cardíaco, tanto en las pruebas específicas así como durante el monitoreo del sueño. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un punto a favor es que la pastilla o cuerpo principal de la Mi Smart Band 4 sea compatible con las correas de la Mi band 3. Además, el único botón que tiene este monitor queda oculto en el cuerpo del equipo lo que le da un aspecto más compacto.

Se maneja con gestos táctiles sobre la pantalla [arriba, abajo, izquierda y derecha] en combinación con el botón. La Mi Smart Band 4 de Xiaomi permite activar notificaciones de mensajes SMS, WhatsApp, Twitter, Gmail y Telegram. Cuando hay una llamada, no puede contestar pero da la opción de colgar o rechazar. Otra función que se agradece es el control de la música del dispositivo conectado. Desde la pulsera se puede controlar (avanzar, retroceder, detener y reproducir las pistas) Spotify, YouTube y el reproductor nativo del celular.

Mi Fit es la app que se empareja con la Mi Smart Band 4. Es compatible para iOS y Android. Además, se empareja con Google Fit. (Captura de pantalla).

Xiaomi asegura que la Mi Smart Band 4 puede tener una autonomía de hasta 20 días. Algunos lectores durante su interacción por redes sociales mencionan que con todas las notificaciones activas, la duración fue de entre dos a tres días solamente. En mi caso, con muchas notificaciones activas y la medición constante del ritmo cardíaco, entre otros, hizo que la batería llegue a los 16 días, lo cual no está nada mal.

LO QUE PUEDE MEJORAR

No me gustó para nada el cargador de la Mi Smart Band 4 de Xiaomi. Primero, porque sigue siendo de tecnología propietaria, es decir, que si pierdes el cargador (que considero que sí se puede extraviar rápidamente) no habrá otra manera de hacerlo. Además, se sigue requiriendo extraer la pastilla de la pulsera para colocarla en el cargador. Todo ese proceso -para gente como yo, muy desordenada y distraída- puede convertirse en un peligro.

El cargador de la Mi Smart Band 4 de Xiaomi sigue teniendo tecnología propietaria. Sin embargo, es tan pequeño que una persona un poco descuidada podría perderlo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

LO QUE DICE EL FABRICANTE PERO NO COMPROBÉ

Xiaomi asegura que la Mi Smart Band 4 es resistente al agua, hasta 50 metros de profundidad. Del mismo modo, la actualización de su software permite hacer una contabilidad más precisa de las brazadas al practicar natación. No pude confirmar estas características, pero casi no me saqué nunca esta pulsera, por lo que le cayó agua y su funcionamiento continuó como siempre. Eso sí, cuando la pantalla está húmeda o mojada se trastoca la sensibilidad táctil.

La Mi Smart Band 4 de Xiaomi ha mejorado su herramienta para contabilizar las brazadas mientras se practica natación. El fabricante asegura que soporta hasta 50 metros de profundidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)