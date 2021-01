Desde hace un buen tiempo Huawei se ha concentrado en traer al mercado local una serie de dispositivos y accesorios diseñados no solo para interactuar con teléfonos de la marca china, sino compatibles también con cualquier dispositivo Android e iOS. Uno de esos equipos es el Huawei Watch Fit, uno de los más recientes relojes inteligentes disponibles en el Perú y que está, sobre todo, orientado a quienes realizan constante actividad física.

Lo estuve probando por varias semanas. ¿El veredicto? Me pareció un equipo que ofrece justo de lo que promete , que cumple tanto si tienes programadas determinadas rutinas de ejercicios, como si solo quieres tener un contador de pasos, de pulsaciones o tu ritmo de sueño.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO TIA-B09 DIMENSIONES 45 mm x 40 mm x 10,7 mm PANTALLA AMOLED 1,64 pulgadas. Resolución de 456 x 280 píxeles. PESO 21 gramos (sin correa). SISTEMA OPERATIVO LiteOS ALMACENAMIENTO 4 GB SENSORES IMU de 6 ejes, sensor de frecuencia cardíaca óptico, sensor capacitivo, sensor de luz ambiente. BATERÍA 10 días en uso estándar. Cargador magnético. CARACTERÍSTICAS 5 ATM de resistencia al agua, GPS integrado, Bluetooth 5.0. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Android 5.0 o superior, iOS 9.0 o superior.





¿Qué es lo que necesitas saber?

El cuerpo del Huawei Watch Fit es ahora rectangular, bastante ligero y resulta bastante cómodo para su uso [en lo particular durante todo el día lo he portado sin problemas y durante las horas de sueño no he tenido ningún problema]. Sin dudas, una onda “fit” que hace honor a su nombre . Aunque es un smartwatch, por sus funciones se asemeja más a una pulsera de actividad física . ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de sus funciones están dirigidas a ejercicios y variadas rutinas, que a otras cosas.

El diseño rectangular del Huawei Watch Fit hace que sea mucho más cómodo y funcional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Cómo funciona?

Tiene un solo botón sobre el lado derecho y su pantalla táctil. Con el botón accedes a las aplicaciones, pero también te sirve para pausar el conteo de algún entrenamiento y para volver al inicio. Luego, deslizando el dedo sobre la pantalla de 1,64″ (tanto de izquierda a derecha como viceversa) podrás pasar a revisar rápidamente tu ritmo cardíaco, tus niveles de estrés, tus ritmos de sueño, el clima, el control de música, así como los anillos que tienes que completar para cumplir con tus metas de pasos, pausas activas y tiempo de actividad diario.

El Huawei Watch Fit tiene solo un botón, en el lado derecho, pero la pantalla táctil juega un papel importante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte posterior del equipo están los sensores: tienes el que permite hacer la medición del ritmo cardíaco, la oxigenación en la sangre, el estrés , entre otros. También están los piones que permiten la carga magnética y los dos botones que permiten retirar las correas y cambiarlas por otras que sean compatibles con este modelo.

Su configuración inicial y emparejamiento con un dispositivo móvil es bastante simple. Solo hay que descargar en el smartphone la aplicación Huawei Salud (Huawei Health).

En la parte posterior del Huawei Watch Fit están los sensores de luz que permiten tomar la medida de varios datos físicos, así como los pines para la carga magnética. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué tan buena es la batería?

El fabricante ofrece hasta 10 días de autonomía por carga, pero es obvio que esto variará dependiendo del trabajo que haya configurado para el dispositivo. Es decir, mientras más notificaciones, funciones automáticas, la pantalla siempre encendida y tenemos activo el GPS, entre otros, probablemente la autonomía sea menor. En mi caso, el Huawei Watch Fit con todo activo me duró entre siete y ocho días. Por ese lado, me parece que en autonomía va bastante bien.

Como sucede en otros dispositivos de su tipo, en este Huawei Watch Fit también está el sujetador de la correa con el nombre de la marca labrado en él. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pros y contra

Por un lado, el Huawei Watch Fit tiene una pantalla muy buena que no sufre para nada bajo la luz del Sol, tiene un tamaño justo y cómodo, y la visualización de la información se hace de manera sencilla.

Un punto en contra es que, pese a que esté programado para ello, demora un poco en detectar de manera automática el tipo de actividad física que estamos realizando. Sin embargo, tiene a favor que cuenta con unas 90 actividades disponibles para elegir .

El Huawei Watch Fit es sumamente ligero, lo cual ayuda a que no sintamos necesidad de quitárnoslo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A favor tiene que cuenta con sensor que mide las pulsaciones y la oxigenación en sangre, par de funciones importantísimas en pandemia. Y si a eso le sumamos los medidores del nivel de estrés y el monitoreo de sueño, podemos seguir haciendo un poco más llevadero este confinamiento en casa.

Algo que me gusta mucho es que cuando te alerta que es momento de hacer una pausa activa, el reloj te muestra breves tutoriales con animaciones para que realices los ejercicios de manera correcta. No son rutinas complejas, pero te ayudan a distraerte, estirarte y mantener por unos minutos el cuerpo en actividad durante las largas jornadas de trabajo.

La batería del Huawei Watch Fit tuvo una autonomía de unos 8 días en promedio durante las pruebas que le realizamos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Vale la pena?

Sin dudas, para quienes necesitan un buen monitor de ejercicios y otras actividades físicas, el Huawei Watch Fit es una excelente alternativa . Además, tiene un precio bastante atractivo (ronda los S/ 350).





