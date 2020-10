Conforme a los criterios de Saber más

Hacia finales del año pasado tuve la oportunidad de probar dos modelos de audífonos de Sony de los que todo el mundo estaba hablando: los WF-1000XM3 [auriculares in ear true wireless, es decir, realmente sin necesidad de cables] y los WH-1000XM3. Sobre estos últimos se decía que eran los mejores en su categoría. Luego de algunos días, confirmé que todo lo que se decía era cierto. Hasta que llegó el momento de probar el nuevo modelo.

Hace unas semanas pude probar los nuevos WH-1000XM4 de Sony. ¿Había manera de mejorar algo que parecía inmejorable? Luego de unos días confirmo que sí y reitero, desde este humilde espacio, que en el balance final estos terminan siendo los mejores que he podido probar en lo que va del año. A continuación, te voy a contar todo lo nuevo que traen y las razones por las que mi evaluación es positiva. Ojo, eso no quiere decir que este equipo no tenga puntos en contra. Pero vamos en orden.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO WH-1000XM4 PESO 254 gramos. TIPO DE AUDÍFONOS Cerrados, dinámicos. UNIDAD DE DIAFRAGMA 40 mm, tipo cúpula (bobina de audio CCAW). IMÁN Neodimio. IMPEDANCIA 47 ohmios (1 kHz) con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad encendida; 16 ohmios (1 kHz) con conexión a través del cable de los auriculares con la unidad apagada. DIAFRAGMA LCP revestido de aluminio. RESPUESTA EN FRECUENCIA (FUNCIONAMIENTO ACTIVO) 4 Hz - 40.000 Hz. RESPUESTA EN FRECUENCIA (COMUNICACIÓN BLUETOOTH) 20 Hz - 20 000 Hz (muestreo de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz (muestreo LDAC de 96 kHz, 990 kbps). SENSIBILIDADES (DB/MW) 105 dB/mW (1 kHz) con conexión a través del cable de los audífonos con la unidad encendida; 101 dB/mW (1 kHz) con conexión a través del cable de los audífonos con la unidad apagada. CONTROL DE VOLUMEN Sensor táctil. TIPO DE CABLE De una cara (extraíble). LONGITUD DEL CABLE Audífonos (1,2 m aprox., hilos OFC [cobre sin oxígeno], minienchufe estéreo bañado en oro). ENCHUFE Minienchufe estéreo en forma de L y bañado en oro. ENTRADAS Miniconector estéreo. ESTILO DE USO Circumaurales. NFC Sí. DSEE EXTREME Sí. FUNCIONAMIENTO PASIVO Sí. TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA Aproximadamente 3 horas (carga completa). MÉTODO DE CARGA DE BATERÍA USB. DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO DE REPRODUCCIÓN CONTINUA DE MÚSICA CON LA MEMORIA INTERNA) Máxima de 30 horas (con reducción de ruido activada); máximo de 38 horas (con la reducción de ruido desactivada). DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO EN ESPERA) Máximo de 30 horas (con la reducción de ruido activada); máximo de 200 horas (reducción de ruido desactivada). VERSIÓN DE BLUETOOTH Versión 5.0. ALCANCE Unos 10 metros. RANGO DE FRECUENCIA Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz). PERFIL A2DP, AVRCP, HFP, HSP. FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES SBC, AAC, LDAC. CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE CANCELACIÓN DE RUIDO Sí. OPTIMIZADOR DE CANCELACIÓN DE RUIDO PERSONAL Sí. OPTIMIZACIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Sí. MODO DE SONIDO AMBIENTE Sí. QUICK ATTENTION Sí. CONTROL DE VOLUMEN Sensor táctil. ¿QUÉ INCLUYE EN LA CAJA? Funda de transporte, Adaptador de enchufe para uso en aviones, Cable de los audífonos (aprox. 1,2 m), Cable USB: Type-CTM (aprox. 20 cm).





DISEÑO

En este apartado no hay mucha novedad aparente. Es decir, las mejoras o novedades (que las hay) no son evidentes a primera vista. ¿Las principales diferencias? Tienen un 10% más de superficie en las almohadillas, de manera que hay un mejor contacto en la zona alrededor de la oreja.

A primera vista, los nuevos modelos de auricular de Sony se parecen a los del año pasado. Están disponible en color gris. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Son bastante ligeros (aunque la diferencia es de solo un gramo con respecto a los de la generación anterior), tienen una buena tensión contra la cabeza y, así los uses por periodos prolongados de tiempo, no se vuelven incómodos.

Los WH-1000XM4 de Sony son bastante cómodos. El acolchado de las almohadillas y la diadema permiten que lo tengamos puestos por hora, sin acusar incomodidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los conectores y entradas del WH-1000XM4 de Sony están ubicados en los mismos lugares que en la versión anterior. La única diferencia es que el botón NC/Ambient [que controlaba la cancelación de ruido y ambiental] ahora pasa a llamarse Custom.

Los WH-1000XM4 mantiene la ubicación de los conectores y botones con respecto a los auriculares del año pasado. El único cambio es el nombre del botón Custom. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Otra de las novedades en este apartado es la presencia de un sensor de proximidad, que permite pausar o continuar reproduciendo la música cuando el usuario se retira o se vuelve a colocar los auriculares.

Me llamó la atención esta "ventanita" al interior de uno de los auriculares. Se trataba de un sensor de proximidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque se podría notar que las líneas de los nuevos auriculares de Sony son más definidas que en el modelo anterior, notarás que las principales novedades tienen que ver con el software y que impactan directamente en su desempeño.

Aunque a algunos les pueda parecer demasiado simple -para tratarse de un producto premium-, el estuche de los WH-1000XM4 es bastante funcional. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

Si hay algo que hacían únicos a los auriculares del año pasado eran su excepcional cancelación de ruido. ¿Qué ha podido hacer Sony para mejorar esa apuesta? Pues, ha hecho bastantes cosas y a continuación te las detallo. Empiezo indicando que la cancelación de ruido activa se mantiene y hasta se ha mejorado ligeramente. Es que había algunos detalles, mínimos, que se han corregido en esta versión.

Por ejemplo, el sensor de proximidad al que me referí en el aparato de diseño. Este, junto a los acelerómetros se encargan de que la música se detenga cuando te quitas los auriculares de ambas orejas. Y, como es lógico, la música se reanuda cuando te los vuelves a colocar. Parece una cosa simple, pero era una característica con la que no contaba la versión del año pasado.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

En la versión del año pasado, tenías que colocar la mano sobre el auricular de la derecho para que se pause la reproducción de lo que estabas escuchando y poder conversar con quien te estuviera hablando. Esa función todavía se mantiene en esta versión. Este año se le agrega como novedad la función Speak to chat o hablar para conversar la cual, al detectar tu voz, automáticamente detendrá la reproducción de la música y activará los micrófonos de los WH-1000XM4, permitiendo la entrada del ruido de ambiente y entablar una conversación. Para esto usa la tecnología Precise Voice Pickup, que permite controlar los cinco micrófonos de los auriculares y capturar mejor las voces. Por cierto, en llamadas telefónicas y videollamadas la calidad de la voz es buena.

(Foto: Bruno Ortiz B.)

Y ya que estamos, una de las novedades en el WH-1000XM4 es la capacidad de multiconexión a través de la función Multipoint. Esta permite conectar los auriculares a dos aparatos diferentes, como por ejemplo a un celular y a una laptop, o a dos smartphones. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, para vayas viendo una película y estar preparado para recibir esa llamada que estás esperando, pero sin necesidad de estar sacándote y poniéndote los auriculares.

Como ya había mencionado, han mejorado alguito más el tema de la cancelación de ruido. Bueno, bastante. Primero, que al tener un poquito más grande la almohadilla hay un mejor efecto de cancelación de ruido pasivo [es decir, sin activar ningún software, solo colocándose los auriculares].

Luego, gracias a la aplicación Sony Headphones Connect puedes acceder hasta a 20 niveles diferentes de cancelación de ruido adaptativo. Aunque esto lo puedes seleccionar de manera manual, se trata de una función automática de detección (si estás en movimiento dejará pasar un poco más de ruido ambiental, en reposo, etc.).

Aunque se conectan por Bluetooth, lo recomendable es descargar la aplicación oficial y hacer la configuración adecuada para sacarle el máximo provecho a estos WH-1000XM4. (El Comercio)

¿Y esto para qué sirve? Los auriculares detectan la ubicación, te piden que agregues etiquetas al lugar, y se configurará un nivel determinado de cancelación de ruido, de ecualización y si es que tendrás activa la opción Speak to chat. Así, luego, los auriculares detectarán de manera automática dónde estás y adaptarán el nivel de cancelación a las condiciones del lugar.

La app explica claramente cómo funciona el sistema adaptativo de la cancelación de ruido en los WH-1000XM4. (El Comercio)

EXPERIENCIA CON 360 REALITY AUDIO

Mientras hice el unboxing del equipo, encontré entre la documentación que incluía una invitación para activar la función de 360 Reality Audio -para la que son compatibles los WH-1000XM4- con el servicio de Deezer.

Para empezar a usar el modo 360 Reality Audio es necesario primero darse de alta en un servicio de streaming que sea compatible. En la caja vino un cupón de descuento para Deezer. (El Comercio)

¿Y qué cosa es el 360 Reality Audio? Es una tecnología de Sony que busca ser una alternativa al sonido estéreo convencional. Mientras que en estéreo el sonido llega desde dos posiciones fijas en el espacio (auricular izquierdo y el derecho), 360 Reality Audio propone posicionar y mover el sonido en diferentes ubicaciones alrededor del usuario, separando voces e instrumentos para una experiencia auditiva de mejor calidad.

Pues bien, activé la función en los WH-1000XM4. Por supuesto, lo primero que me pidió fue darme de alta en alguno de los servicios de streaming compatibles con 360 Reality Audio. Así que usé la tarjeta promocional que vino en el empaque de los auriculares y me di de alta en 360 by Deezer, en el plan Deezer HiFi y activé tres meses de suscripción gratuita.

La aplicación me pidió fotografiar mis orejas para hacer un análisis de cómo debía recibir mejor el audio. (El Comercio)

Lo siguiente fue optimizar el campo auditivo para esta experiencia inmersiva. La aplicación necesitaba hacer un análisis de mis orejas, así que me pidió fotografiarlas. De esa manera, se podría hacer una optimización del servicio de música según mis necesidades auditivas.

Con estos pasos se culminaba la configuración de la función 360 Reality Audio en los Wh-1000XM4. (El Comercio)

Parecía todo un trámite bastante engorroso, pero debo decir que valió la pena. Me coloqué los auriculares, abrí la aplicación y la primera canción que saltó fue “Don’t start now” de Dua Lipa. No exagero al decir que la experiencia fue muy buena e interesante. Efectivamente, pude notar como si cada uno de los instrumentos sonara por un lado distinto, alrededor de mi cabeza. Sin dudas, una experiencia muy inmersiva.

BATERÍA

En este apartado el tema de autonomía se mantiene similar al del modelo del año pasado, ofreciendo entre 30 y 38 horas de energía dependiendo si está encendida la función de cancelación de ruido activa. Pero quizás, lo más atractivo sea su carga rápida. Mientras que cargarlo por completo puede tomar unas tres horas, con solo 10 minutos de carga puede darnos una autonomía de hasta cinco horas.

CONCLUSIÓN

Los auriculares WH-1000XM4 de Sony son la evolución natural del modelo del año pasado. En cuanto al diseño no hay mucha diferencia, siguen siendo muy cómodos. La posibilidad de utilizarlos no solo como auriculares inalámbricos, sino también tener la posibilidad de utilizar un cable los hace bastante versátiles. Pero, sin dudas, es en el software donde vemos las mejoras. Muchas nuevas funciones permiten que la experiencia de uso se mejore.

Los WH-1000XM4 en color gris han sido de los más buscados en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero también tiene algunos puntos en contra, como el cortísimo cable de carga, algunos problemas con la configuración inicial Speak to chat (que no me permitían cantar las canciones que escuchaba, porque los auriculares pensaban que estaba hablando con alguien más), o su indiscutible precio bastante elevado (S/1.399 en Sony Store).

Su precio alto podría considerarse como uno de sus puntos en contra. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Si tienes la segunda generación de estos auriculares (y tienes el dinero), valdrá muchísimo la pena que te compres los WH-1000XM4. Si tienes la versión del año pasado, quizás puedas aguantar un poquito más y esperar a la siguiente generación. Y si nunca has usado auriculares de Sony, empezar con estos solo logrará hacerte volar la cabeza. En el buen sentido.





