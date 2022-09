HP sigue apostando por su familia de laptops gamers y, mientras que su serie OMEN es la más lujosa y la serie Pavilion la más asequible, la Victus desea ser el punto medio que haga feliz a cualquier aficionado gamer con todo lo justo y necesario. ¿Vale la pena la HP Victus 16?

Como indica su nombre, la Victus 16 es una laptop de 16,1″ que además viene equipada con Intel Core i7 de 11° generación, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 y una memoria RAM de 8 GB. Aquí te dejamos sus especificaciones y, después, nuestra experiencia con ella.

HP Victus 16-d0523la. (Foto: Diana Velásquez Vargas)

Especificaciones HP Victus 16-d0523la

Especificaciones técnicas HP Victus 16 – d0523la Procesador 11th Gen Intel Core™ i7-11600H 4.6 GHz Tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 para Laptop 4 GB Pantalla IPS 16,1 pulgadas Full HD antireflejante (1920 x 1080) Memoria RAM 8 GB DDR4-3200 MHz (expansible hasta 32 GB) Memoria interna SSD PCIe NVMe TLC M.2 de 512 GB (expansible hasta 1 TB) Dimensiones 37 x 26 x 2,35 cm Peso 2,46 kg Sonido Audio por Bang & Olufsen; Altavoces dobles; HP Audio Boost Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Puertos 1x USB Type-C, 3x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x pin inteligente de CA, 1x conector de audífonos/micrófono Batería Polímero de iones de litio, de 4 celdas y 70 Wh Otros 1 lector de tarjeta SD multiformato

Diseño

Para comenzar, el diseño de la Victus 16 es bastante elegante con su logotipo cromado al centro, el cual refleja cual espejo. Tiene acabado en pintura azul mate suave al tacto, aunque es muy fácil dejar rastro de huellas dactilares y son difíciles de quitar. Es un diseño sobrio que apela a los gustos más conservadores y no cuenta con iluminación RGB.

(Foto: Diana Velásquez Vargas)

Por la parte de abajo, los ventiladores se dejan lucir en un diseño enrejado diagonal que combina con el logo Victus. Según el fabricante, los ventiladores son un 147% más grandes de lo habitual para disipar el calor. Un aspecto positivo que rescatar son sus materiales: fue fabricada con plásticos reciclados post consumo y oceánicos. Según HP, la Victus 16 es hasta un 75% menos contaminante que sus pares. Si bien esto no es algo que afecte al gaming, es un punto a favor.

Finalmente, cuenta con cargador de 200W y HP promete alcanzar del 0% al 50% en 30 minutos. Le tomamos tiempo y así fue.

(Foto: Diana Velásquez Vargas)

Una laptop hecha para la expansión

Teniendo en cuenta sus características, la Victus 16 no busca ser la laptop gamer más potente entre todas. En cambio, quiere que puedas jugar sin problemas con los gráficos de videojuegos a nivel intermedio. Por otro lado, te da la opción de expandir sus capacidades si así lo deseas: puedes expandir la memoria RAM hasta 32 GB y el almacenamiento hasta 1 TB.

Es así que decidimos comprobar si fuese o no necesaria una expansión para mejorar su rendimiento. Tras varias pruebas, la Victus 16 se comportó diferente con cada videojuego con los gráficos al máximo nivel. A continuación, te contamos cómo le fue.

Victus 16 versus Horizon Zero Dawn: retraso de frames y mucho ruido

Conectada a la corriente, la laptop se defendió muy bien contra Horizon Zero Dawn con los gráficos al máximo. La pantalla no recibía retrasos de fotograma y la respuesta de juego era excelente.

Pero todo cambió cuando debía sobrevivir con su batería. Al estar desconectada, el videojuego comenzó a tener bastante retraso de fotogramas. Además, sus ventiladores comenzaron a hacer demasiado ruido. A pesar de que un software pre instalado de HP te deja configurar el nivel de bulla (y estaba en el modo silencioso), era tan fuerte que no dejaba oír el juego. En esta oportunidad, la batería duró una hora y 15 minutos.

Horizon Zero Dawn con gráficos al máximo. (Foto: Diana Velásquez Vargas)

Sin embargo, una vez conectada de nuevo y con gráficos intermedios, la máquina regresó a su rapidez y temperatura adecuada. Probando que, para que la Victus 16 aguante títulos de este calibre, sí podría necesitar una expansión.

Victus 16 versus Fall Guys y Fortnite

Fall Guys no es un juego muy exigente incluso con los gráficos más altos, por lo que la Victus 16 pudo lucirse. Los colores eran bien intensificados y, conectada o no, no presentó retraso de frames en ningún momento. Para su pantalla y ventiladores, el multijugador del momento no fue un reto.

Fall Guys con gráficos al máximo. (Foto: Diana Velásquez Vargas)

En cuanto a Fortnite, otro colorido juego, nuevamente la saturación y fotogramas no tuvieron problemas. Sin embargo, se mantenía relativamente tibia y el sistema de ventilación volvía a trabajar con mucho ruido. La solución también fue bajar los gráficos a niveles menores, pero felizmente no se perdió mucha nitidez. Una expansión en este caso no es crucial.

Fortnite con gráficos al máximo. (Foto: Diana Velásquez Vargas)

Victus 16 versus Dota 2

Al igual que Fortnite, no hubo ningún retraso de frames pero la bulla y temperaturas altas estaban presentes. De todas maneras, la respuesta de juego y la conectividad a internet eran rápidas. Dota 2 es un eSport que preferiblemente se juega en una PC gamer. Dicho esto, la Victus 16 puede ser tu alternativa para la portabilidad de tus juegos y practicar tu estrategia mientras estás lejos de tu setup de escritorio. Para un ávido jugador de Dota 2, una expansión sí sería recomendable, pero si no practicas el eSport, la laptop base es suficiente.

Dota 2. (Foto: Diana Velásquez Vargas)

Conclusión

La HP Victus 16 ofrece, en efecto, lo justo y necesario. Si estabas buscando una laptop que aguante pesados videojuegos, puede que necesites aprovechar su capacidad de expansión. Por otro lado, la Victus 16 responde muy bien cuando juegas títulos no tan exigentes como Fall Guys o si reduces los gráficos de aquellos de alto calibre.

Esta laptop está hecha para quienes priorizan jugar casualmente a tener las mejores resoluciones, sin abandonar una buena respuesta de juego. Según el fabricante, los precios de la HP Victus 16 variarán entre los S/. 3.800 a S/. 4.400, dependiendo de la tienda por departamento, por lo que podemos asegurar que esta máquina es un punto de encuentro entre potencia gamer y precio relativamente cómodo.