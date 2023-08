En 2019, Huawei recibió un fuerte golpe cuando su tecnología fue vetada en Estados Unidos. Sus celulares quedaron de alguna manera limitados, ya que no podían ofrecer –entre otras cosas– las aplicaciones y servicios de Google, tan usados en todo el mundo. Sin embargo, desde hace unos años que la firma asiática ha tomado un fuerte impulso en el desarrollo de gadgets.

Un ejemplo de este impulso es el lanzamiento de la quinta generación de su familia de auriculares FreeBuds, los FreeBuds 5. Se trata de un dispositivo que a primera vista resalta por su diseño novedoso, que rompe con el estilo convencional de la mayoría de true-wireless.

El Comercio pudo probar por unas semanas el dispositivo y aquí te contaremos qué tal fue nos fue, pero antes te dejamos un cuadro con las especificaciones del auricular.

Especificaciones del FreeBuds 5

FreeBuds 5 Tipo TWS Dimensiones Estuche: 66,6 x 50,1 x 27,3 mm

Auricular: 32,4 x 17,6 x 22,8 mm Peso Auricular: 5,4 gramos

Estuche: 43 gramos Micrófono Integrado Drivers Controlador dinámico de 11 mm Resistencia al agua IP54 Conexiones / Códecs Bluetooth 5.2

Emparejamiento rápido en EMUI 10.1 y Harmony OS 3.0

Compatible con los códecs L2HC y LDAC Carga USB-C

Qi Batería y autonomía Auricular: 42 mAh (5 horas de música)

Estuche: 505 mAh (30 horas de música Colores Gris acero, blanco cerámico y naranja coral Precio 479 soles

Diseño peculiar

Como dijimos anteriormente los FreeBuds 5 destacan por su diseño. No es algo que haya visto anteriormente, en vez del clásico auricular con forma de bastón, redondo y alargado, tenemos un diseño curveado de pies a cabeza que adquiere un estilo futurista. Según la empresa, “se inspiran en las Gotas del Príncipe Rupert”, pequeñas esferas de vidrio que se fragmentan en trozos diminutos con un toque ligero, pero resisten fuerzas mayores sin romperse debido a tensiones internas en su estructura molecular.

Vale mencionar que estos audífonos no son precisamente de tipo ‘in-ear’, son de ajuste abierto. Tampoco cuentan con la almohadilla de silicona que sirve para proporcionar un mayor aislamiento al oído y mejorar la transmisión del sonido. Esto no quiere decir que los FreeBuds 5 flaqueen en cuanto a calidad, por el contrario, no solamente cumple con ofrecer un sonido envolvente, sino que además cuenta con cancelación de ruido.

Huawei FreeBuds 5.

Al ser de ajuste abierto y no tener la almohadilla, dependiendo de la forma de cada oreja, podrían desacomodarse con movimientos bruscos. Ojo, esto no quiere decir que se van a caer con facilidad, por lo general se mantienen fijos la mayor parte del tiempo, pero por ejemplo al momento de hacer ejercicios pueden desencajarse. Debo aclarar que a mí eso me suele suceder incluso con los modelos ‘in-ear’, aunque es cierto que estos se sujetan un poco mejor.

En la parte superior de los auriculares observamos los micrófonos, los cuales incorporan una parrilla que contribuye a la cancelación de ruido al facilitar la supresión de sonidos del entorno.

El estuche por su parte es de forma ovalada y un tanto aplanada, de tal manera que hace recordar a las piedras de río, algo que Huawei ya ha probado en modelos anteriores.

En general, el estuche exhibe un diseño sumamente ergonómico y cómodo de transportar en el bolsillo, con un botón lateral para el emparejamiento de los auriculares, un puerto USB-C en la base y compatibilidad con carga inalámbrica Qi.

Los FreeBuds 5 de Huawei están disponibles en tres colores: gris acero, blanco cerámico y naranja coral. Esta reseña se hizo probando el gris acero, el cual tiene un atractivo toque metalizado que le da cierto aspecto premium. El dispositivo se encuentra en el mercado a un precio aproximadamente de 479 soles.

Sonido vibrante

Más allá del atractivo visual, un audífono se adquiere principalmente por su calidad de sonido, finalmente es para lo que está hecho. De buenas a primeras, uno podría pensar que por al ser un modelo de ajuste abierto el sonido en los FreeBuds 5 podría perderse, pero realmente eso no ocurre.

Los audífonos llegan apoyados en una arquitectura de doble circuito magnético y una sensibilidad superior hasta en un 30% con respecto a la anterior generación. Asimismo, cuentan con una amplia compatibilidad con códecs de audio, como LDAC y certificación Hi-Res Audio.

Todas estas características hacen que el sonido del dispositivo sea envolvente. De esta manera, tenemos agudos que no se distorsionan y graves que dan la talla, dando como resultado un sonido limpio. En lo que cojea un poco es en el volumen, y no es que sea malo; es solo que la misma cantidad de volumen en un in-ear o en un modelo tipo casco podría ser un poco más intenso.

Hablemos ahora de la cancelación de ruido (ANC). Esta es una tecnología que agrega un plus a cualquier dispositivo . Hay que entender que este tipo de auriculares tienen precios que no son necesariamente baratos, justamente porque el usuario busca disfrutar de una óptima calidad auditiva. No solo se trata de que la música se reproduzca, se busca la mejor experiencia. La cancelación de ruido aporta a tal objetivo. Limitar lo máximo posible el ruido exterior y permitir que el usuario pueda abstraerse en la música es algo que se valora. Es verdad que los FreeBuds 5 no tienen la cancelación de ruido más alta del mercado, están dentro del promedio, pero ya es bastante para unos audífonos abiertos. Tampoco esperemos andar por la avenida más transitada de Lima y no escuchar los bocinazos de los conductores o los gritos de los cobradores.

Huawei FreeBuds 5.

Auriculares que cargan bastante rápido

Huawei ha querido lucirse en este apartado. La compañía promete 30 horas de reproducción. Claro, debemos tomar en cuenta que para llegar a ese tiempo hay que sumar todas las cargas con el estuche.

Cada auricular tiene una pequeña batería de 42 mAh, ofreciendo unas cuatro horas de reproducción o unas tres horas con ANC activo. Un detalle interesante es que para llenar la carga de los auriculares solo basta dejarlos en el estuche por algo menos de 20 minutos; y lo mejor de todo es que con una carga de solo 5 minutos, podemos tener hasta 2 horas de reproducción.

El estuche por su lado cuenta con 505 mAh. ¿Cómo se traducen esos números? Podemos recargar la batería de los auriculares hasta 5 veces, tiempo tras el cual habrá que conectarlo al enchufe. Toma aproximadamente 40 minutos en cargar.

Los FreeBuds 5 también admiten carga inalámbrica, pero en este caso si es bastante más lenta, serán necesario al menos 4 horas para obtener una carga completa.

Software personalizable

Huawei tiene un ecosistema bastante amigable para sus gadgets: AI Life. Aunque esta aplicación no se encuentra disponible en la PlayStore, descargarla es muy fácil, basta escanear el QR que aparece en la caja del equipo.

La app es bastante intuitiva y en ella encontramos una variada cantidad de opciones avanzadas para mejorar la funcionalidad de los audífonos y su calidad de sonido.

¿Qué podemos hacer con AI Life? Lo primero, es ver el porcentaje de carga que le queda a nuestros auriculares. También tenemos la posibilidad de seleccionar entre cuatro modos de ecualización preestablecidos o de crear una configuración personalizada gracias a su ecualizador de 10 bandas. Además, proporciona un control preciso sobre la cancelación de ruido, permitiendo optar entre un modo diseñado para entornos tranquilos y otro de uso general. Asimismo, incorpora un modo dinámico respaldado por la tecnología de inteligencia artificial de Huawei, que automáticamente alterna entre ambos modos según el ruido ambiental detectado.

Podemos asimismo configurar los controles de gestos y de esa manera elegir las acciones que más se nos acomodan, por ejemplo, parar la reproducción de la música dando un suave toque en el cuerpo del auricular, pasar de canción con dos toques, entre otros. Por si esto fuera poco, encontramos las funciones para elegir si queremos dar prioridad a la conexión para que no haya cortes (códec AAC) o bien a la calidad de sonido (códec LDAC), así como la función para encontrar nuestros auriculares si los hemos perdido.

Huawei FreeBuds 5.

¿Vale la pena comprar los FreeBuds 5 de Huawei?

¿Recomendaría estos audífonos? La respuesta corta es: por su puesto. La respuesta larga implica conocer las necesidades y gustos de cada persona.

Como hemos visto a lo largo de este resumen, los FreeBuds 5 reúnen lo necesario para brindar una grata experiencia auditiva. A esto –que ya es bueno de por sí– se la añade una serie de funciones que lo hacen más personalizable.

Como desventaja está el hecho de que al ser un audífono de ajuste abierto puede que algunas personas no encuentren tan cómoda la sujeción a la oreja, ya que con movimientos bruscos podría tambalear. Un punto a destacar –aunque podría mejorar– es el ANC, que no es espléndido, pero está acorde al precio del equipo, encontrar un nivel de cancelación mayor implicaría optar por un modelo más costoso. Sobresale también su rapidez de carga, conseguir dos horas de reproducción con solo cinco minutos de carga es algo muy útil; sin embargo, la duración de su uso continuo de cuatro horas (tres con ANC) puede estar por debajo de otros modelos del mismo rango de precio.

En conclusión, si quieres escuchar tu música disfrutando de un sonido envolvente, además de tener la opción de personalizar el balance de graves y agudos a tu gusto, estos audífonos van a colmar tus expectativas. Si buscas un nivel de cancelación de ruido mucho mayor y dispositivos que se peguen mejor en la oreja, habría que analizar otras opciones más premium.