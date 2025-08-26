¿Cómo aprovechar la tecnología del reloj inteligente para la salud cuando suelo estar la mayor parte del tiempo al frente de la PC?

Cuando era más joven, los relojes te decían la hora y, si teníamos suerte, el día y el mes. Un compañero de clases rompió todas mis expectativas con un reloj que te permitía jugar “Donkey Kong”, la versión arcade y no el entonces popular título de Super Nintendo, haciéndome pensar en ese entonces de que habíamos llegado a la epítome de la tecnología.

Hoy, el mercado de relojes inteligentes está conformado por complejos dispositivos no solo casi igual de competentes como los smartphones - incluyendo la capacidad de hablar por teléfono a lo Inspector Gadget, sino también con una suite de sensores y programas que no solo miden nuestros signos vitales con una sofisticación aterradora, sino que también permiten diseñar programas para mejorar nuestras dietas, rutinas de ejercicio y demás.

Seducido por estas posibilidades y con la insistencia de mis médicos de que debo mejorar mis hábitos de vida, acepté reseñar el nuevo reloj inteligente Huawei Watch 5, un reloj inteligente que la marca china acaba de introducir en el mercado peruano para competir con los Apple Watch y Galaxy Watch. Para mi deleite me encontré ante un dispositivo que se adecuaba a mis necesidades con solo un par de peros a poner por delante.

Especificaciones:

Modelo Huawei Watch 5 46 mm

Morado Dimensiones Caja del reloj: 46 mm × 46.7 mm × 11.3 mm

Correa: 140-210 mm Peso Aprox. 58 g (sin incluir la correa) Pantalla Tamaño: Pantalla en color LTPO 2.0 AMOLED de 1.5 pulgadas

Resolución: 466 × 466 pixeles, PPI 310

Brillo: 3000 nits de brillo máximo Materiales Caja delantera: Aerospace-grade titanium

Caja trasera: cerámica Sensores Sensor de aceleración

Giroscopio

Brújula

Sensor óptico de frecuencia cardiaca 6.0

Barómetro

Sensor de luz ambiental

Sensor de temperatura de la piel

Sensor ECG

Sensor de profundidad

Sensor X-TAP Botones Botón superior (Corona giratoria) + Botón inferior + HUAWEI X-TAP Batería Carga inalámbrica - 5V - 10V CC/2A máximo

Modo estándar: 4.5 días para un uso típico; 3 días con AOD activado

Modo de ahorro de batería: 11 días máx. de duración de la batería; 7 días para un uso típico; 4.5 días con AOD activado Conectividad NFC: Soportado

Bluetooth:

BT 5.2，BR + BLE

GNSS:

L1: GPS + GLONASS + GALILEO + BeiDou + QZSS

L5: GPS + GALILEO + BeiDou + QZSS

WLAN

Wi-Fi 6: 2.4 GHz + 5 GHz

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 Precio S/.1499

Diseño: elegante y (mayoritariamente) cómodo

Huawei ha optado a conservar un diseño clásico con su Watch 5 con una pantalla conformada por un cristal esférico - aparentemente zafiro artificial - y una caja de titanio, ambos resistentes a los golpes y las rayaduras. La versión que me prestaron, el Huawei Watch 5 46 mm Morado, contaba con una correa compuesta de caucho y piel, que le daba una apariencia más deportiva, aunque otras versiones de la misma también venían con la opción de una correa de titanio - para un ‘look’ más premium y elegante - o de una correa de fluoroelastómero, más resistente al sudor.

El cuerpo del reloj es liviano, pesando alrededor de 80 g. con la correa, algo que ayuda a que su presencia en tu muñeca pase casi desapercibida. Menos ignorable es el sensor principal del aparato, ubicado como una ligera protuberancia en la parte posterior del mismo, que empezó a ser un poco incómodo durante sesiones prolongadas de uso por varios días.

El sensor principal del Huawei Watch 5. / Juan Luis Del Campo

El diseño minimalista continúa en todo el cuerpo del reloj y solo el lado derecho presenta botones: una corona giratoria que sirve como sistema de interacción principal con el dispositivo y un botón que lanza un menú con tus aplicaciones favoritas. También contiene el otro sensor externo del aparato, llamado X-Tap, del que hablaremos más adelante en la reseña.

El X-Tap, un sensor adicional con el que Huawei Watch 5 realiza análisis con más precisión. / Juan Luis Del Campo

La pantalla también es destacable, un AMOLED de 1,5 pulgadas con una resolución de 466 x 466 px y un brillo de hasta 3.000 nits que permiten ver claramente la interfaz del reloj en casi todas las situaciones lumínicas, aunque sufriendo un poco durante días soleados debido a lo reflectivo del cristal que lo cubre. Su funcionalidad táctil también es buena, siendo fácil de utilizar y precisa, proporcionando solo ligeros problemas cuando te ves obligado a escribir algo con su diminuto teclado, algo que felizmente no ocurre muy frecuentemente.

Batería: días de energía

El reloj cuenta con una batería de larga duración, al menos comparado con algunos de sus rivales que necesitan recargas casi diarias. En nuestra experiencia, utilizándolo de manera cotidiana, solo era necesario recargarlo cada tres o cuatro días en el modo estándar, aunque este intervalo podría extenderse hasta seis o siete días si se utilizaba en modo de ahorro de batería.

La recarga del reloj también es relativamente rápida y utilizando el cargador inalámbrico que viene con el dispositivo podemos pasar de 0 a 100% de energía en alrededor de 80 minutos.

Desempeño: fácil de utilizar, pero con un ecosistema de apps limitado

Huawei ha buscado andar por su propio camino en cuanto a dispositivos y el Watch 5 no es una excepción, utilizando su sistema operativo propio, Harmony OS Next, para sus funciones. Ahora, esto no es un problema en parte de las ocasiones y el Harmony OS no solo es agradable de ver, sino también intuitivo para utilizar, además de la ventaja de que la compañía china se ha esmerado de que su reloj inteligente sea fácilmente compatible tanto con dispositivos iOS y Android a través de su App Huawei Health.

El Huawei Watch 5 utiliza el Harmony OS Next, un sistema operativo propio que es fácil e intuitivo de utilizar. / Juan Luis Del Campo

Donde empieza a haber problemas es cuando involucra a programas creados por terceros y es algo indudable que el Harmony OS no cuenta con un catálogo de aplicaciones tan amplio como sus dos grandes rivales. Es así que cuando exploramos el App Gallery, si bien encontramos apps que cubren las necesidades más básicas, también nos enfrentamos a ausencias de programas populares como Audible, Apple Music, Spotify y YouTube Music, así como apps deportivos como Strava y MyFitnessPal.

Debo remarcar que esto no significa que el Huawei Watch 5 no tenga las mismas funciones funciones, y la compañía reemplaza la mayoría de estas con sus propias aplicaciones como Petal Maps, su versión de Google Maps, o Route Draw, su versión de Strava, que se desempeñan de una manera más que competente. Pero es algo que notar para los usuarios de otros relojes interesantes, ya que si estaban acostumbrados a su propia selección de aplicaciones, cambiar al Watch 5 posiblemente significa que tendrás que abandonarlos por otros similares.

En la otra mano, algo que me sorprendió es su gran selección de caras, pasando de elegantes diseños que imitan a lujosos relojes a otros más lúdicos con referencias a las series como “Tortuninjas” y “Fallout”, permitiendo al usuario personalizar el Huawei Watch 5 a su estilo. Mi portada favorita fue una que imitaba el estilo del pintor Piet Mondrian, con coloridos colores sirviendo como canvas para colocar datos como las calorías quemadas, los pasos realizados y, como no, la hora.

El reloj ofrece una serie de caras para personalizarlos. Aquí mi favorita basada en el arte de Piet Mondrian. / Juan Luis Del Campo

Salud y ejercicio

No será sorpresa para nadie que señale que el Huawei Watch 5 se especializa en velar por la salud de su usuario, para lo cual ha sido dotado no solo de una serie de programas para planear tu dieta y sesiones de ejercicio, sino también una suite de sensores que le permiten medir todo tipo de signos vitales.

Es así que el Huawei Watch 5 se diferencia de otros relojes inteligentes de su tipo al contar con un sensor adicional llamado X-Tap ubicado a uno de sus costados, que permite al aparato confirmar los resultados del sensor principal - en la muñeca - al hacer mediciones más precisas utilizando la yema del dedo del usuario como referencia, proporcionando en menos de un minuto información como ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en la sangre, ECG, temperatura de la piel, niveles de estrés y hasta la salud de tus bronquios mediante un programa que analiza el sonido de tu tos. Esto, si bien no un reemplazo para la atención de un profesional médico, ciertamente ayuda a los usuarios a que sus usuarios estén atentos a cualquier anomalía, sobre todo en situaciones estresantes o después de una rutina de ejercicio.

Algunos de mis signos vitales registrados por el Huawei Watch 5 y analizados en el app Huawei Health. / Juan Luis Del Campo

Y hablando de ejercicio, el Huawei Watch 5 se especializa en esto al contar con más de 100 modos de entrenamiento en una variedad de deportes, desde clásicos como el fútbol o la natación a actividades más curiosas como la danza oriental o el laser tag.

Aficionados a correr tienen unas ventajas adicionales, con el reloj teniendo la opción tanto de planear tus rutas de ejercicio como orientarte durante el mismo, mientras que el app Huawei Health - con el que el reloj sincroniza con tu celular - cuenta también con la opción de un planificador de entrenamiento empoderado por inteligencia artificial que puede elaborarte una rutina de ejercicio de acuerdo a tus capacidades y aspiraciones.

Siendo yo una persona más sedentaria, muchas de estas funciones resultaron unas curiosidades que, si bien parecieron interesantes al probar, al final no las pude aprovechar a fondo. En cambio, algunas de las características del Huawei Watch 5 que más me fascinaron entraban quizás entre las más simples, pero igualmente útiles para mantenerme en movimiento tras horas de horas frente a un escritorio y PC escribiendo. Cuestiones como el recordatorio de pararse y moverse al menos una vez por hora o el podómetro, que me mostró la deprimente cantidad de pasos que realicé durante algunos días o los ejercicios de respiración, extremadamente convenientes en momentos de estrés.

El reloj puede detectar tus periodos de sueño con bastante precisión. / Juan Luis Del Campo

Pero quizás mi función favorita, y la que más cambió mi rutina durante mi tiempo probando el Huawei Watch 5, fue el app de medición de sueño, el cual evalúa con una casi aterradora precisión no solo el tiempo dormido, sino también los porcentajes de sueño REM, sueño profundo y hasta las ocasiones en que me levanté en medio de la noche para asignar un puntaje la mañana siguiente. Quizás sea mi fascinación por los puntajes condicionada por décadas de videojuegos, pero en las semanas que utilicé el reloj me vi acostándome más temprano para cumplir las ocho horas recomendadas de sueño, una mejora en costumbres que infructuosamente había intentado cambiar previamente, aunque quien sabe si está aquí para quedarse. Y es justamente esto lo que me terminó por convencer que este tipo de relojes no solamente están destinados para aquellos con inclinaciones más deportivas, sino que pueden servir como mecanismos para quienes como yo, buscan al menos mejorar nuestros hábitos de salud, aunque necesiten quizás una ayudadita en el camino

Conclusión

Si la falta de aplicaciones de terceros no te molesta, el Huawei Watch 5 es un reloj inteligente con mucho que ofrecer, con un diseño elegante acompañado por una suite de sensores y programas que lo hacen tanto un excelente custodio de tu salud como un buen compañero de ejercicios, todo a un precio equiparable o incluso más barato que sus rivales. Lo recomiendo particularmente para aquellos que, como yo, recién ingresan al mercado de relojes inteligentes o quienes necesitan un dispositivo que haga lo más básico de manera destacable.