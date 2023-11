Si hay un wearable que ha logrado popularizarse a nivel mundial y ser parte del día a día de muchos usuarios es el reloj inteligente. No son pocas las personas que llevan en sus muñecas algún dispositivo, sea reloj o banda, que brinde la hora, pero también información en tiempo real del estado físico o notificaciones de redes sociales. Huawei lo sabe y cada año actualiza sus dispositivos, y recientemente acaba de estrenar el Watch GT 4, la nueva versión de su clásico reloj. El Comercio lo probó por un mes y aquí te cuento mi experiencia.

Primero recordemos que se trata de un reloj inteligente que, de acuerdo al fabricante asiático, se ha enfocado en ofrecer un diseño vanguardista y llamativo. Así como ofrecer una batería de larga duración y sensores para monitorear nuestra salud.

De manera concreta, el dispositivo tiene una pantalla amoled de 1,43 pulgadas en su versión Huawei Watch GT 4 de 46 mm. Su resolución es de 466 x 466 píxeles y disfruta de 352 PPI. También hay un modelo más pequeño de 41mm que cuenta con pantalla de 1,32 pulgadas.

Como es costumbre, te dejamos las especificaciones técnicas completas:

Huawei Watch GT 4 Especificaciones Dimensiones 46 mm × 46 mm × 10.9 mm Peso 48 g sin la correa Pantalla 1,43 pulgadas AMOLED con 466 x 466 píxeles de resolución Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, SpO2, temperatura, frecuencia cardiaca y presión de aire Sistema operativo HarmonyOS 4.0 Deportes Más de 100 deportes Conectividad GPS, Bluetooth 5,1 Botones Dos botones laterales (uno giratorio) Batería Hasta 14 días con uso normal, según el fabricante Precio S/.1249 Extras Micrófono

Resistencia al agua 5 ATM

Diseño

El punto en el que más diferencia he notado respecto a la versión GT 3 es el diseño. Huawei ha lanzado en total cuatro versiones del GT 4 y la más bonita, a consideración personal, es la ‘Verde Bosque’. Esta también ha sido la que hemos probado durante el mes y a simple vista observamos que los marcos plateados son ligeramente más grande que el modelo antecesor y su doble bisel interno ayuda a identificar la hora con mayor velocidad.

El Huawei Watch GT 4 cuenta con un diseño octogonal. / Julio Melgarejo Bardales

Una vez en mano, observamos que el GT 4 no es completamente circular, sino que se trata de un cuerpo octogonal. Esto junto a su cuerpo de acero inoxidable le dota elegancia y belleza al dispositivo.

Su peso es de 48 g sin la correa (frente a los 42,5 g del GT 3) y dimensiones de 46 mm × 46 mm × 10.9 mm (contra los 45,9 mm x 45,9 mm x 11 mm). Los pocos gramos y milímetros que aumentan pareciera no ser mucho, pero en la práctica sí hay una pequeña diferencia. Sin embargo, luego de unos días te acostumbras.

Watch GT 4 de Huawei. / Julio Melgarejo Bardales

Por los laterales mantenemos un botón configurable y una corona manipulable para movernos por los menús. Asimismo, la correa es de color verde y combina nailon reciclado con poliéster reciclado de botellas. Es esto último que vuelve tan atractivo al reloj, al menos para quienes gustan del verde. De no ser así, está el clásico color negro, una edición de café con correa de piel marrón y el gris titanio. Si ya tienes correas para versiones anteriores, puedes usarlas siempre y cuando tengan el mismo tamaño (22L para el GT 4).

Huawei ha lanzado el Watch GT 4 en formato de 46mm y 41mm. / Huawei

Un detalle importante es que el nailon puede ensuciarse con facilidad, así que te recomendamos utilizar una correa de repuesto, las cuales puedes encontrar en la web de Huawei o a través de tiendas por Internet. Relacionado a esto, tras tener puesto por todo un día el reloj no se siente en ningún momento incómodo, incluso cuando hacemos deporte.

Watch GT 4 de Huawei. / Julio Melgarejo Bardales

Experiencia de uso

La pantalla es un punto vital a la hora de escoger un reloj inteligente. Si es muy pequeña, no tendremos precisión a la hora de movernos por los menús ni tampoco podremos ver bien las letras; mientras que si es muy grande el dispositivo pesará más de lo necesario y será incomodo. A pesar del ligero crecimiento en las dimensiones, la pantalla no lo ha hecho: continúan las 1,43 pulgadas AMOLED, resolución 466 x 466 píxeles y 352 PPI. Estos números son más que suficientes para disfrutar del reloj, revisar estadísticas o leer notificaciones.

Watch GT 4 de Huawei. / Julio Melgarejo Bardales

El brillo automático funciona sin problemas y dependiendo de la hora se va modificando solo. También podemos modificarlo desde los ajustes. A su vez, se mantiene el modo Always on Display para que el GT 4 se mantenga encendido en cualquier momento.

Por otro lado, las carátulas se pueden cambiar desde el mismo celular o también a través de la aplicación Salud de Huawei. Encontramos opciones gratuitas y de compra. Ya depende de cada uno.

Justamente, la aplicación de Huawei es vital importancia para conseguir un correcto funcionamiento del dispositivo y es, también, uno de los primeros pasos a realizar una vez tengamos el reloj. Desde la app controlamos al Watch GT 4 y sus funciones principales de monitoreo y personalización. Para descargarla hay que ingresar a la App Gallery de Huawei en celulares Android o iOS. En el caso de no contar con esta tienda virtual, podemos ingresar a su versión web.

El equipo cuenta con múltiples aplicaciones.

Rendimiento

Por más pequeño que sea un reloj inteligente ofrece varias funciones interesantes para el uso diario. Sí, tenemos los clásicos contadores de pasos, temperatura, fecha y hora, pero también controladores de la calidad de sueño, salud cardiaca, estrés, gestión del ciclo menstrual, calorías y más.

Pero vayamos con calma. Como se espera en cualquier reloj inteligente, el Watch GT 4 muestra las notificaciones de diversas apps como WhatsApp, Messenger, SMS o Gmail, y también permite contestar llamadas por Bluetooth. Sobre lo último mencionado, Huawei indica que funciona hasta con 100 metros de distancia. En nuestras pruebas, llegamos hasta 60 metros (el celular estuvo en una ventana en un tercer piso y nos alejamos caminando), luego de ello sufrimos interferencias. De igual manera, el correcto funcionamiento depende de si hay o no interferencia de otros dispositivos o paredes.

Cabe resaltar que tan solo podemos responder mensajes con emojis o respuestas predeterminadas del sistema. Es decir, no tenemos la posibilidad de escribir en el reloj.

Podemos contestar llamadas por Bluetooth.

En cuanto a lo deportivo, tenemos soporte para más de 100 deportes, como versiones anteriores. Encontramos ciclismo, carreras, salto de soga, remo, correr en caminadora, nadar en la piscina, senderismo, caminatas, esquí, snowboard y más. La diferencia con el GT 2 o 3 es que los sensores son más precisos, por lo que el reloj puede calcular con mayor precisión la cantidad de pasos hechos, calorías quemadas o la frecuencia cardiaca.

Eso lo pudimos comprobar al caminar la misma distancia con ambos relojes. En un pequeño tramo el GT 4 registró 2,69 kilómetros, 314 calorías, 3.895 pasos y una frecuencia cardiaca promedio de 88pm; mientras que el GT 3 identificó 2,52 kilómetros, 236 calorías, 3.694 pasos y frecuencia cardiaca de 88ppm.

Todos los detalles de los ejercicios físicos que realicemos los pueden revisar desde el reloj o la aplicación Salud de Huawei. Si ya son usuarios de dispositivos inteligentes de la marca, no perderán el historial de deporte que tengan de otros dispositivos.

Desde la app Salud de Huawei podemos monitorear nuestras jornadas de ejercicio.

Como la mayoría de relojes inteligentes de alta gama, el GT 4 de Huawei cuenta con GPS, acelerómetro, sensor cardíaco, giroscopio, presión del aire y sensor geomagnético. Además, tenemos el nuevo algoritmo TruSeen 5.5+ de Huawei que se encarga de analizar el rendimiento de los entrenamientos y el seguimiento diario de la salud. Gracias a este, los datos del GT 4 son más precisos que anteriores versiones.

En cuanto a la batería, de acuerdo a Huawei, el GT 4 promete hasta 14 días de uso. No obstante, esto depende del uso de cada uno y de la cantidad de sensores activados, notificaciones, uso diario y más. En mi experiencia, con notificaciones, always on display desactivado, deporte inter-diario y llamadas Bluetooth, llegamos a los 7 días, aproximadamente. Pero, si desactivamos todo ello y nos limitamos a usarlo como un reloj normal, pasamos esa cifra. En síntesis, la batería es justa, sin llegar a ser uno de sus puntos más fuertes.

Conclusión

Liderado por un diseño fantástico, el Huawei Watch GT 4 es una buena evolución para una serie de relojes inteligentes que con el pasar de los años se ha posicionado como una de las principales de la firma asiática. Su desempeño en deportes también es de destacar, pero el precio a pagar es la batería, que dependiendo de nuestra intensidad puede llegar a mermar. Fuera de ello, si buscas un wearable bonito y práctico, es una opción a considerar. Su precio en Perú es de S/1.249 a través de la web de Huawei.